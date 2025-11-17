Все фильмы Пола Томаса Андерсона — от хорошего к великому

В истории о взлете и падении вымышленной звезды фильмов для взрослых виднеется и издевка над американской мечтой, и деконструкция жанра байопика, и масштабный экскурс в историю США, и просто стильное ретро (как отметил в свое время критик Алексей Васильев, танцуют тут лучше, чем в «Лихорадке субботнего вечера»). Не верится, что это всего лишь вторая работа режиссера, снятая почти сразу после дебюта. Еще удивительнее то, что в разговоре о «Ночах» совершенно уместны такие слова, как «грехопадение», «блуд», «порок», — порноиндустрия разрушает судьбы всех ее игроков, а одна зависимость приводит к другой. Не будучи ханжой и не заявляя о собственной религиозности, Андерсон снял самый христианский голливудский фильм 1990-х после «Славных парней» Скорсезе (еще одна яркая демонстрация того, что дорога в ад вымощена американской мечтой). Жаль, что ярый христианин Марк Уолберг не смог или не пожелал этого понять годы спустя, когда публично сожалел о своей роли в этой ленте.