Кинопоиск открывает в Москве летний кинотеатр

15 мая в парке Северного речного вокзала откроется «Кинопорт» — летний кинотеатр Кинопоиска и Дептранса Москвы, который будет работать до конца сентября.

Программа построена вокруг концепции кинопутешествия. Зрители смогут отправиться в сказочные вселенные, космос, перенестись на страницы книг, вернуться в детство и исследовать новые грани современного авторского кино. Первым в кинотеатре покажут фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», сеанс начнется 15 мая в 18:00.

Показы будут проходить с четверга по воскресенье в период с 15 мая по 27 сентября, а посетить их можно по предварительной регистрации на сайте «Кинопорта» или в мобильных приложениях и на сайте Кинопоиска. Расписание будет обновляться каждые две недели.

Кинопоиск открывает летний кинотеатр уже не впервые. До этого показы проводили на «Плюс Даче» в Парке Горького.