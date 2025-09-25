Все фильмы братьев Коэн — от худшего к лучшему

Охотник Льюэллин Мосс (Джош Бролин) случайно натыкается на последствия неудачной наркосделки и подбирает чемодан с двумя миллионами долларов. Вернуть круглую сумму поручили безжалостному наемнику Антону Чигуру (Хавьер Бардем). За их игрой в кошки-мышки и распадом привычного мира бессильно наблюдает местный шериф (Томми Ли Джонс).

«Старикам тут не место» — мощный камбэк Коэнов после череды неудачных студийных проектов: неовестерн получил четыре «Оскара» и теперь стабильно входит в списки лучших фильмов века. Интересно и влияние картины на фильмографию братьев — без ее триумфа они не получили бы карт-бланш и бюджеты на более рискованные и экспериментальные проекты, так что мы бы наверняка остались без «Серьезного человека» и «Внутри Льюина Дэвиса».

«Старикам тут не место» — первая в карьере Коэнов и сразу же максимально подходящая их стилю экранизация. С прозой Кормака Маккарти у братьев случился мэтч: им оказались близки его идеи о бессмысленности насилия, непостижимости зла, тщетности людей контролировать судьбу и, конечно, важности случая. Мосс и Чигур — чисто коэновские персонажи. Первый — прыткая мелкая сошка, которая не знает всего масштаба происходящего, но искренне верит, что сможет выйти сухим из воды. Второй — метафизическое воплощение зла, человек-лотерея, который решает судьбы людей подбрасывая монетку.

Коэны признавались, что просто открывали первоисточник и чуть ли не дословно переносили в сценарий эпизоды романа Маккарти. По сути, их главная заслуга не драматургическая, а режиссерская. Наверное, поэтому было бы кощунством назвать «Старикам тут не место» лучшим фильмом дуэта выдающихся сценаристов.