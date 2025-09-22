История MUBI. Как айтишник создал главный онлайн-кинотеатр синефилов

Если вы любите авторское кино, то наверняка слышали о MUBI — стриминг-сервисе с небольшим каталогом подобранных вручную фильмов. Среди них классика, забытые шедевры со всего мира и редкие картины с Берлинале или «Сандэнса». Команда сервиса подбирает фильмы самостоятельно, а часть из них доступна на платформе ограниченное время, прямо как в настоящем кинотеатре или на фестивале. В этом году инвесторы оценили компанию MUBI в 1 млрд долларов.

MUBI запустился в 2007 году и с тех пор только разрастается, причем в самые разные стороны. Это уже давно не просто стриминг — платформа делает медиа с рецензиями и подкастами, устраивает фестивали и показы в кинозалах, а с недавних пор еще и продюсирует фильмы. Рассказываем, как MUBI проиграл конкуренцию Netflix и тем не менее стал успешным проектом с большой любовью к кино.