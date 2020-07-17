Генри Кавилл: Ведьмак, Супермен, британский шпион и несостоявшийся Эдвард Каллен. Вот его история!

В прошлом году 5 мая Генри Кавилл отметил свое 40-летие. Актер начинал свою карьеру в 2000-х с экранизации романа Александра Дюма, а в 2013 году заботливо накрыл весь мир ярко-красным плащом Супермена. Совсем скоро Кавилл впервые станет отцом, так что такой важный рубеж — идеальный повод вспомнить, как британец из многодетной семьи покорял Голливуд, параллельно играя в компьютер.
По совету Рассела Кроу
Генри Уильям Далглиш Кавилл родился в 1983 году на Джерси, который входит в состав Нормандских островов. Он был четвертым из пяти братьев в семье биржевого маклера и банковской служащей. В школе Генри интересовали две вещи — спорт и театр, — поэтому он играл в регби и хоккей на траве, а также участвовал в школьных спектаклях. Сначала в постановке «Бриолина» он играл одного из хулиганов-гризеров, затем получил главную роль в «Гамлете Догга» Тома Стоппарда. Однако в отличие от большинства британских актеров, сделавших карьеру в Голливуде, Кавилл никогда не учился актерской профессии. Зато школьником он встретил своего будущего криптонского отца Рассела Кроу, когда тот снимался в «Доказательстве жизни», и расспросил того о карьере. «Актерам хорошо платят, но отношение к нам дерьмовое», — вдохновенно ответил оскароносец.
Главный запасной Голливуда
Язык не поворачивается назвать Кавилла неудачником, но мало кто из актеров упускал столько культовых ролей в последний момент. Супермена Кавилл должен был играть еще в 2004-м у МакДжи, в итоге проект полностью переписал Брайан Сингер, взявший на роль Человека из стали Брэндона Рута. Фанаты «Гарри Поттера» видели Кавилла в роли Седрика Диггори, но в фильм позвали Роберта Паттинсона. Более того, будущий Бэтмен также увел у коллеги судьбоносную вампирскую партию в «Сумерках». Придумывая Эдварда Каллена, писательница Стефани Майер вдохновлялась игрой Кавилла в «Графе Монте-Кристо» и очень хотела, чтобы именно Генри сыграл кровопийцу. Продюсеры же сочли, что 24-летний Кавилл слишком стар для роли 108-летнего школьника. А создатели бондианы, наоборот, сделали выбор в пользу матерого Дэниэла Крэйга, когда перезапускали шпионскую франшизу с «Казино Рояль». Впрочем, Супермена британец в итоге сыграл, и букмекеры до сих пор прочат ему роль агента 007. В апреле фанатский трейлер «Бонда 26», смонтированный из дипфейков с Кавиллом, собрал в YouTube больше 4 млн просмотров.
Любитель истории, фэнтези и Римской империи
Как и полагается британцу, на заре карьеры Кавилл переиграл кучу второстепенных ролей в различных костюмных проектах. В «Графе Монте-Кристо» он был сыном Эдмона Дантеса, в «Тристане и Изольде» с Джеймсом Франко — преданным другом заглавного героя Мелота, в малобюджетной детской «Красной Шапочке» — бравым Охотником, а в крупнобюджетной «Звездной пыли» — высокомерным аристократом с усиками. Наибольшую славу Кавиллу принес исторический телехит Showtime «Тюдоры», в котором он исполнил роль военачальника Чарльза Брэндона, друга и преданного соратника Генриха VIII. Свою первую главную роль Кавилл тоже сыграл в фэнтези по мотивам греческих мифов. Хотя искусный режиссер Тарсем Сингх описывал эпик «Война богов: Бессмертные» как смесь «Бойцовского клуба» и картин Караваджо, продюсеры продали его как аналог «300 спартанцев». Тесей в исполнении Кавилла орет как Джерард Батлер, выглядит как бодибилдер и мстит Гипериону (Микки Рурк) за убийство матери. «Мой интерес к истории и фэнтези заставляет меня искать соответствующие роли. В моем воображении полно историй про эпичные битвы, героические поступки и взлет и падение Римской империи», — так Кавилл объяснял свой выбор ролей в 2013-м.
Проклятие Супермена
Летающего криптонца Кавилл все-таки сыграл у Зака Снайдера в «Человеке из стали», хотя прежде супергероя изображали исключительно американцы. Мнения критиков разделились: многим актер показался «деревянным» и «лишенным харизмы». Расширенная вселенная DC так и не достигла успехов Marvel. «Бэтмен против Супермена» разошелся на мемы, принес Кавиллу с Беном Аффлеком «Золотую малину» за худший дуэт и получил признание лишь спустя пару лет. «Лига справедливости» в разгар производства сменила режиссера и отправилась на пересъемки, из-за чего Кавиллу пришлось на постпродакшене замазывать пышные усы, которые он не мог сбрить из-за участия в «Миссия: невыполнима». Как известно, получилось так себе. Кавилл до конца надеялся, что «Человек из стали 2» случится и исправит ситуацию. Однако в «Шазам!» и «Миротворца» Супермен залетал на камео, не показывая лица. Даже в новых сценах «Снайдерката», в отличие от Аффлека и Джареда Лето, актер участвовать не стал. Стало понятно, что Кавилл больше не у дел. И вдруг в 2022-м актер неожиданно для всех снова надел синее трико, появившись в сцене после титров в «Черном Адаме». «Теперь официально: я снова Супермен», — заявил актер в Instagram 24 октября. На следующий день режиссер Джеймс Ганн и продюсер Питер Сафран стали новыми руководителями DC Studios. И уже 14 декабря Кавилл объявил, что все же не вернется к роли Супермена. Фанаты негодуют до сих пор: Супермена Кавилла полюбили за физическую мощь, стоицизм и уязвимость.
Появление в «Черном Адаме» — один из лучших моментов в моей карьере. Я чувствую себя потрясающе, когда у меня есть возможность снова надеть костюм Супермена.
Чеканные монеты от Netflix
Пока Супермен стоял на паузе, Кавилл сыграл еще одного культового персонажа — охотника на монстров Геральта из Ривии в сериале Netflix по мотивам цикла романов Анджея Сапковского о Ведьмаке. Большой фанат одноименной серии видеоигр, Кавилл стал главной звездой фэнтезийного шоу. Грубый, загадочный и мрачный — таким он еще не был. Геральт не только эффектно машет мечом и сексуально лежит в ванне, но и весьма обаятельно рычит и хмыкает. Сериал получил смешанные отзывы среди критиков и фанатов книг и видеоигр, но никто уже не сомневался в харизме Кавилла. Однако сам актер после третьего сезона освободился от чар «Ведьмака». То ли его не устроило видение Netflix и шоураннера Лорен Шмидт Хиссрик, то ли он попросту поверил Warner Bros. и предпочел вернуться к Супермену. Как бы то ни было, теперь Геральта играет Лиам Хемсворт, а интерес к сериалу потеряли даже его самые преданные фанаты.
Помимо «Ведьмака», Netflix уговорил Кавилла на дилогию подростковых детективов «Энола Холмс», снятых по романам Нэнси Спрингер про сестру Шерлока Холмса. Вероятно, актеру так хотелось изобразить знаменитого сыщика, что он согласился играть вторую скрипку у Милли Бобби Браун. Едва ли Кавилл войдет в историю как лучший Шерлок Холмс ХХI века. Все-таки Роберт Дауни-мл., Бенедикт Камбербэтч и Иэн Маккеллен — артисты более широкого диапазона. Однако образ обаятельного и благородного викторианского джентльмена сидит на Кавилле как влитой.
Такие разные шпионы
Усатый и небритый агент ЦРУ Август Уокер оказался чуть ли не лучшим злодеем в шпионской франшизе «Миссия: невыполнима». И хотя самым крупным лицом на постере остался Том Круз, у Кавилла здесь немало ударных сцен: шестиминутная драка в туалете, где он «перезаряжает» руки; погоня на вертолетах; схватка не на жизнь, а на смерть с Итаном Хантом на краю утеса. Кавилл доказал, что может играть не только положительных рыцарей, но и мерзких предателей с обожженным лицом. Стоила ли эта роль испорченной физиономии Супермена в «Лиге справедливости» Джосса Уидона? Однозначно да.
Гай Ричи — единственный режиссер, кроме Зака Снайдера, в фильмах которого Кавилл продолжает играть главные роли. Комедийное шпионское ретро «Агенты А.Н.К.Л.» можно рассматривать как подготовку к бондиане. Агент ЦРУ Наполеон Соло — стильный, очаровательный и остроумный шпион, который у Кавилла получился ближе к Бонду Пирса Броснана, нежели Шона Коннери или Дэниэла Крэйга. Эротического напряжения здесь нет, зато есть отличный броманс Кавилла с Арми Хаммером.
Совсем другого шпиона Кавилл сыграл у Ричи в «Министерстве неджентльменских дел». Неуправляемый майор Гас Марч-Филлипс, крошащий фашистов во время Второй мировой, — самый безумный персонаж в фильмографии актера. Здесь он показывает язык врагам, прежде чем их расстрелять, постоянно ворует чужие вещи и ведет себя подчеркнуто эксцентрично. И снова Кавилла оставили без любовной линии, но с другом, на этот раз с дуэтом с Аланом Ричсоном. Кстати, Ричи и Кавилл уже закончили съемки третьего совместного околошпионского боевика — In the Grey.
Впрочем, Кавилл недавно также дурачился в роли выдуманного секретного агента у Мэттью Вона, давнего соратника Гая Ричи. Хотя трейлер «Аргайл: Супершпион» намекал, что у Кавилла главная роль, в итоге кеноподобный Аргайл с дурацкой квадратной прической появляется в фильме в общей сложности минут на десять. Увы, самоироничный образ не привлек зрителей в кинотеатры — «Супершпион» с треском провалился. После ухода из «Ведьмака» и DC Кавиллу срочно нужен хит, чтобы не застрять в дешевых VOD-триллерах вроде «Игры Ганнибала», в которой он по какому-то недоразумению оказался в 2019-м (13% на Rotten Tomatoes!). Хочется верить, ситуацию поправит экранизация технофэнтезийной настолки Warhammer 40 000 от Amazon. На этот раз гик и геймер намерен лично выступить продюсером, чтобы не подводить фанатов.
Автор: Михаил Моркин
Фото: Rosie Greenway / Getty Images, Ron Galella / Getty Images, Kate Green / Getty Images for Netflix