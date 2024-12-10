Что смотреть дома: Аксёнову посадили, Красовскую взломали, Тейлор-Джой кинули

Аня Тейлор-Джой выясняет, насколько она Лаки, а Любовь Аксёнова познаёт холод тюрьмы. Уилл Феррелл дает уроки игры в гольф, а Анастасия Красовская борется с кибербуллингом. Милана Хаметова снова не одна дома, а Дж. К. Симмонс выходит на злые улицы Адской кухни. А еще спорт: финал ЧМ в США, футбол в России, UFC в Оклахома-Сити и ATP 250 в Гштаде и Бостаде. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.

Главные премьеры

Дж. К. Симмонс в саге о лихих 1980-х в Адской кухне

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Криминальная драма о жестокой ирландской банде Нью-Йорка. Начало 1980-х. «Вестис» рассчитывает разбогатеть на строительстве Конференц-центра имени Джейкоба Джейвитса в Адской кухне. Несмотря на численное превосходство итальянских «Пяти семей», жестокость и влияние преступной группировки позволяют ей сохранять хрупкое перемирие и получать свою долю прибыли. Однако внутренний раскол приводит к конфликтам, которые привлекают внимание ФБР. Главные роли в сериале сыграли Дж. К. Симмонс, Титус Уэлливер, Джессика Фрэнсис Дьюкс и Том Бриттни. Шоураннерами выступили Крис Бренкето («Нарко») и Майкл Пэйнс («Крестный отец Гарлема»). Критики называют сериал бедным родственником «Гангстерленда», а его рейтинг на Rotten Tomatoes составил 71%.

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Голодные игры недели: «Лаки», мини-сериал

Смертельно опасная история с Аней Тейлор-Джой

Где смотреть: Apple TV

Криминальная драма про бывшую преступницу по прозвищу Лаки, которая соглашается взяться за последнее дело, чтобы навсегда завязать с криминалом. В итоге на нее открывают охоту как мафия, так и ФБР. В главной роли — Аня Тейлор-Джой. Опасную гангстершу играет Аннетт Бенинг, отца Лаки — Тимоти Олифант, а мужа героини — Дрю Старки из «Квира». В шоураннерах — Кэсси Паппас («Укрытие») и Джонатан Троппер («Банши», «Видеть»). Производством сериала занималась компания Риз Уизерспун Hello Sunshine. Одни критики называют сериал захватывающим, а другие — предсказуемым. Его рейтинг на Rotten Tomatoes составил 79%.

Месть недели: «Холод», сериал

От сумы, тюрьмы и драмы с Любовью Аксёновой не зарекайтесь

Где смотреть: «Иви», START

Потеряв в аварии мужа и шестилетнюю дочь, Женя (Аксёнова) попадает в тюрьму по несправедливому обвинению. В колонии девушка спасает жизнь Яне (Линда Лапиньш). В ответ опытная заключенная помогает Жене сбежать и отомстить настоящим виновникам катастрофы — мажорам, чьи влиятельные родители надавили на судью. За сценарий и режиссуру отвечал Алексей Казаков, работавший с Жорой Крыжовниковым над дилогией «Горько!» и «Самым лучшим днем». В тюремной драме также сыграли Пётр Фёдоров, Лариса Гузеева и Денис Прытков. «Богатая фантазия шоураннера иногда приводит к странным сбоям логики, но задаваться подобными вопросами особо некогда: то на экране затевается поножовщина в душевой, то мини-версия хоррора „Спуск“», — отмечает Василий Корецкий.

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Другие новинки

Продолжение популярной комедии с Миланой Хаметовой

Где смотреть: Кинопоиск, Okko, START, Wink, «КИОН»

Новая глава в противостоянии Маши (Хаметова) и медвежатников (или других криминальных элементов). Девочка опять сталкивается с коварной Няней (Юлианна Михневич), но на этот раз злодейке помогает обаятельный аферист Антон (Роман Курцын). Старшекласснице и ее другу Егору (Марк-Малик Мурашкин) предстоит спасти школьный выпускной от мошенников. Режиссером снова стал Митрий Семёнов-Алейников («Подростки в космосе»).

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

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Новая глава экшен-саги с Дэннисом То

Где смотреть: Кинопоиск — с 17 июля

Дэннис То возвращается к роли легендарного мастера китайских боевых искусств Ип Мана (ранее То сыграл учителя Брюса в фильмах «Ип Ман: Рождение легенды», «Лига кунг-фу» и «Ип Ман: Мастер кунг-фу»). Гонконг, 1950-е годы. Британские коммерсанты вступают в союз с китайскими триадами, чтобы захватить новые территории. Ради своих целей они безжалостно сносят фабрики, оставляя без средств к существованию сотни простых жителей. Ип Ман собирает команду единомышленников, чтобы дать отпор преступным кланам. Фильм поставил Ли Лимин («Ип Ман: Мастер кунг-фу», «Ип Ман. Начало»).

Анастасия Красовская против ужасов цифровой жизни

Где смотреть: Okko

Психологический детектив на тему киберсталкинга и незащищенности в сети. Преподавательница лицея Рита (Красовская) становится объектом преследования неизвестного шантажиста, который выкладывает в сеть скандальный компромат с ее участием. Девушка пытается как можно скорее вычислить киберсталкера, пока тот методично превращает ее жизнь в кошмар. В число подозреваемых попадают даже любящий парень (Эльдар Калимулин) и завистливая подруга (Полина Ауг). За режиссуру отвечал Алексей Кузмин-Тарасов («Что делать женщине, если…» и «Неверные»), функции шоураннеров взяли на себя Сергей Левитан и Артём Соловьёв, а сценарий написала Наталья Дубовая, пугавшая зрителей «Русалкой», «Ягой» и «Ледяным демоном». Всего будет восемь серий.

Охотники за привидениями в альтернативной Корее

Где смотреть: Netflix — с 17 июля

Мистическое фэнтези Чхве Джон-гю («Дьявольский судья»), чьи события разворачиваются в вымышленном королевстве, напоминающем государство Чосон, древнюю Корею. Столкнувшись с паранормальными событиями во дворце, правитель вызывает грозного истребителя призраков Гу-чхона (Нам Джу-хёк из «Помнить»), которому в расследовании будет помогать придворная дама Сэн-ган (Но Юн-со из «Девушки XX века»), способная разговаривать с мертвыми. Вместе они постараются обезопасить принца и королевство. Сценарий написали Квон Со-ра и Со Джэ-вон, вместе работавшие над «Гостем», «Бессмертием» и «Антуражем».

Феррелл недели: «Ястреб», сериал

Комедия о гольфе и заслуженной пенсии

Где смотреть: Netflix

Некогда успешный гольфист Лонни «Ястреб» Хокинс (Уилл Феррелл) решает вернуться в спорт, чтобы войти в историю. Для этого ему нужно выиграть всего лишь один турнир. Молли Шеннон («Белый лотос») сыграет бывшую жену Хокинса, а Джимми Татро («Американский вандал») — сына, тоже профессионального игрока в гольф. Феррелл также выступает в качестве одного из шоураннеров спортивной комедии. В число продюсеров также вошли Дэвид Гордон Грин (трилогия «Хеллоуин») и Райан Джонсон («Достать ножи» и «Покерфейс»).

Октавия Спенсер и Ханна Уоддингэм в озорной одиссее по Америке

Где смотреть: Prime Video

Комедийный боевик, придуманный Тессой Коутс. Давние подруги Дебби (Спенсер) и Джуди (Уоддингэм) отправляются в круиз по Европе, скрываясь от полиции, наемных убийц и прочих опасностей. Дело в том, что Джуди убивает негодяев за деньги, но на последней миссии что-то пошло не так. Дебби об этом узнаёт, когда по машине уже барабанят пули, но она принимает и эту сторону подруги. Постановкой занимались Пейтон Рид («Человек-муравей») и Лорейн Волкштейн («Плащ и Кинжал»), а среди преследователей можно увидеть лица Билла Найи, Эда Скрейна, Сильвии Хукс и Саванны Штейн из «Дома Дракона».

Уиллем Дефо в черной комедии о сносе отеля

Где смотреть: Prime Video

Фильм аргентинского режиссера Гастона Солники («Синяя борода»), показанный в секции «Горизонты» Венецианского кинофестиваля. Управляющий Люсиус (Дефо) 30 лет верой и правдой служил в венском отеле «Интерконтиненталь». Новость, что его «дом» выкупили аргентинские застройщики и намерены снести здание, застает мужчину врасплох, и он изо всех сил пытается им помешать. Абсурдистская история о переменах и нежелании меняться отражает многослойные отношения Солники с Веной — городом, сыгравшим важную роль в истории национального театра и современной музыки. Аргентинец одновременно воспевает его величие и иронизирует над нежеланием перемен (одного из застройщиков играет сам режиссер).

Что еще смотреть на Кинопоиске

Разогреваемся перед эпопеей Нолана драмой с Файнсом и Бинош

Рубрика «Фильм на выходные»! Каждую субботу мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в мультиподписке Яндекс Плюс, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — реалистическое прочтение Гомера от Пазолини.

Рэйф Файнс и Жюльет Бинош, снимавшиеся вместе в «Грозовом перевале» и «Английском пациенте», воссоединились в вольной экранизации «Одиссеи». После 20 лет странствий героя выбрасывает на берег Итаки. Он больше не тот могучий воин и царь, которым его все запомнили. Кроме того, он стыдится, что увел на смерть в Троянской войне лучших бойцов острова, который с тех пор погрузился в хаос. Пенелопа тем временем оказалась пленницей в собственном доме, и все ждут, что она выберет нового мужа, который и станет правителем. Режиссером антивоенной драмы выступил однофамилец итальянского классика Уберто Пазолини («Остановившаяся жизнь», «Один на один»).

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

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Моноспектакль Бенедикта Камбербэтча, которому исполняется 50 лет

Британский психологический хоррор из программы «Сандэнса-2025», основанный на грустном романе Макса Портера «У печали есть крылья». Овдовевший иллюстратор (Камбербэтч), в одиночку воспитывающий двух сыновей, сталкивается с таинственным вороном (его озвучивает Дэвид Тьюлис), который питается страхами и хочет подчинить его себе. Игровой дебют документалиста и клипмейкера, обладателя «Грэмми» (за музыкальный док про группу Blur) Дилана Саузерна. «Режиссер не хочет помещаться в хештеги „постхоррор“ или, точнее, „хоррор скорби“ и вылетает из строгих жанровых рамок. Это только идет фильму на пользу: да, ему не заслужить любовь фанатов продукции A24, но это кино хотя бы способно удивлять», — восхищался в рецензии Павел Пугачёв.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

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Легендарное аниме о горных стритрейсерах

Экранизация манги Сюити Сигэно, после которой в Японии и за ее пределами все увлеклись дрифтом и евродэнсом, а гараж поп-культуры пополнил спорткар Toyota AE86 Trueno. Именно на нем развозит заказы из отцовского магазинчика школьник Такуми Фудзивара, которому уготована судьба прославленного гонщика. Драйвовые заезды, драма взросления, искренняя любовь к авто и родной префектуре Гумма до сих пор очаровывают новых зрителей — даже равнодушных к машинам. Больше ярких аниме-болидов ищите в нашем тематическом разделе.

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Спорт

Футбол недели: финал чемпионата мира

Конец невероятного сериала

Финал главного блокбастера лета состоится только 19 июля, но в сборной победителей точно говорят по-испански. Испания отправила Францию играть матч за бронзу, Аргентина справилась с Англией. И теперь первая и третья команды мирового рейтинга смогут выяснить, кто из них готов лучше.

Дорога к золотому матчу заняла пять недель, а чтобы провести турнир с участием 48 сборных, пришлось задействовать стадионы в трех странах — США, Мексике и Канаде. Финал получается по-настоящему интерконтинентальным: лучшая команда Европы встретится с лучшей командой двух Америк.

У испанцев есть вундеркинд Ламин Ямаль. А в составе действующих чемпионов — статистическая аномалия: в 39 лет Лео Месси остается лучшим футболистом планеты и определяет игру сборной. Увидеть их противостояние в прямом эфире можно 19 июля в 22:00 по Москве.

Матч за бронзовые медали с участием Франции и Англии состоится 18 июля в 23:50 по Москве. В записи матчи ЧМ-2026 будут доступны пользователям с опцией «Матч Максимум».

Российский футбол недели: старт сезона

«Зенит» и «Спартак» сыграют за Суперкубок

18 июля — день возвращения российского футбола на стадионы: две самые популярные команды страны — «Зенит» и «Спартак» — сыграют матч за Суперкубок. https://hd.kinopoisk.ru/sport/ Игра, в которой петербуржцы могут взять свой десятый трофей, а красно-белые — второй, пройдет в Нижнем Новгороде. Увидеть обновленные составы непримиримых соперников в одном из самых громких матчей сезона можно в прямом эфире в 18:30 по Москве.

Единоборства недели: UFC в Оклахома-Сити

Бой бывших чемпионов

Рано утром 19 июля бой Дрикуса Дю Плесси и Камару Усмана возглавит турнир UFC Fight Night в Оклахоме. Для бывших чемпионов выход в октагон станет первым с лета 2025-го. Тогда Дю Плесси уступил пояс в среднем весе Хамзату Чимаеву, а Усман одержал первую за три года победу — над Хоакином Бакли.

Чтобы попробовать удивить Дю Плесси, 39-летний «Нигерийский Кошмар» готов снова уложиться в лимит среднего веса. Предварительный кард стартует в полночь 19 июля. Начало боев основного карда — в 03:00 по Москве.

Теннис недели: ATP 250 в Гштаде и Бостаде

Финалы турниров серии 250

Перед возвращением на тысячники в Северной Америке звезды мужского теннисного тура неравномерно распределились между открытыми чемпионатами Швеции и Швейцарии. В Бостаде за право сыграть в решающих матчах борется Андрей Рублёв, в Гштаде — Александр Бублик, Каспер Рууд, Франсиско Серундоло и Валентен Вашеро. Кто из них в итоге доберется до финала — можно узнать в выходные в прямом эфире и в записи в разделе ATP на Кинопоиске.

Автор: Михаил Моркин, Алексей Филиппов, Артур Ковтуненко

Фото: Rebecca Blackwell/AP/TASS, Евдокимов Вячеслав/ФК "Зенит"/ТАСС, Louis Grasse/Zuma/TASS, NEIL HALL/EPA/ТАСС