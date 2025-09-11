Почему Леонардо ДиКаприо — это главный мискаст фильма? Какая пасхалка заложена в имя Перфидии Беверли Хиллз? Сколько жанров замешано внутри фильма? Какую личную историю Пол Томас Андерсон заложил в семейную линию? И почему, несмотря на виральность, фильм не окупится?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают гремящую премьеру «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона и разбирают, как мультижанровость образует сюжетные дыры.

