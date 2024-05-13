Геральт, Лютик, Йеннифэр и другие: полный гид по книжной вселенной «Ведьмака»

30 сентября на русском языке в издательстве АСТ и в Яндекс Книгах вышел «Перекресток воронов» — новый роман Анджея Сапковского о ведьмаке Геральте. По внутренней хронологии это самая ранняя книга цикла, повествующая о первом самостоятельном приключении ведьмака. По этому поводу мы попросили редактора русскоязычного перевода и знатока ведьмачьего мира Алексея Ионова составить гид по циклу и рассказать, в каком порядке его предпочтительнее читать.
«Потом говорили, что человек этот пришел с севера...»
Почтенный польский пан Анджей Сапковский вел жизнь, недоступную большей части сограждан. Будучи сотрудником внешнеторговой фирмы, пан Анджей частенько ездил за границу и привозил оттуда свежие фэнтезийные книги. Сапковский рано прочел Толкина и Льюиса, а после к «Нарнии» и «Властелину колец» добавились «Джек из Тени» и «Хроники Амбера» Роджера Желязны, «Волшебник Земноморья» Урсулы ле Гуин, «Туманы Авалона» Мэрион Зиммер Брэдли и другие лучшие образцы жанра. Другими словами, пан Анджей был в курсе и канонов фэнтези, и его новейших тенденций.
Как вспоминает сам автор, несмотря на стабильную и хорошо оплачиваемую работу во внешней торговле, временами он испытывал непреодолимое желание написать что-нибудь самому. Первые литературные опыты Сапковского пришлись еще на начало 1970-х, но успеха они не достигли и в истории не сохранились; сам пан даже не помнит названий журналов, куда отправлял рукописи.
Все изменилось в середине 1980-х, когда авторитетный журнал «Фантастика» объявил среди читателей конкурс рассказов, победителя которого ждала публикация в одном из номеров издания. Поспорив с сыном, Сапковский решил и сам принять участие в конкурсе. А поскольку фэнтези в те времена отсутствовало на польском рынке как класс, пан решил, что рассказ в фэнтезийном антураже выгодно выделит его на фоне конкурентов.
Кое в чем пан просчитался: половина присланных на конкурс работ была написана в жанре фэнтези. Однако рассказ Сапковского действительно выделялся на фоне конкурентов — увлекательным сюжетом, уверенным слогом, харизматичным и запоминающимся главным героем, — так что без проблем занял третье место (сам пан Анджей потом уверял, что если бы не предубеждения членов жюри против «низкопробного» фэнтези, то занял бы и первое) и был опубликован в декабрьском номере «Фантастики» за 1986 год с пометкой «конкурсная работа». Так родился «Ведьмак».
Рассказ изначально планировался как единичный опыт, у Сапковского не было никакого намерения продолжать историю Геральта из Ривии дальше. Однако читатели быстро распробовали «Ведьмака» и стали требовать продолжения. Новые истории о профессиональном охотнике на монстров появлялись всю вторую половину 1980-х, и к концу десятилетия имя Сапковского уже печаталось на обложках «Фантастики» аршинными буквами, а сам автор именовался не иначе как «звезда польской фантастики первой величины».
Сага разрастается
А затем настали 1990-е. Коммунистический блок развалился, железный занавес рухнул, внешнеторговая фирма Сапковского обанкротилась, и тот решил переквалифицироваться в профессиональные писатели. Однако для «Фантастики» настали тяжелые времена, да и жить на журнальные гонорары было нельзя, так что Сапковский решил перебираться из журналов в книги. На польский рынок в тот момент хлынул целый поток переводного фэнтези, и издатели не шибко жаловали доморощенных авторов. Но «Ведьмак» стал уже таким большим феноменом, что для Сапковского сделали исключение. Осенью 1990 года на магазинных прилавках появилась первая книга пана Анджея — сборник, составленный из выходивших в «Фантастике» рассказов.
Сам пан Анджей тем временем задумал новое, куда более амбициозное начинание. Сапковский решил, что польскому рынку не хватает своего собственного эпического цикла из нескольких романов в духе «Властелина колец» или «Хроник Амбера». При этом пан заранее определил, что его собственный цикл будет состоять ровно из пяти романов. Заручившись помощью редактора Мирослава Ковальского из издательства SuperNOWA, Сапковский приступил к работе.
«Кровь эльфов», первый роман запланированного пятикнижия, поступил в продажу в сентябре 1994 года. С этого момента новые книги о ведьмаке выходили стабильно каждую осень. Исключение было сделано всего один раз — работа над «Владычицей озера», финальной частью саги, заняла у пана больше времени, и новинка в итоге появилась уже в 1999 году.
Подарки с пенсии
Поставив во «Владычице озера» точку, Сапковский объявил, что история ведьмака закончена и возвращаться к ней он не собирается. Пан говорил, что фэнтези делится на восемь основных поджанров, и мечтал, что напишет по книге в каждом из них. Его следующим масштабным проектом стала «Сага о Рейневане» — трилогия, основанная на гуситских войнах, череде военных конфликтов на религиозной почве, развернувшихся на территории современных Чехии и Польши в начале XV века. Работа над трилогией заняла у писателя большую часть нулевых, после чего пан Анджей фактически вышел на пенсию.
В своих интервью того времени писатель не скрывал, что его изрядно вымотали и им же самим установленный темп работы над «Ведьмаком», и необходимость выпускать новую книгу раз в год. Приступив к «Саге о Рейневане», писатель стал позволять себе поблажки, а после вышедшей в 2009 году «Змеи» (фэнтезийная повесть, действие которой разворачивается в три разных временных периода в Афганистане) и вовсе заявил, что заработал достаточно денег и теперь может предаваться блаженному ничегонеделанию.
И ведь не соврал: с 2009 по 2025 год из-под пера Сапковского вышло всего две книги. Правда, обе оказались о Геральте из Ривии. Хотя автор и не сдержал одного из обещаний и вернулся в мир ведьмака, в одном он оказался непреклонен: «Владычица озера» действительно поставила точку в саге о Геральте, обе вышедшие новинки — и «Сезон гроз», и «Перекресток воронов» — рассказали ранее неизвестные истории из прошлого ведьмака. Действие «Сезона гроз» разворачивается между рассказами из сборников «Последнее желание» и «Меч предназначения». А «Перекресток воронов» и вовсе повествует о самом первом самостоятельном приключении в карьере Геральта. События книги разворачиваются спустя считаные дни после того, как новоиспеченный ведьмак впервые выехал на большак.
Хронология или порядок написания
Если читать книги о ведьмаке в хронологическом порядке или порядке написания, то они выстраиваются следующим образом.
Однако мы настоятельно рекомендуем читать истории о Геральте в порядке их написания. Причин тому несколько. Во-первых, «Сезон гроз» и «Перекресток воронов» рассчитаны на читателей, уже знакомых с основной сагой о Геральте, поэтому новички попросту не до конца поймут авторский замысел и пропустят многочисленные отсылки и пасхалки. Во-вторых, таким образом лучше понимаешь и развитие самого Сапковского как писателя, следишь за эволюцией его идей и видишь, как именно развивались те или иные сюжетные зацепки. В-третьих, рассказы о Геральте — идеальная входная точка для новичков.
Книги саги в порядке написания
Первый из сборников о Геральте объединяет рассказы, изначально публиковавшиеся на страницах «Фантастики». Это небольшие истории, причем большая часть в той или иной степени основана на сюжетах классических европейских сказок, творчески переработанных Сапковским.
Собственно говоря, «Ведьмак» в прямом смысле вырос из сказок. Раздумывая над сюжетом своего конкурсного рассказа, Сапковский вспомнил старую польскую сказку о храбром сапожнике, который приехал в новый город, услышал, что какое-то жуткое чудовище убивает там людей, одолел монстра и выяснил, что на самом деле монстр — заколдованная королевская дочь. Естественно, сапожник дочь расколдовал, женился на ней, и с тех пор и до конца его дней сапоги ему шил кто-то другой. Пан Анджей справедливо решил, что дело сапожников — как раз шить сапоги, а убийство монстров — работа для профессионала, которому за работу платят чеканной монетой, а не руками королевских наследниц. Так и появился ведьмак.
Первые произведения о Геральте — короткие и увлекательные приключения. Мир в них показан отдельными штрихами, о какой-то каноничности Сапковский в те времена не задумывался. И все же с каждым следующим рассказом мир обретал очертания, обзаводился предысторией, характер ведьмака углублялся, а в его жизни появлялись первые друзья — бард Лютик и чародейка Йеннифэр, его главная, пусть и не единственная возлюбленная. И уже тогда становилось понятно, что Геральт из Ривии не просто бездушная машина для убийств, коей он хотел бы казаться, а некто больший.
Собрав рассказы для сборника, Сапковский написал несколько коротких и уморительных интерлюдий, которые объединили все произведения в подобие единой последовательной истории. И при такой подаче «Ведьмак», первый написанный паном рассказ, оказался хронологически последним. Пережив памятную встречу с клыками стрыги, Геральт постепенно приходит в себя в храме богини Мелитэле и вспоминает свои прежние приключения. При этом такая манера подачи кажется абсолютно естественной, в отличие от сериала Netflix, где действие первых эпизодов разворачивалось в трех разных временных линиях, чем изрядно путало не только неофитов, но и фанатов цикла со стажем.
Второй сборник одиночных рассказов о ведьмаке Геральте. На этот раз ведьмак принимает участие в охоте на дракона, выясняет отношения с другим претендентом на постель Йеннифэр, разрешает конфликт между влюбленными друг в друга князем и сиреной и ловит двойника. В этих историях Сапковский уже отошел от сказочных корней (ладно, почти отошел, князь и сирена не в счет) к более оригинальным сюжетам, в которых добавилось драмы и глубины. Отношения Геральта и чародейки Йеннифэр стали гораздо сложнее, мир перестал казаться таким простым и понятным, а на горизонте замаячили очертания грядущей саги. Поползли слухи о войне, подобной которой еще не было, а в двух последних историях впервые появилась Цири — девочка-предназначение, чья судьба оказалась неразрывно связана с ведьмаком.
Многие фанаты саги считают, что первые два сборника рассказов — это лучшее, что когда-либо случалось с ведьмаком. Истории в них небольшие, но емкие, сюжеты — максимально разноплановые, а мастерство автора таково, что он может и парой метких фраз рассмешить любого, и всего в нескольких строчках создать настоящую драму.
Пять следующих романов о Геральте можно не выделять отдельно, поскольку все они складываются в единую последовательную историю, тщательно спланированную Сапковским еще до того, как он приступил к написанию «Крови эльфов».
Основные романы ведьмачьей саги существенно отличаются от первых рассказов: события обретают невероятный размах, в повествовании появляются параллельные сюжетные линии, сам ведьмак то и дело остается на вторых ролях, а от его поступков порой зависят судьбы отдельных стран, а то и целого мира.
Сюжет всей саги сложно уместить даже в несколько параграфов, но мы попробуем: после того как Геральт перестал бегать от собственного предназначения и принял на себя заботу о дальнейшей судьбе Цири, жизнь ведьмака да и большинства его друзей изменилась раз и навсегда. Ривянин и не подозревал, сколь много сильных мира сего окажутся заинтересованы в Цири, сколь много людей развяжут охоту за ней и сколь много усилий и жертв потребует от него исполнение данного некогда обещания — всегда и везде заботиться о ней.
И сразу скажем, что финал у саги довольно печальный. Сапковский в интервью утверждает, что относится к своим персонажам лучше Джорджа Мартина, но по «Владычице озера» этого и не скажешь. С другой стороны, концовка получилась не только грустной, но и поэтически красивой и, если честно, единственно логичной.
«Что-то начинается, что-то кончается»
Шуточный и абсолютно неканонический рассказ, написанный Сапковским еще до «Крови эльфов», представляет собой альтернативный финал саги. После всех описанных в ней событий большая часть персонажей остается в живых и съезжается в ведьмачью твердыню, чтобы отпраздновать свадьбу Геральта и Йеннифэр. Рассказ служит лишним подтверждением того, что Сапковский прекрасно знал, как закончит сагу, еще до того, как выпустил ее первый том.
«Вбоквел» саги, действие которого разворачивается во времена рассказов из первых двух сборников. Геральт сравнительно молод, даже не вспоминает о собственном предназначении и наивно считает, что способен выкинуть из головы чародейку Йеннифэр, от которой он позорно сбежал за некоторое время до начала романа.
Сюжет «Сезона гроз» вырос из короткого воспоминания, явившегося ведьмаку в рассказе «Нечто большее» из сборника «Меч предназначения». Наткнувшись на упоминание чародейки Литты Нейд — Коралл, ведьмак вспоминает, как однажды по вине волшебницы провел одну неделю в тюрьме, а вторую — в ее постели.
Прибыв в приморский городок Керак, Геральт по уши вляпывается в неприятности. Пока он по вине Коралл сидит в тюрьме, кто-то ворует его ведьмачьи мечи. В то время, когда Геральт развлекается с Коралл и пытается найти их, его услугами пытаются воспользоваться наследник местного престола, местный преступный авторитет и другие чародеи (не шибко местные), и даже банальная поездка на корабле в Новиград, где с аукциона пытаются продать украденное у ведьмака оружие, превращается в невероятно тяжелое испытание.
Еще раз подчеркнем, что «Сезон гроз» лучше читать не по внутренней хронологии цикла, а по порядку написания: по атмосфере «вбоквел» все-таки отличается от рассказов, а описанные в нем события обретают большую глубину, если читатель уже знает, какая судьба ждет героев в дальнейшем. Ну, и стоит отметить, что вновь встретить Геральта после «Владычицы озера» гораздо приятнее, чем навсегда расстаться с ним на Авалоне в финале саги (события игр от CD Projekt Red мы здесь в учет не берем).
Самая свежая и ранняя по хронологии история о Геральте выходит на русском языке 30 сентября, причем аудио (в исполнении российского голоса ведьмака Всеволода Кузнецова) и электронная версии будут доступны эксклюзивно в сервисе Яндекс Книги.
«Перекресток воронов» — это история о самом первом приключении Геральта. Впервые в одиночку покинув Каэр Морхен, молодой и полный юношеского задора ведьмак вляпывается в неприятности, не успела еще крепость раствориться позади. К счастью, старый опытный ведьмак Престон Хольт успевает в прямом смысле слова вытащить Геральта из петли и начинает обучать тем особенностям ремесла, которых не объясняли в Каэр Морхен.
Поначалу «Перекресток воронов» кажется своего рода романом в новеллах, где каждая глава описывает отдельное приключение ведьмака, но ближе к финалу все отдельные сюжетные линии сплетаются в одну, показывая, что пан Анджей не растерял ни грамма мастерства и еще способен и удивлять, и радовать читателей. А мы тем временем будем надеяться, что в пороховницах писателя осталось пороха еще на несколько книг.
Автор: Алексей Ионов (@aleks_macleod)
Иллюстрация: Павел Мишкин