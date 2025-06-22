«Фейк»: психологический кибертриллер с Анастасией Красовской

В онлайн-кинотеатре Okko с 16 июля стартует сериал про молодую школьную учительницу, ставшую жертвой киберсталкера. Неизвестный публикует ее личные данные, распространяет компромат и сталкивает героиню с близкими. Рассказываем, как шоу об уязвимости в сети жонглирует жанрами — от триллера и мелодрамы до криминального детектива.

О чем это Школьная учительница биологии и научпоп-блогер с ником БиоРита (Анастасия Красовская) — звезда своего городка. Ученики, коллеги, подписчики, бойфренд Ваня (Эльдар Калимулин) — все от нее просто без ума. А сама она хочет перебраться в Москву, чтобы заниматься наукой. Прямо накануне переезда вперемешку с восторженными комментариями в блоге девушка начинает получать дикпики, оскорбления и угрозы, а потом и вовсе становится жертвой нападения, спровоцированного фейковой перепиской от ее имени. В полиции от заявления отмахиваются, а знакомый сотрудник органов советует просто не реагировать на новые сообщения с угрозами, поступающие с неизвестного аккаунта. Но сталкер начинает шантажировать Риту, и на руках у него не только адреса, пароли и дипфейки, но и интимные видео, которые он грозится выложить в ее соцсети. Девушке приходится начать собственное расследование, чтобы обезвредить психопата, до того как он поставит крест на ее карьере.

Кто это сделал

Сериал пополнил линейку оригинальных проектов онлайн-кинотеатра Okko, отличающуюся разноплановостью проектов. Триллер о киберсталкере здесь соседствует, например, с ретрофантастикой «Радар», спортивной мелодрамой «На льду» и герметичным детективом «Черная графиня». По словам шоураннеров «Фейка» Сергея Левитана и Артёма Соловьёва, импульсом для создания сериала послужила реальная история женщины, ставшей жертвой интернет-преследователя. В качестве креативных продюсеров Левитан с Соловьёвым уже работали вместе над комедийным альманахом «Бесит», также сосредоточенным вокруг социальных тем — от домашнего насилия до аморальности интернет-инфлюенсеров.

Режиссером сериала выступил Алексей Кузмин-Тарасов, снявший до этого «Неверных» с Оксаной Акиньшиной в роли запойного адвоката, а оператором — Александр Пономарёв, отвечавший за визуал «Картин дружеских связей» Сони Райзман. Сценарий написали Наталья Дубовая («Бесит», «Знакомство родителей») и Нина Беленицкая («Подельники», «Улица Шекспира»). Предметным миром занималась художница-постановщица Ксения Рогожкина, с нуля создававшая дворянские усадьбы в «Истории его служанки».

Как это выглядит

Анастасия Красовская

Как стилизация под популярные технотриллеры середины 2010-х вроде «Мистера Робота» или «В поле зрения»: та же холодная, темная цветовая гамма, тревожный электронный саундтрек и толстовки с капюшонами, намертво закрепившиеся в поп-культуре за киберпреступниками. Только глаза за широким капюшоном здесь прячет сама героиня, всерьез настроенная разобраться с преследователем самостоятельно, а ставки намеренно снижены. Вместо объединения одиозных кибермстителей — одинокий сталкер-психопат, вместо краха корпораций — сексуализированные дипфейки во взломанных соцсетях. Но и пары удачно смонтированных роликов оказывается достаточно, чтобы испортить отношения с окружающими, начиная с коллег и потенциальных работодателей и заканчивая родителями и лучшей подругой. С особым энтузиазмом распинать школьную учительницу бросаются обеспокоенные мамы и папы ее учеников.

На пепелище социальных связей вырастает психологический триллер. В приступах паранойи БиоРита начинает подозревать всех вокруг, а градус насилия и количества экшена растут от эпизода к эпизоду, превращая сериал уже скорее в криминальный детектив. Начинаясь как чья-то дурная шутка (первыми под подозрение попадают старшеклассники, панибратски называющие любимую учительницу Риточкой Николаевной), преследование быстро перетекает из сети в реальность, оборачиваясь расправами, погонями и похищениями. Загадка личности хакера остается главным сюжетным движком: свои мотивы могут быть как у влюбленного в учительницу школьника (Тимофей Иванов), так и у лучшей подруги Риты (Полина Ауг), явно завидующей ее успеху, или у молодого человека, не желающего отпускать девушку в Москву. Еще один подозреваемый — неуравновешенный бывший парень Боря, успевший с момента расставания из абьюзера переквалифицироваться в осознанного любителя йоги и мотивационных подкастов. Играет его Василий Михайлов, несколько композиций его музыкального проекта «Бомба-Октябрь» также стали саундтреками сериала.

Что пишут критики

Анастасия Красовская и Эльдар Калимулин

После премьеры на фестивале сериалов «Пилот-2025» шоу получило весьма сдержанные отзывы, зацепив критиков в основном актуальной, ранее не исследованной в российских киноширотах темой. Максим Ершов назвал сериал потенциальным руководством по борьбе с киберсталкингом, в том числе из-за естественных реакций главной героини, столкнувшейся с преследователем. «Главное достоинство „Фейка“ в том, что создатели не поддались соблазну превратить актуальную тему в очередную проповедь о вреде соцсетей», — написал Тимур Алиев.

Иван Афанасьев отметил амбициозность проекта, назвав его при этом «неидеальным триллером». Согласен с ним и Евгений Ткачёв: «Детективный триллер, сделанный по всем лекалам престижного телевидения, но все равно проигрывающий, например, „Не в себе“ Стивена Содерберга — как в техническом ремесле, так и в искусстве сторителлинга».

Вердикт

Полина Ауг

Выгоднее всего в первых эпизодах выглядят те фрагменты, где сериал сворачивает в сторону мрачного, кровавого криминального триллера, демонстрирующего, как технологии позволяют в считаные дни уничтожить репутацию человека, отгородив его от окружающих. Создатели очевидным образом увлекаются той серой зоной безнаказанности, что предоставляют потенциальным преступникам современные технологии, и уделяют куда меньше внимания самим персонажам и миру, где те существуют. Некоторые образы — просветленный Ритин бывший (абьюзер) или ее нынешний бойфренд-добряк — были бы совсем карикатурными, если бы не старания хороших актеров, а в видеоблоге Риты фейк распознает каждый, кто хоть раз заходил на YouTube. Но при всех шероховатостях сериала его все-таки хочется досмотреть до конца, чтобы узнать ответ на главный вопрос: кто и за что так невзлюбил Риточку Николаевну?

Автор: Оля Краснова (@hightechlowlife)