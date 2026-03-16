10 фильмов-мемов, по которым мы запомним Чака Норриса

10 марта 2026 года Чак Норрис отпраздновал 86-й день рождения в своем стиле — выложил видео спарринга с тренером, подписав ролик фразой, будто вырванной из классических приколов о самом себе: «Я не старею. Я просто повышаю уровень». Спустя 10 дней актера не стало. Или, цитируя один из мем-фактов о звезде боевиков: «Чак Норрис не умер. Смерть наконец набралась смелости встретиться с ним».
Усатая икона боевиков, герой тысяч анекдотов и популяризатор карате родился в 1940 году. В оклахомском городке Райан сына местного механика знали под совсем другим именем: отец-ветеран назвал первенца Карлосом. Чаком будущий актер стал 20 лет спустя, когда сослуживец по Военно-воздушным силам США адаптировал испанское имя Норриса на американский манер. Воля случая занесла молодого военного полицейского в Корею, где он познакомился с боевым искусством тансудо (корейское карате). Неприкаянный парень влюбился в спорт с первого удара с разворота. Вернувшись из армии, Норрис 6 лет подряд удерживал титул чемпиона мира по карате и стал первым американцем, получившим черный пояс 8-го дана по тхэквондо.
Превратить успехи на татами в прибыльный бизнес у Чака вышло далеко не сразу: сеть карате-школ Норриса прогорела после попытки выйти на национальный уровень, оставив его в долгах. К счастью, в учениках у мастера ходили многие звезды Голливуда — от Присциллы Пресли до звезды «Детектива Буллита» Стива Маккуина, который и посоветовал талантливому тренеру податься в киноиндустрию. Воспользовавшись дружбой с еще одной иконой 1970-х, Брюсом Ли, Норрис наконец получил джекпот — подписался на роль злодея Кольта в культовом гонконгском боевике «Путь дракона».
Фотогеничный каратист понравился голливудским продюсерам. К началу 1980-х Норрис превратился в экшен-звезду, собиравшую десятки миллионов долларов в американском прокате. Молчаливый мститель с густыми усами стал одним из символом голливудских боевиков и талисманом культовой киностудии Cannon Films, которая специализировалась на фильмах категории Б. Его образ проложил дорогу Арнольду Шварценеггеру, Сильвестру Сталлоне и Жан-Клоду Ван Дамму. К тому же прозорливый Норрис одним из первых заметил спад популярности больших взрывов и эффектных перестрелок. В 1990-х он переехал с больших экранов на малые, ставя рекорды ТВ в долгоиграющем сериале «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски».
Второе дыхание карьера Норриса получила в 2004 году, когда школьник Иэн Спектр случайно популяризировал небылицы про артиста, создав популярный сайт Chuck Norris Facts. Кабельный канал ESPN и вовсе называет Норриса отцом современных мемов. Поначалу сам актер воспринял неожиданную славу в штыки — подал в суд на автора сборника фальшивых цитат. Но затем пенсионер-каратист растаял от тотального интернет-обожания и порадовал своих поклонников книгой «Официальный сборник цитат Чака Норриса».
В память о звезде мы составили список из десяти его самых меметичных ролей, а заодно сопроводили каждый фильм подходящим «фактом» из биографии артиста.
«Путь дракона» (1972)
Великая Китайская стена была построена, чтобы не пустить Чака Норриса. Это не сработало
Смертоносный каратист Кольт — первая экранная роль Норриса. Брюс Ли на правах режиссера пригласил спортсмена разделить с ним финальный поединок. Гонконгский мастер поставил в «Пути дракона» не только боевую хореографию, но и предельно длинные кадры, эффектно показывающие мастерство Норриса. Правда, Чак появился в картине только под самый конец: по сюжету главный злодей пригласил Кольта расправиться с надоевшим гонконгским бойцом.
Поединок Норриса и Ли снимали три дня подряд по 16 часов. Оно того стоило: драку Кольта и Тан Лу часто включают в списки лучших экранных сражений в истории кинематографа. Правда, Норрису пришлось бороться с Ли без помощи классических пинков с разворота. Продюсеры «Пути дракона» заставили актера набрать мышечную массу, из-за чего Чак буквально не мог оторваться от земли. Забавно, но главной звездой столкновения двух легенд стал милый котенок, кадры с которым превратились в мем уже во время бума гифок.
«Разборки в Сан-Франциско» (1974)
Главный экспортный товар Чака Норриса — это боль
Низкобюджетный боевик — до обидного неловкая попытка нажиться на популярности Брюса Ли, страдающая от слабого сценария и посредственной актерской игры Дон Вона. Зато фильм Ло Вэя может похвастаться одним из самых необычных экранных образов Норриса: мастер боевых искусств продолжил экспериментировать со злодейским амплуа, сыграв наркобарона с говорящим именем Чак Резня. Усатый франт в стильных очках убивает с мерзкой улыбкой на устах друзей главного героя, а в финале стоически отбивается от полицейского-каратиста ударами с разворота.
«Око за око» (1981)
У Чака Норриса нет микроволновки, потому что месть — блюдо, которое лучше подавать холодным
Фильмы про месть разлетались в видеосалонах 1980-х как горячие пирожки. Норрис также попробовал себя в этом популярном поджанре. Ради роли бывшего полицейского Шона Кейна, мстящего за смерть напарника, актер даже сбрил свои культовые усы. А еще возвел образ мастера боевых искусств в абсолют: в фильме Кейн разделывается с триадами и продажными копами с помощью пинков и швырков, а не табельного оружия. К сожалению, постер в стиле итальянских джалло не имеет ничего общего с сюжетом фильма. Ладно скроенный боевик радует грустной харизмой Норриса, а не жестокими убийствами и новаторской операторской работой.
«Безмолвный гнев» (1982)
Когда Бугимэн ложится спать, он заглядывает под кровать, чтобы проверить, нет ли там Чака Норриса
Вдоволь навоевавшись с китайскими триадами и американскими бандитами, Норрис отважился бросить вызов сверхъестественному. Главный герой хоррор-боевика, шериф Дэн Стивенс, сражается не с очередным гадом, а с серийным убийцей, получившим бессмертие после неудавшегося медицинского эксперимента. Усатый полицейский против неуязвимого маньяка — дуэль, которую фанаты Норриса так и не сумели забыть. После выхода фильма актер пополнил пенсионную копилку выгодной рекламной сделкой — стал лицом «экшен-джинсов», не рвущихся даже от самых эффектных пинков с разворота.
«Без вести пропавшие» (1984)
Если вам нужен список врагов Чака Норриса, просто загляните в список вымерших видов
Суровый полковник Джон Брэддок — эталонный герой Норриса. Комично, сильный ветеран Вьетнама в одиночку спасает пленников из казематов вьетконговцев, расправляясь с врагами с помощью пулеметов, «деревенских ударов» и нелепых ванлайнеров. «Без вести пропавшие» стали хитом в прокате, но столкнулись с жесткой критикой: фильм был основан на нереализованном сценарии Джеймса Кэмерона к «Рэмбо 2», так что похождения Норриса неизбежно окрестили дешевой копией картин с Сильвестром Сталлоне.
Разгромные отзывы не испортили локомотив Чака. «Без вести пропавшие» получили два сиквела, а сам фильм заработал на видео еще 10 млн долларов. К тому же картина стала голливудским дебютом Жан-Клода Ван Дамма — тот работал на съемках статистом и каскадером.
«Вторжение в США» (1985)
Чемпионы — это завтрак Чака Норриса
К середине 1980-х голливудские продюсеры раскусили успех Норриса: для хороших кассовых сборов им было достаточно придумать его герою крутое имя и набрать каскадеров с прочными лицами, готовых терпеть его удары. В хитовом боевике «Вторжение в США» персонажа Норриса зовут Мэтт Хантер (круто), а его врагами стали кубинско-советские террористы (еще круче). Македонская стрельба из пулеметов Uzi и полурасстегнутая джинсовая рубашка — джентльменский набор, с помощью которого Норрис в очередной раз защитил американскую демократию. Из разряда однотипных боевиков «Вторжение в США» вывел великий характерный актер Ричард Линч, ярко исполнивший роль злобного кагэбэшника Михаила Ростова.
«Агент» (1991)
Чак Норрис не охотится, потому что слово «охота» подразумевает возможность неудачи. Чак Норрис просто убивает
Боевик, в котором Норрис вжился в образ копа под прикрытием Клиффа Гаррета, помнят по двум причинам. Во-первых, герой притворяется профессиональным киллером, чтобы втереться в доверие к местным наркобаронам. Чак умело пересобрал привычное героическое амплуа, представ перед зрителями в образе мнимого плохого парня. Во-вторых, в «Агенте» Норрис носит максимально нелепый маллет, красуясь нашампуненными кудрями при любом подходящем (и неподходящем) случае. Странный выбор стрижки не помешал Чаку превратить Сиэтл в настоящее поле битвы. Клифф не только убивает бандитов, но и учит соседского мальчишку бить морды местным хулиганам.
«Главная собака» (1995)
Нет никакой теории эволюции, есть лишь список существ, которым Чак Норрис позволил жить
Чак очень любил собак. На пастбищах его техасского ранчо жили аж шестеро четвероногих друзей. Неудивительно, что в середине 1990-х Норрис решил разделить бремя голливудской славы с любимыми животными. В фильме «Главная собака», который срежиссировал младший брат артиста Аарон Норрис, звезда боевиков становится коллегой чистокровного бриара Рино, мстящим за смерть своего напарника.
Комедийный боевик с возрастным цензом 0+ имел все шансы стать культовым семейным фильмом, но в дело вмешался случай. Сюжет «Главной собаки» вертелся вокруг разрушительного взрыва, устроенного ячейкой неонацистов. Картина вышла в прокат 28 апреля 1995 года, спустя девять дней после теракта в Оклахома-Сити, унесшего жизни 168 человек. Чак с собачкой не смогли заставить американцев прийти в кинотеатры.
«Вышибалы» (2004)
Когда Чак играет в вышибалы, он сам вышибает мяч
В эту комедию Норрис попал абсолютно случайно. Бен Стиллер уговорил его приехать на площадку ради небольшого камео. Чак появился лишь в одной сцене, но сыграл важную роль в сюжете: именно его решающий голос помог команде героя Винса Вона одолеть главных злодеев фильма. Позже актер признавался, что даже не прочитал сценарий фильма. Поэтому, когда в самом конце картины антагонист Стиллера послал легенду боевиков на три буквы, это сильно удивило Чака. Но обижаться на комика актер не стал, а сами «Вышибалы» даже получили от него аккуратную похвалу.
«Неудержимые 2» (2012)
Время никого не ждет, если никого не зовут Чак Норрис
Экранный образ хладнокровного убийцы имеет мало общего с настоящим Чаком Норрисом. Актер десятилетиями ратовал за доброту, тратя миллионы долларов на помощь трудным подросткам и на рекламные кампании о вреде алкоголя и никотина. Также он был убежденным консерватором и христианином. Неудивительно, что Норрис согласился сняться в сиквеле «Неудержимых» только при одном условии: сценаристы должны были убрать из сценария всю ненормативную лексику, чтобы возрастной ценз картины подходил для семейного просмотра.
Сталлоне с компанией согласились на требования легенды, и Норрис со спокойной совестью заглянул в ленту в образе бывшего спецагента Букера. Правда, долгожданное возвращение Чака на большие экраны подпортил бывший статист из «Без вести пропавших»: Жан-Клод Ван Дамм в злодейском кожаном плаще эффектно украл каждую сцену у бородатого пенсионера.
Автор: Егор Шеремет