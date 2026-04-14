«Его провожали чуть ли не как Высоцкого»: что не расскажет фильм о Паше Технике

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На Okko вышел фильм «Паша Техник. За кем стоит андеграунд?» — документальный проект критика Дани Порнорэпа, пытающийся исследовать миф вокруг самого одиозного рэпера страны, который умер почти ровно год назад. Это попытка разобраться, как человек в маске обезьяны стал культурным героем поколения и почему за фасадом треш-стримов скрывается трагедия, — и она не удалась, считает автор Кинопоиска.
Денис Бояринов
Музыкальный журналист
Пашу Ивлева провожали как народного героя. Грандиозное столпотворение у храма в Лефортове; сотрудники правоохранительных органов, готовые принять слишком горячо скорбящих; сами скорбящие, которые форсируют решетчатую церковную ограду. Люди в черном выносят из ворот портрет в траурной рамке; толпа скандирует: «Тех-ник! Тех-ник!»
С этой хроники, снятой 11 апреля 2025 года, начинается документальный фильм «Паша Техник. За кем стоит андеграунд?» — еще один камень в стене посмертной глорификации противоречивого и скандального рэп-музыканта, создателя культовой андеграундной хип-хоп-группы Kunteynir, автора неординарных и новаторских, но вместе с тем чуть ли не самых отвратительных треков в истории русского рэпа.
Уже в следующую минуту в кадре появляются эксперты: Feduk говорит о своем восприятии рэпа Техника как «какого-то искусства и авангарда», певица Глюкоза называет Пашу «легендой», зампредседателя Госдумы Владислав Даванков (что он вообще здесь делает?) — «кумиром нашего поколения» (Даванков — ровесник Техника), а писатель Сергей Минаев — «любимым персонажем российского обывателя». Потом в кадре возникает голова в бейсболке (в этом кино их будет много) — это автор сценария фильма, авторитетный хип-хоп-критик Даня Порнорэп. Он сообщает, что наблюдал за судьбой артиста, «пока вся страна наблюдала за его саморазрушением». А затем добавляет: «Кажется, я понял, в чем феномен Паши Техника» — и подвешивает зрителя на крючок интриги, которая так и останется нераскрытой.
За 80 минут экранного времени фильм на быстрой перемотке знакомит с биографией Ивлева. Она подана в стандартном для музыкальных документалок формате: о герое рассказывают люди, знавшие его близко — мать, участники Kunteynir, бывшая жена, коллеги по рэп-цеху, — и те, кто был знаком с ним лишь шапочно. Создатели, впрочем, стараются оживить этот поток воспоминаний фантазийными анимационными вставками, отчасти развлекательного, отчасти пугающего свойства, где Паша неизменно предстает в знаменитой маске гориллы.
Сценарий развивается как энциклопедическая статья: детство и юность все в том же Лефортове, дебют в среде московского хип-хопа начала 2000-х, ранние альбомы Kunteynir — дикий, разнузданный, нецензурный рэп, теперь ставший классикой андеграунда. Первые выступления, на которых появляется та самая обезьянья маска, затем срок по сакраментальной для рэперов 228-й статье — за хранение и распространение.
Выход на свободу пять лет спустя и обнаружение — словно подарка под елкой — своего культового статуса среди молодой аудитории, уже успевшей нарасти вокруг русского рэпа. Возвращение на сцену, скандальное выступление на батле Versus в 2014 году.
Там Техник фристайлил в измененном состоянии, бросал в толпу фаллоимитатор и снимал штаны.
Потом переизобретение себя уже в амплуа треш-комика — желанного гостя на любом YouTube-шоу. И как следствие — новый виток популярности.
После — попытки жить «нормальной» жизнью: женитьба, рождение ребенка, поиски себя в качестве диджея, попытки вылечиться от зависимости, срывы, первая кома, капельницы, рехабы, новые срывы, развод. И так — вплоть до трагедии последних дней в Таиланде, куда Техник улетел отдыхать с новой подругой, закодированный от опиатов и алкоголя, а в Москву вернулся уже в гробу.
В финале под надрывную музыку плачет бывшая жена Ивлева Карина Мельничук, плачет мать, Надежда Александровна, произнося: «Для кого — наркоман, а для нас — сын, самый любимый». На экране появляются детские фотографии Паши. В этом месте фильма тоже хочется плакать.
Месседж картины несложен, прозрачен и даже вынесен на постер: маска гориллы намертво приросла к лицу Паши Техника. Образ вечно кайфующего беспредельщика стал для него образом жизни — и в итоге убил. Эта сюжетная арка понятна и предсказуема, она сильно действует на зрителя, но, увы, не оправдывает то, что создатели фильма не смогли или не захотели копнуть глубже: поискать границу между сценическим имиджем и реальным Ивлевым; попытаться проникнуть за маску и предположить, что же происходило у него в голове.
Почему ребенок из благополучной семьи — по воспоминаниям знакомых, всегда добрый и веселый с окружающими — превратился в тяжелого наркозависимого? Как это произошло? Или хотя бы где была точка невозврата? Ответить на эти вопросы без мелодрамы и дидактики сложно; эта тема вообще не из легких. Однако в фильме даже психотерапевт-нарколог Василий Шуров (который, пожалуй, мог бы рассуждать на эту тему хотя бы чуть более сложно) говорит о Технике так: «Как удобно — давайте оправдаем: он от чего-то там бежал. Популярность, семья, деньги, творчество — у человека было все. От чего он бежал?»
Ни у нас, ни у создателей фильма, по-видимому, нет ответов, почему жизнь и смерть так сложились; но ведь именно в этом и заключается самое важное и тяжелое в истории Паши Техника.
Можно возразить, что такова особенность жанра — мемориального фильма к годовщине смерти: о мертвых, как известно, либо хорошо, либо ничего. Создатели «За кем стоит андеграунд?» закономерно выбрали первое и лишь корректно скользят по поверхности сложных вопросов, не погружаясь ни в тюремный, ни в наркотический опыт героя. О втором сроке артиста — 11 месяцах за повторное вождение в нетрезвом виде — в фильме не упоминают вообще. Впрочем, и о той части личности Ивлева, что была недоступна взглядам наблюдателей, о тех моментах, когда он мог перестать быть Техником, рассказано немного. Тем ценнее редкие проявления этого непоказного, человеческого. Например, история битмейкера Никиты LuckyProduction о том, как Техник подарил ему сумочку Louis Vuitton своей жены («Он постоянно что-то дарил»), или воспоминания самой Карины о том, что он, как любой молодой отец, боялся брать на руки новорожденного сына Ванечку.
Вероятно, Ивлев был все же кем-то большим, чем его сценическая субличность в маске примата, — иначе почему маргиналу, который записывал хантер-томпсоновский рэп о психотрипах и грязном сексе, удалось стать народным героем и заслужить проводы почти как у Высоцкого?
Так в чем же феномен Техника? На этот вопрос в фильме нет внятного ответа, но есть две попытки подступиться к нему. Журналист Николай Редькин называет Ивлева «Юрием Никулиным нижнего интернета 2010-х» и поясняет эту параллель «похожим обаянием и умением превратить любую ситуацию в шутку». Сергей Минаев, выступающий здесь в роли резонера, поднимается на еще более высокий уровень обобщения: «Мне жалко поколение, кумирами которого становятся мемы. Но это такое время».
Можно свести значение Техника лишь к роли генератора приколов — и для людей, собравшихся в холодный апрельский день 2025 года у храма Петра и Павла в Солдатской слободе, и для тех, кто следил за отчаянной борьбой за его жизнь в Таиланде и переводил деньги на его спасение. Как говорит еще один спикер фильма, рэпер OG Buda: «Я знал, что всегда будет что посмотреть вечером под хавчик».
Но кажется, это все же сильное упрощение. Начиная с первых альбомов Kunteynir, предвосхитивших появление лоу-фай и саундклауд-рэпа, и заканчивая своими спонтанными гэгами в интернет-шоу, Паша Техник раз за разом выламывался из неписаных правил игры и ломал штампы, делясь со своей аудиторией опытом свободы. Таких героев русской поп-культуре всегда не хватало — а сейчас, кажется, они нужны ей особенно. Возможно, сам Паша сказал бы, что это «*** (совсем) не смешно», но есть все же мрачная ирония в том, что самым свободным человеком в российском хип-хопе оказался самый зависимый.
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