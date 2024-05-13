Геральт, Лютик, Йеннифэр и другие: полный гид по книжной вселенной «Ведьмака»

Второй сборник одиночных рассказов о ведьмаке Геральте. На этот раз ведьмак принимает участие в охоте на дракона, выясняет отношения с другим претендентом на постель Йеннифэр, разрешает конфликт между влюбленными друг в друга князем и сиреной и ловит двойника. В этих историях Сапковский уже отошел от сказочных корней (ладно, почти отошел, князь и сирена не в счет) к более оригинальным сюжетам, в которых добавилось драмы и глубины. Отношения Геральта и чародейки Йеннифэр стали гораздо сложнее, мир перестал казаться таким простым и понятным, а на горизонте замаячили очертания грядущей саги. Поползли слухи о войне, подобной которой еще не было, а в двух последних историях впервые появилась Цири — девочка-предназначение, чья судьба оказалась неразрывно связана с ведьмаком.