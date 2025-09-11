Подкаст доступен в Яндекс Музыке, Apple Podcasts, VK, Spotify, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».
Почему Леонардо ДиКаприо — это главный мискаст фильма? Какая пасхалка заложена в имя Перфидии Беверли Хиллз? Сколько жанров замешано внутри фильма? Какую личную историю Пол Томас Андерсон заложил в семейную линию? И почему, несмотря на виральность, фильм не окупится?
В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают гремящую премьеру «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона и разбирают, как мультижанровость образует сюжетные дыры.
Даулет Жанайдаров
редактор видео и подкастов Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»
Все говорили, что это лучший фильм Пола Томаса Андерсона. А извините, у Томаса Андерсона десять фильмов, и каждый — шедевр, определяющий десятилетие. Занятная ситуация: «Битва за битвой» — уже один из главных фильмов 2020-х, но удивительным образом даже, возможно, не топ-3 у этого режиссера. Мне фильм перегрели. Слишком много восторженных отзывов, это прямо было неприлично. А я довольно сложно справляюсь с этими ожиданиями от кино.
Всеволод Коршунов
киновед, ведущий подкаста «Крупным планом»
Видно мастерство Пола Томаса Андерсона. Грандиозности добавляет мультижанровость: экшен, триллер, комедия, семейная драма, карикатурная пародия, политическая драма. Но это, конечно, сбивает с толку. Я согласен с критиками, которые первое впечатление описывают словом «смятение», потому что не очень понимаешь, как все складывается воедино. Нарушение жанровых конвенций — невероятно рискованный ход. Но это сделано, чтобы показать хаотичность мира, в котором мы живем.
