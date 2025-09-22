История MUBI. Как айтишник создал главный онлайн-кинотеатр синефилов

Если вы любите авторское кино, то наверняка слышали о MUBI — стриминг-сервисе с небольшим каталогом подобранных вручную фильмов. Среди них классика, забытые шедевры со всего мира и редкие картины с Берлинале или «Сандэнса». Команда сервиса подбирает фильмы самостоятельно, а часть из них доступна на платформе ограниченное время, прямо как в настоящем кинотеатре или на фестивале. В этом году инвесторы оценили компанию MUBI в 1 млрд долларов.
MUBI запустился в 2007 году и с тех пор только разрастается, причем в самые разные стороны. Это уже давно не просто стриминг — платформа делает медиа с рецензиями и подкастами, устраивает фестивали и показы в кинозалах, а с недавних пор еще и продюсирует фильмы. Рассказываем, как MUBI проиграл конкуренцию Netflix и тем не менее стал успешным проектом с большой любовью к кино.
MUBI придумал айтишник-синефил, который не смог найти фильм во время отпуска
Найти и тем более легально посмотреть фильм в интернете в середине нулевых было непросто. Большинство людей предпочитали физические носители — DVD-диски, Blu-ray. Проведенный в 2007 году в США опрос показал: почти половина американцев даже не знала, что в интернете можно смотреть фильмы и сериалы. Хотя такая возможность, конечно, уже существовала. Например, в 2007 году Netflix (который тогда занимался арендой DVD-дисков по почте) запустил стриминговый сервис Watch Now. На нем была только тысяча фильмов (подборка была сомнительной, по версии первых пользователей), а каждый час просмотра стоил 1 доллар.
На Netflix, как и на других ранних стримингах, тогда почти не было неамериканских авторских фильмов или классики мирового кино. Авторские ленты можно было разве что спиратить — технология BitTorrent появилась еще в 2001 году, а в 2005-м запустился синефильский форум Karagarga. Регистрация на форуме была доступна только по приглашениям, а участники были обязаны загружать новые фильмы, причем пропорционально количеству скачанных. На форуме впервые появились английские субтитры к картинам иранского режиссера Шахида Саллеса, а еще, например, там можно было скачать 13-часовой опус Жака Риветта «Не прикасайся ко мне».
Но посмотреть немейнстримное кино легально и в браузере было непросто. В 2007 году с этой проблемой столкнулся турецкий айтишник Эфе Какарель. Во время отпуска в Токио он не смог найти в сети фильм Вонг Кар-Вая «Любовное настроение», хотя в Японии скоростной интернет был почти везде, а у жителей страны были подходящие для просмотра контента онлайн-устройства.
Тогда Какарель решил создать сервис, на котором хорошие фильмы будут доступны «всегда и везде». На обратном рейсе из Токио в Сан-Франциско он написал бизнес-план для будущей платформы. У Какареля не было опыта или связей в киноиндустрии, он не учился в киношколе, никогда не работал в прокатной компании и ни разу не был на кинофестивале.
Зато Какарель хорошо понимал, как устроены технологии и бизнес. Он окончил MIT и Стэнфорд, а потом работал в крупном инвестиционном банке Goldman Sachs. Какареля пугала идея всю жизнь проработать в банковской сфере, поэтому он решил уйти из Goldman Sachs и вложить все свои сбережения в новый проект.
MUBI начинал с социальной сети для синефилов, где почти не было фильмов
В 2007 году Какарель основал The Auteurs — социальную сеть для синефилов. На The Auteurs были новости о новых авторских фильмах с небольшими кинокритическими заметками и блог о кинофестивалях. Какарель сразу понял, что вокруг платформы важно выстроить комьюнити, поэтому на сайте можно было отмечать просмотренное, ставить оценки и делать свои подборки и рейтинги фильмов.
В первый год работы The Auteurs он только разбирался в том, как устроена индустрия и как вообще покупать права на кино, поэтому в начале на платформе было доступно лишь около 60 фильмов. Но за два года сайт собрал стабильную базу пользователей по всему миру и в 2009 году официально запустил свою VOD-платформу.
The Auteurs предоставлял сжатые файлы с фильмами, которые можно было сразу посмотреть в браузере через Adobe Flash. Над качеством трансляции работала целая команда инженеров. «Даже если фильм доступен где-то еще, вы не получите тех же ощущений от просмотра из-за того, как внимательно мы подходим к работе сайта», — гордился Какарель в 2009 году.
Сперва на The Auteurs можно было купить или арендовать конкретный фильм, но сервис быстро перешел на подписочную модель в духе Netflix, когда пользователь платит единую цену за подписку и может смотреть все, что доступно в библиотеке сервиса. Вскоре каталог платформы пополнился новыми лентами благодаря партнерству с артхаусными дистрибьюторами: американским The Criterion Collection и французским Celluloid Dreams. Затем на The Auteurs появилась классика мирового кино, предоставленная Фондом мирового кино, основанным режиссером Мартином Скорсезе.
В 2010 году Какарель понял, что большинство пользователей платформы не понимают значения слова «auteurs» (то есть «автор» на французском). На поиск нового названия и ребрендинг ушло девять месяцев, и в итоге The Auteurs стал MUBI, взяв созвучное с «movie» (то есть «фильм» на английском) слово из двух слогов, которое легко произнести носителям любых языков.
К 2011 году MUBI подписал контракты с десятками дистрибьюторов и предлагал к просмотру около 1800 фильмов для пользователей в разных странах. Уже тогда MUBI показывал редкие картины, которые было невозможно найти на других сервисах, например ранний фильм Дени Вильнёва «Водоворот», «Летят журавли» Михаила Калатозова, «Паровоз „Генерал“» Бастера Китона и работы Нины Менкес, независимой американской феминистской режиссерки. Тем не менее платформа оставалась убыточной, а количество пользователей росло медленнее, чем этого хотелось ее создателю.
Библиотека фильмов MUBI
Тогда Какарель понял, что в таком виде сервис не выживет. Соревноваться с Netflix — скупать всё и показывать тысячи фильмов одновременно — оказалось слишком дорого для небольшой синефильской компании.
Настоящий успех пришел к MUBI, когда платформа резко сократила каталог фильмов
В 2012 году MUBI представил новую бизнес-модель — «30 фильмов за 30 дней». Каждый день на платформе было доступно 30 вручную подобранных лент, и каждый день одна из них «выходила из проката», а на ее место приходила новая (которую тоже можно было посмотреть лишь в течение 30 дней).
Модель ввели по финансовым соображениям: лицензии на 365 фильмов в год стоили дешевле, чем поддержание постоянно растущего каталога из тысяч произведений. Пользователям и критикам нововведение сперва не нравилось, таймер на странице каждого проекта давил ощущением, что ленту можно не успеть посмотреть.
Тем не менее формат прижился и стал фишкой MUBI. Оказывается, уже в 2012 году пользователи устали выбирать из тысяч фильмов на Netflix. Например, в 2010-х среднестатистический пользователь стриминга терял желание смотреть кино уже через минуту пролистывания каталога. В итоге MUBI сосредоточился на небольшой подборке фильмов, а Netflix пошел по другому пути и вложился в рекомендательные системы, чтобы максимально облегчить выбор пользователю.
Во многих интервью Какарель открыто подчеркивал, что погоня стримингов за контентом приводит к тому, что зрители в нем тонут. Поэтому MUBI в рекламных кампаниях стал делать акцент на то, что сервис не давит на пользователей количеством, а показывает вручную отобранные фильмы, каждый из которых действительно стоит посмотреть.
Теперь MUBI — это как независимый кинотеатр. Только в сети
Пару лет назад MUBI, к недовольству многих подписчиков, отошел от идеи с 30 фильмами в месяц. Постоянный каталог сервиса стал больше, и, хоть ленты иногда до сих пор «выходят из проката», строгого ограничения в 30 дней на просмотр больше нет. Теперь по формату MUBI больше похож на классические стриминг-сервисы, но все еще с немейнстримными фильмами. Хотя Какарель до сих пор не любит, когда MUBI называют стриминговым сервисом. «Наша главная цель — вдохновить людей на поход в кинотеатр», — говорил он в интервью Variety.
MUBI при выборе фильмов как раз ориентируется на независимые кинотеатры и то, как они придумывают свои программы. В сервисе работает целая команда людей, которая выбирает картины для показа. В эту команду входят бывшие кураторы кинофестивалей (например, Венецианского), экс-работники кинотеатров, кинокритики, документалисты и другие специалисты, которые создают ощущение онлайн-синематеки.
Так, сервис устраивает ретроспективы знаменитых режиссеров (сейчас на платформе можно посмотреть коллекцию работ Вима Вендерса, а несколько месяцев назад показывали Гаспара Ноэ), делает подборки фильмов разных лет с фестивалей (в настоящий момент в фокусе фестиваль в Локарно и Берлинале) или отмечает победу режиссеров на крупных смотрах показом их старых лент.
На MUBI бывают и тематические недели, и отдельные фильмы, посвященные событиям в мире, памятным датам и дням рождениям. Например, прямо сейчас на платформе демонстрируют криминальную драму «Старик с пистолетом» с Робертом Редфордом в память о недавно умершем актере, а еще крутят подборку работ исландских режиссеров.
Благодаря такому кураторскому подходу MUBI примечателен редкими фильмами, которые нельзя посмотреть в других местах. За последние годы сервис показывал: «Благоухающий кошмар» — классику филиппинского кино о водителе такси, мечтающем о полетах в космос; «Образы старого мира» — поэтичный док гиганта словацкого кино Душана Ганака; «Замри — умри — воскресни!» — черно-белую драму Виталия Каневского о жителях шахтерского городка (не самый известный советский фильм для зарубежных зрителей). Есть на MUBI и современная классика авторского кино.
На странице каждого фильма есть заметка Our Take («Наш взгляд») с пояснением, почему картина важна именно сейчас по версии MUBI, как она связана с культурными, социальными или политическими событиями. Кроме этого, на сервисе есть раздел Notebook («Блокнот») с рецензиями признанных кинокритиков, подкастами и другими медиаматериалами. По мотивам Notebook в 2022 году MUBI запустил собственный печатный журнал, скоро выйдет его седьмой выпуск. К каждому номеру прилагается небольшой подарок — шопер с логотипом сервиса, блокнот, буклет с историей создания выпуска и виниловая пластинка с саундтреком выпуска.
Обложки журнала Notebook
По сути, MUBI делает все, чтобы подчеркнуть свою экспертность в выборе фильмов и приблизить себя к физическим синематекам. Our Take и Notebook — это аналог буклетов и аннотаций, которые делают кураторы кинопоказов.
В России MUBI доступен без VPN. Подписка на сервис стоит 599 рублей в месяц, есть бесплатная пробная неделя. Правда, оплатить подписку с российских карт не получится — сервис принимает только зарубежные карты и PayPal. Однако подписку можно купить и через русскоязычные сервисы-посредники.
Продолжая стирать грань между онлайном и офлайном, в 2018 году MUBI ввел премиум-подписку. В нее входит MUBI Go — сервис, который за 19,99 доллара в месяц в дополнение к доступу к самому стримингу дает подписчику бесплатный билет в кинотеатр, где показывают фильм, выбранный кураторами. Пока MUBI Go работает в Германии, США и Великобритании.
После успеха новой подписки сервис пошел еще дальше и начал строить собственные кинотеатры в Мехико и Лос-Анджелесе, а также организовал кинофестиваль MUBI Fest. В этом году смотр пройдет в семи городах — с новинками (например, берлинская премьера «Помилования» Соррентино) и фильмами из постоянной коллекции стриминга на большом экране, паблик-токами с режиссерами (среди них есть открытая запись подкаста MUBI с Вимом Вендерсом и Келли Райхардт или Q&A с Марком Фростом), журналистами и редакторами, с ярмарками, вечеринками и другими мероприятиями.
Откуда MUBI берет деньги на новые проекты, остается загадкой. Частная компания открыто не разглашает свои источники финансирования. Но, например, известно, что MUBI (компания базируется в Лондоне) получила несколько миллионов фунтов от британского правительства в рамках программ по поддержке креативной сферы. А в этом году инвестиционная компания Sequoia Capital вложила в MUBI 100 млн долларов. Правда, вскоре выяснилось, что в портфеле Sequoia, кроме MUBI, есть израильские оборонные компании. После этого на сервис обрушилась волна критики: режиссеры со всего мира подписали открытое письмо-протест, кинофестивали отменили показы принадлежащих MUBI фильмов, а Какарелю пришлось публично объяснять ситуацию. В итоге от вложений он не отказался.
Недавно MUBI стал крупным игроком в Голливуде. Помогла покупка «Субстанции», в которую уже никто не верил
На кинофестивале и собственном печатном издании амбиции платформы не закончились. В 2016 году MUBI сделал первые шаги в сфере проката, купив права на показ четырех фестивальных новинок в британских кинотеатрах.
С каждым годом компания скупала все больше прав на прокат фильмов в разных странах, расширяясь на Европу, США и Индию. В 2019 году MUBI купила прокатные права уже на девять фильмов, в том числе компания показывала «Дылду» Кантемира Балагова и «Лето» Кирилла Серебренникова в Великобритании и Ирландии.
В пандемию доходы MUBI подскочили. Люди стали смотреть больше фильмов дома, и последний квартал 2019 года стал самым прибыльным в истории компании. На заработанные деньги MUBI выкупил права на эксклюзивный показ «Портрета девушки в огне» Селин Сьямма и «Боли и славы» Педро Альмодовара на своем стриминг-сервисе.
Эксклюзивный прокат обоих фильмов принес MUBI новых подписчиков и очередной виток роста. Какарель понял, что компании нужно объединять дистрибьюторские усилия со стриминг-сервисом — гнаться за фильмами, которые MUBI самостоятельно покажет в кино, а затем эксклюзивно выложит на свой стриминг.
К 2022-му MUBI тратил на прокат фильмов все больше денег. Например, в этот год компания выкупила права на показ в Великобритании и США «Решения уйти», романтического детектива корейского режиссера Пак Чхан-ука. Несмотря на его высокую стоимость, аналитики MUBI сочли, что фильм заработает в прокате еще больше. Какарель выкупил права еще до премьеры на Каннском кинофестивале. Через год «Решение уйти» стало самым кассовым проектом режиссера в американском прокате.
В 2024 году, за месяц до премьеры фильма в Каннах, Какарелю приглянулась «Субстанция». На тот момент картина могла вообще не выйти в прокат. Universal после разногласий с режиссеркой Корали Фаржа отказалась его выпускать, а другие дистрибьюторы посчитали покупку слишком рискованной. Основателя MUBI это не смутило. «Субстанция» показалась ему идеальным фильмом для подписчиков платформы — дерзким, странным и гротескным. К тому же стриминг уже показывал предыдущую работу Фаржа «Выжившая» и собрал восхищенные отзывы от пользователей. Какарель выкупил права на фильм за 12 млн долларов с обещанием сперва показать его в кинотеатрах.
Через полгода «Субстанция» стала сенсацией: лента заработала 86 млн долларов в прокате и получила четыре номинации на «Оскар», выиграв одну статуэтку. Теперь MUBI не остановить — компания выкупает права на показ десятков фильмов в год и опережает гигантов индустрии вроде A24.
Деми Мур на спецпоказе MUBI
Параллельно с дистрибьюцией, еще в 2018 году MUBI вышел на продюсерский рынок. Тогда компания спродюсировала мелодраму Даниэль Лессовиц «Порт-Аторити». А в этом году MUBI выпустит новый фильм Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат», только что выигравший «Золотого льва», «Обрезку розовых кустов» с Эль Фаннинг и Кристен Стюарт и криминальную драму «Вдохновитель» с Джошем О’Коннором, первый проект, который компания целиком профинансировала.
Вверху страницы «О нас» на сайте MUBI крупными буквами написано: «Что такое MUBI? Стриминговый сервис? Куратор? Издательский дом? Кинопрокатчик? Любитель кино?» Чуть ниже платформа отвечает на все вопросы одним словом: «Да».
Что посмотреть на MUBI прямо сейчас
- «Комната 666» — документальный фильм Вима Вендерса. Во время Каннского кинофестиваля 1982 года режиссер «Неба над Берлином» по очереди позвал своих гениальных коллег (Годар, Антониони, Спилберг, Херцог, Фассбиндер) поразмышлять о кино в пустой комнате с одним телевизором. Тогда главной темой на повестке дня была скорая смерть кинематографа, тем интереснее разговоры смотрятся сейчас.
- «Антуан и Колетт» — короткометражка Трюффо, продолжение «Четырехсот ударов» и второй фильм из серии о жизни Антуана Дуанеля. Здесь герою уже 17 лет, он работает на фабрике грампластинок и влюбляется в свою коллегу.
- «Токсичность» — победитель Локарнского кинофестиваля 2025 года. Фильм литовки Сауле Блювайте о девочках-подростках из небольшого города, которые хотят оттуда выбраться через модельную карьеру. Давяще холодная картина, передающая зрителю ощущение безвыходности.
- «Ночь и туман» — короткометражный документальный фильм Алена Рене об узниках нацистских лагерей. Лента чередует архивные кадры с цветными кадрами лагерей в послевоенное время, поверх которых актер Мишель Буке рассказывает об ужасах концлагерей и распространении нацизма.
- «Жатва» — сюрреалистичный и завораживающий фильм о кошмарах, разрушающих размеренную жизнь маленькой английской деревни. Последняя режиссерская работа Афины Цангари — второй по известности представительницы «греческой странной волны» после Йоргоса Лантимоса.
- Grand Theft Hamlet — два малоизвестных актера пытаются поставить «Гамлета» в GTA. Смешная и трогательная документалка, полностью снятая внутри Grand Theft Auto Online во время карантина.
- Rapado — фильм Мартина Рехтмана, с которого началось новое аргентинское кино — реалистичные картины независимых режиссеров 1990-х годов. Rapado рассказывает об аргентинской повседневности 1990-х через историю о подростке, который пытается вернуть украденный мотоцикл.
- «Мисима: Жизнь в четырех главах» — необычный байопик о трагичной жизни Юкио Мисимы, одного из главных японских писателей. Снял «Мисиму» Пол Шредер, классик американского кино и сценарист «Таксиста» Мартина Скорсезе.
- «Новоселье» — тихий и глубокий фильм японца Синдзи Сомаи о том, как дети воспринимают мир. Рассказ ведется от лица 11-летней Рэнко, которая переживает развод родителей и пытается их помирить.
Автор: Иван Грабарник
Фото: Justin Sullivan / Getty Images, Chelsea Lauren / WireImage / Getty Images, Shane Anthony Sinclair / Getty Images for SXSW London, Dave Benett / Getty Images for MUBI