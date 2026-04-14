«Его провожали чуть ли не как Высоцкого»: что не расскажет фильм о Паше Технике

Можно возразить, что такова особенность жанра — мемориального фильма к годовщине смерти: о мертвых, как известно, либо хорошо, либо ничего. Создатели «За кем стоит андеграунд?» закономерно выбрали первое и лишь корректно скользят по поверхности сложных вопросов, не погружаясь ни в тюремный, ни в наркотический опыт героя. О втором сроке артиста — 11 месяцах за повторное вождение в нетрезвом виде — в фильме не упоминают вообще. Впрочем, и о той части личности Ивлева, что была недоступна взглядам наблюдателей, о тех моментах, когда он мог перестать быть Техником, рассказано немного. Тем ценнее редкие проявления этого непоказного, человеческого. Например, история битмейкера Никиты LuckyProduction о том, как Техник подарил ему сумочку Louis Vuitton своей жены («Он постоянно что-то дарил»), или воспоминания самой Карины о том, что он, как любой молодой отец, боялся брать на руки новорожденного сына Ванечку.