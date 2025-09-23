Томас Пинчон и Пол Томас Андерсон: как устроена проза самого загадочного писателя XX века и ее экранизации

Есть писатели, которых любит кино: Толкин, Роулинг или Кинг в руках талантливых режиссеров превращаются в кассовые вселенные. А есть авторы, чьи романы становятся на экране блеклыми тенями. Пруст с его «В поисках утраченного времени», Джойс с «Улиссом», Вирджиния Вулф с «Орландо», Берроуз с «Голым завтраком» — все эти тексты считали заведомо непригодными к киноадаптации как слишком объемные, слишком фрагментарные или просто бессобытийные с кинематографической точки зрения. Среди таких неприступных есть и Томас Пинчон, который родился в 1937-м, взрослел в тени ядерного гриба, а писать начал в 1960-х в мире, пережившем Карибский кризис и убийство Джона Кеннеди. Утечки из Пентагона и слухи о секретных проектах спецслужб подогревали страх того, что будущее человечества решается кулуарно дюжиной мужчин в высоких кабинетах. Вьетнамская война шла в прямом телеэфире, страшные кадры из джунглей перебивались рекламой жевательной резинки, в то время как ЦРУ устраивало перевороты в Латинской Америке и на Ближнем Востоке, а хиппи выходили в парки под звуки «Eve of Destruction» и вместе со студентами громили кампусы в Беркли и Колумбийском университете.