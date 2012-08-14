Что смотреть в кино: параноидальный триллер Копполы, история взросления Бертолуччи, ретроспектива Кроненберга

Рассказываем о новинках, которые можно увидеть в российских кинотеатрах на этой неделе. Зрителей ждут комедии «Своя в доску» и «Неожиданные связи 2», триллер «Опасные отношения», хоррор «Паранормальное явление. Сеул» и анимация «Лео и Тиг. Дорога на Байкал». В повторном прокате — «Разговор» Копполы и «Ускользающая красота» Бертолуччи.

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Главные премьеры

Девять пассажиров рейса Пермь — Анталья застревают в зоне пограничного контроля аэропорта: двери заблокированы, связь с внешним миром оборвана. Сбой берется расследовать заядлый поклонник тру-крайма Владимир. Главные роли в детективном триллере про потерю мобильной связи сыграли Роман Курцын, Камиль Ларин, Валентина Мазунина, Олег Тактаров и Диана Милютина.

Комедийный триллер компании Дэвида Литча 87North Productions, снявшей боевики «Никто», «Каскадеры» и «Быстрее пули». Режиссер-неудачник (Джейсон Сигел) и начинающая актриса (Самара Уивинг) приезжают на уик-энд в коттедж у живописного озера, одновременно решив замочить друг друга. Там несчастливую в браке парочку берут в заложники сбежавшие из тюрьмы преступники (Тимоти Олифант и Кит Джардин) и их сумасшедшая надзирательница (Джульетт Льюис). Американский ремейк норвежского триллера «Поездка» с Нуми Рапас. За режиссуру отвечал комедиограф Йорма Такконе, снявший пародии «Поп-звезда: Не переставай, не останавливайся» и «СуперМакГрубер».

Строгая учительница физики (Ольга Лерман из «Поехавшей») пытается отговорить сына-подростка (Тимофей Кочнев из «Слова пацана») уходить из школы после девятого ради карьеры профессионального скейтера. Для этого ей приходится на спор учиться кататься на скейтборде, рискуя репутацией. Воодушевляющая семейная комедия — полнометражный дебют Ильи Лебедева. В фильме также снялись Виктор Хориняк, Максим Карушев и Александра Тихонова.

Новый полнометражный фильм в анимационной франшизе про леопарда, тигренка и их друзей. На этот раз Лео и Тиг отправляются в далекое путешествие на озеро Байкал, чтобы вернуть домой потерявшуюся нерпу Луфи. Согласно легенде, в знак благодарности великий дракон Лусуд должен исполнить любое их желание. В пути друзья знакомятся с красной пандой Джу, царем обезьян Укуной, а также со злым вождем табуна коней Тенгри-Ханом. Режиссером выступил аниматор Антон Ланшаков, работавший над оригинальным сериалом.

Мать-одиночка устанавливает в квартире камеры наблюдения, подозревая присутствие злой силы. Вскоре техника действительно начинает фиксировать пугающие паранормальные явления. Южнокорейский хоррор от авторов фильмов «Как украсть реку» и «Малышка на драйве».

Перед свадьбой Алисы и Франсуа тесты ДНК показывают, что их отцы — аристократ и автодилер — не такие уж французы, как они думали. Гордые мужчины с энтузиазмом принимают свое неожиданное происхождение. Сиквел французской комедии Жюльена Эрве. Кристиан Клавье, Дидье Бурдон, Сильви Тестю и Марианн Деникур вернулись в своим ролям.

Перевыпуск

Мастер по подслушиванию разговоров (Джин Хэкмен) слышит на записи тревожный диалог и решает предотвратить преступление, соучастником которого считает себя. В этой сумрачной классике политически-конспирологического кино Фрэнсис Форд Коппола по-своему переосмысляет «Фотоувеличение» Антониони. Неонуарный триллер принес режиссеру «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и номинации на премию «Оскар» за сценарий и лучший фильм (в обеих категориях Коппола проиграл самому себе, получив награды за «Крестного отца 2»). «Американские 1970-е начались Уотергейтом, показавшим, что буржуазная демократия — всего лишь фикция, ширма для неких всемогущих сил, и стали десятилетием паранойи. И „Разговор“ стал идеальным фильмом этого десятилетия, совершенным выражением страха, опутавшего, словно паутина, рядовых американских зрителей», — рассказывал о кино Василий Степанов.

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После самоубийства матери, известной поэтессы и топ-модели, 19-летняя американка (Лив Тайлер) приезжает на лето к друзьям семьи в Тоскану, чтобы потерять девственность и узнать личность отца. Чувственная история взросления от Бернардо Бертолуччи, участвовавшая в конкурсе Канн. В касте — Джереми Айронс, Жан Маре, Рэйчел Вайс, Джозеф Файнс, Стефания Сандрелли, Шинед Кьюсак и Джейсон Флеминг. Повторный прокат приурочен к 30-летию картины.

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Спецпоказы, ретроспективы и фестивали

Откровенный док Валерии Гайа Германики о бойце смешанных единоборств и профессиональном боксере Александре Емельяненко. Режиссер «Школы» и «Все умрут, а я останусь» сняла интимный кинопортрет скандального и противоречивого спортсмена, откуда можно узнать про его взгляды, отношения и карьеру. Мировая премьера ленты состоялась на Шанхайском международном кинофестивале два года назад. После этого постановщица пыталась продать картину на «Авито» за 50 млн рублей. «Это мой лучший документальный фильм», — заявила тогда Германика, которая пришла в игровое кино из неигрового и училась у гуру документалистики Марины Разбежкиной. После показа постановщица ответит на вопросы зрителей.

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Психоделическая фантастика про ферму семейства Гарднер, рядом с которой падает опасный метеорит. Над экранизацией рассказа Говарда Лавкрафта работали продюсеры «Мэнди», включая Элайджу Вуда, а главную роль сыграл Николас Кейдж. В режиссерском кресле — культовый постановщик Ричард Стэнли («Железо»). Рейтинг на Rotten Tomatoes — 86%. После кинопоказа состоится дискуссия с историком философии и культурологом Дмитрием Хаустовым.

Погружение в танцевальный андерграунд от Романа Михайлова. Актриса Любовь Аксёнова здесь выступает как продюсер, а Александра Киселёва — как креативный продюсер. В кадре — звезды «Танцев на ТНТ», Валерия Гайа Германика и Дарья Екамасова. Сюжет строится вокруг группы молодых танцоров, мечтающих о признании. Однажды им выпадает шанс перевернуть игру — принять участие в большом документальном проекте и телевизионном шоу. Каждому придется ответить на вопрос о том, зачем они танцуют — ради популярности или по зову сердца. Десятый фильм Михайлова представит и обсудит со зрителями съемочная группа.

Главный герой отправляется в небольшой провинциальный городок. Вроде бы ничто не предвещает беды, но в гостинице, где он останавливается, начинают происходить странные вещи. Абсурдистская драма с элементами детектива об одиночестве, любви и времени. «На экране — метафорическая Тверская область, обрамленная в узнаваемые ивняк и борщевик, где персонажи играют, танцуют, бегут, чего-то ждут и исчезают. Одновременно захватывающий и вязкий, фильм соединяет в себе уникальный визуальный и повествовательный стиль Шмелькова и музыку Сергея Курёхина в исполнении Алексея Айги и ансамбля 4’33″», — гласит описание анимации. Картина вошла в программу 47-го Московского международного кинофестиваля и получила специальное упоминание жюри Большого фестиваля мультфильмов в 2025 году. После показа зрителей ждет Q&A.

Бесплатный предпремьерный показ сериала «Лиля» пройдет в Центре «Зотов» в «Ночь музеев». Мелодрама Первого канала расскажет о легендарном любовном треугольнике Лили Брик (Мария Смольникова), ее мужа Осипа (Евгений Стычкин) и знаменитого поэта Владимира Маяковского (Андрей Максимов). Действие при этом развернется на протяжении шести десятилетий вплоть до самой смерти музы авангарда в 1978 году. Обещают масштабные декорации конструктивистской Москвы и режиссера Алексея Германа — младшего в роли писателя Виктора Шкловского. Постановщица — Вера Сторожева («Небо. Самолет. Девушка»). Покажут все девять серий (450 минут). Кроме того, с 15 мая по 7 июня в лектории центра будет проходить выставка «Лиличка», приуроченная к показу сериала.

Долгожданный magnum opus Фрэнсиса Форда Копполы, отнявший у автора «Апокалипсиса сегодня» и «Крестного отца» более 40 лет жизни и 120 млн долларов, а затем с треском провалившийся в прокате. Фантастическая притча об архитекторе Цезаре Катилине (Адам Драйвер), лауреате Нобелевской премии и главе могущественного дизайнерского бюро, который хочет создать мегаполис будущего из изобретенного им материала мегалона. В касте — Джанкарло Эспозито, Натали Эммануэль, Обри Плаза, Шайа ЛаБаф, Джон Войт, Лоренс Фишбёрн, Талия Шайр, Джейсон Шварцман, Кэтрин Хантер и Дастин Хоффман. Фильм представит и обсудит со зрителями кинокритик Маша Малнач.

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«Все шрамы завтрашнего дня. Режиссер Дэвид Кроненберг»

«Автокатастрофа»

Дом культуры «ГЭС-2» устраивает «путешествие по пророческой фильмографии режиссера, определившего наше время». В ретроспективу вошло семь фильмов: хорроры «Бешеная» (1977), «Выводок» (1979), «Сканеры» (1980), «Саван» (2024), эротический триллер «Автокатастрофа» (1996), историческая драма про Фрейда и Юнга «Опасный метод» (2011) и психологическая драма с Робертом Паттинсоном «Космополис» (2012). «Посвященная Кроненбергу ретроспектива не претендует на полномасштабный обзор творчества режиссера, но отслеживает трансформации любви (родительской или партнерской, всепоглощающей или избегающей) на протяжении карьеры канадца. Среди прочего такой ракурс позволяет проявить в фильмографии Кроненберга характерные для отдельных его фильмов чарующие отражения и рифмы», — отмечают кураторы. Программа стартует с «Савана». После показа пройдет обсуждение с философом Дмитрием Хаустовым.

Всё еще в прокате

Новый военный фильм Андрея Шальопы, создателя краудфандинг-хита «28 панфиловцев». В его основу легла биография Лидии Литвяк — советской летчицы-истребительницы и самой результативной женщины-пилота Второй мировой войны, получившей прозвище Белая Лилия. Зрителей ждут не только ожесточенные воздушные бои, но и история отношений Литвяк с летчиком Алексеем Соломатиным. В главных ролях — Полина Чернышова, Пётр Рыков и Евгений Ткачук.

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Экзистенциальная драма Паоло Соррентино о власти. Вымышленный итальянский президент Мариано де Сантис (Тони Сервилло) готовится к пенсии, но перед этим ему предстоит выяснить отношения со смертью. Во-первых, он недавно потерял жену, во-вторых, перед ним лежат проект закона об эвтаназии и два письма о помиловании, связанных с убийством из милосердия и в качестве защиты от абьюза. Новую ленту режиссера «Молодого папы» и «Великой красоты» не выдвинули на «Оскар», зато Сервилло в Венеции наградили за главную роль. Критик Кинопоиска Станислав Зельвенский уверен, что это лучший фильм Паоло Соррентино за последнее время: «Пронзительный, смешной, серьезный там, где нужно быть серьезным».

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Новый хоррор ирландского самородка Дэмиэна Маккарти, автора «Предостережения» и «Астрал. Медиум». По сюжету писатель с мерзким характером по имени Ом Бауман приезжает в ирландскую глушь, чтобы развеять прах родителей. Он не подозревает, что в древнем отеле, где он остановился, обитает настоящая ведьма. В главной роли — звезда «Разделения» Адам Скотт. Старомодную историю о призраках кинокритики хвалят за атмосферу, мрачный юмор и работу со звуком. Кстати, в переводе с английского «hokum» означает «чушь» и «ерунда».

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Новый боевик Гая Ричи. По сюжету два элитных оперативника, Сид и Бронко, получают задание разобраться с магнатом Салазаром, присвоившим себе миллиард долларов. Вместе с командой им предстоит отправиться на личный остров афериста и проявить все свои навыки обращения с оружием и взрывчаткой. Сида и Бронко сыграли Джейк Джилленхол и Генри Кавилл, а главу их миссии Рэйчел — Эйса Гонсалес. Роль Салазара исполнил Карлос Бардем. Съемки проходили при участии Плюс Студии, а Кинопоиск выступит в РФ цифровым дистрибьютором фильма.

Вдохновившись серией «Симпсонов», Карри Баркер, участник YouTube-дуэта that's a bad idea, снял за 1 млн долларов хоррор, права на который компания Focus Features выкупила за 15 миллионов. В центре сюжета — безнадежный романтик Беар (Майкл Джонстон), безответно влюбленный в свою подругу Ники (Инде Наварретт). Однажды в магазине эзотерики парень покупает волшебную палочку и загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. Желание исполняется с нездоровыми побочными эффектами. По атмосфере критики сравнивают кино с «Варваром» и «Орудиями». Студия А24 уже заказала Баркеру ребут «Техасской резни бензопилой».

Автор: Михаил Моркин