Умер Чак Норрис

Чак Норрис умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщили близкие актера. Его госпитализировали еще в четверг на Гавайях, а утром пятницы, 20 марта, он скончался. Причину смерти не уточняют, но говорят, что актер умер в кругу семьи.

Чак Норрис родился в 1940 году в городке Райан, штат Оклахома. После службы в армии он начал заниматься боевыми искусствами, а позже стал тренером для ряда знаменитостей.

Актерскую карьеру Норрис начал в конце 1960-х, но первой заметной ролью для него стал Кольт, один из центральных злодеев в «Пути дракона». В фильм его пригласил Брюс Ли.

Впоследствии актер сыграл в десятках боевиков, в том числе в «Черных тиграх», «Одиноком волке МакКуэйде», «Без вести пропавших» и «Отряде „Дельта“». Однако самой известной ролью Норриса стал техасский рейнджер Корделл Уокер, которого он играл в сериале «Крутой Уокер» почти все 1990-е годы.

