«Скоро не будет Американской империи… Мы будем жить в раю»: Коппола обсуждает судьбы мира и «Мегалополиса» с Зельвенским

— Да, это так, естественно, люди в первую очередь озабочены своей жизнью, своими базовыми потребностями, и главным вопросом всегда будет оставаться «Как мне накормить моих детей?». Но все вопросы можно решить, если поговорить об этом. Я верю, как вы знаете из фильма, что все люди — одна большая семья. Вы, Стэн, мой кузен. И я беспокоюсь о вас и ваших детях. Вы важны для меня. И все дети на Земле — часть моей семьи. Я считаю, что все мы гении. Наш род Homo sapiens — это гениальный род. Мы можем делать такие вещи, на которые не способно ни одно другое существо. И значит, наш долг — использовать этот огромный талант. Который у нас один на всех. Раз мы одна семья, мы должны работать вместе над проблемами человечества. Чтобы никто не терял свои квартиры и все могли прокормить своих детей.