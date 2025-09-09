«Если зрители заснут, я буду счастлива»: лауреатка Венеции Настя Коркия — о детской оптике и о том, что витает в воздухе

— О, это была целая эпопея. Сначала мне пообещали, что найдут собаку, которая будет притворяться, что ее бьют. В итоге, конечно же, ни с какой собакой разучить этот трюк не получилось, и меня призывали от этой сцены отказаться. А она была очень важна. В итоге мне просто повезло, что я сама нашла трехногую собаку в соседнем дворе от того места, где мы снимали, притащила ее на площадку и обмазывала для нее камни едой, чтобы она в нужном месте по кадру копошилась. Но мы, конечно же, не бьем собаку, герой просто бьет ногой рядом с ней, а собака перекрывает место удара своим телом. И создается ощущение, что герой попадает по ней. А так как он бьет по земле резко, то собака пугается и уходит. Она выдержала даже несколько дублей. Правда, на третьем стала уходить заранее. Но нам хватило первых двух.