10 фильмов-мемов, по которым мы запомним Чака Норриса

В эту комедию Норрис попал абсолютно случайно. Бен Стиллер уговорил его приехать на площадку ради небольшого камео. Чак появился лишь в одной сцене, но сыграл важную роль в сюжете: именно его решающий голос помог команде героя Винса Вона одолеть главных злодеев фильма. Позже актер признавался, что даже не прочитал сценарий фильма. Поэтому, когда в самом конце картины антагонист Стиллера послал легенду боевиков на три буквы, это сильно удивило Чака. Но обижаться на комика актер не стал, а сами «Вышибалы» даже получили от него аккуратную похвалу.