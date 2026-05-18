«Если хотите, чтобы я что-то снял, просто попросите меня об этом»: Гай Ричи — о доверии к актерам и «Грязных деньгах»

Вы же понимаете, что большинство вещей можно разрешить. Но мне, как режиссеру, интересно именно то, как происходит это разрешение. Потому что некоторые вещи бывают спорными, и, если у вас есть способ все уладить, не обязательно делать это строго легально, но алиби законности в уравнении должно быть. Так что эта конкретная история основана на реальных событиях, о которых, очевидно, никто не знает. Вся наша жизнь заключается в попытке понять, правдоподобно ли наше алиби. Есть ли история за тем, что я только что сделал, правдоподобная для меня самого либо для других людей? С помощью алиби и нужных людей можно добиться всего, чего пожелаете. Настоящее мастерство заключается в том, чтобы разоблачить это алиби и найти за многочисленными дымовыми завесами истинный мотив. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос.