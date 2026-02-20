5 состояний Говорухина. Юбилейный портрет режиссера-классика на фоне гор и Кремля

Впрочем, возможно, что путь к «Ворошиловскому стрелку» начался еще в 1970-е. Обаятельный беспредельщик Глеб Жеглов, для которого существует лишь один закон, и это не УК СССР, а нравственный императив внутри него самого, — может, он и есть наш «Грязный Гарри»? Критики часто называют героя Высоцкого амбивалентным, но побойтесь бога, разве может быть амбивалентным персонаж всенародно любимого барда-правдоруба? Двусмысленность фигуры Жеглова разве что в том, что он вроде служит в милиции, но вроде и не совсем мент. Эта роль вызывала у Высоцкого такие же опасения, как роль Буллита у Стива Маккуина, звезды поколения хиппи: оба актера боялись испортить себе амплуа синей фуражкой. Высоцкий в итоге жестко настоял на том, чтобы Жеглов ни разу не надевал форму, как ни давили на Говорухина консультанты-кураторы из МВД.