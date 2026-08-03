Уткин навсегда: каким запомнился человек, изменивший спортивную журналистику

Там же не только воспоминания, там избранные Васины публикации. Вася писал много, иногда блестяще, иногда неряшливо — по-разному. И когда я просмотрел первые 20–30 страниц его текстов, они сами начали во что-то складываться. Я понимал, что у него есть некий корпус написанного про работу, про профессию, он любил об этом рассуждать. Но вдруг выяснилось, что, помимо этого, у него много размышлений о судьбе, о смерти, о предназначении, о том, что человек оставляет после себя. Я почти сразу понял, что там не будет много материалов о футболе. Именно футбольные тексты, за исключением особо памятных историй типа Евро‑2008, — это уже не работает. Книга получилась больше про время, про эпоху, про нашу постоянно меняющуюся жизнь. От начала 1990‑х и через все сломы последних 30 лет.