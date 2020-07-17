Генри Кавилл: Ведьмак, Супермен, британский шпион и несостоявшийся Эдвард Каллен. Вот его история!

Пока Супермен стоял на паузе, Кавилл сыграл еще одного культового персонажа — охотника на монстров Геральта из Ривии в сериале Netflix по мотивам цикла романов Анджея Сапковского о Ведьмаке. Большой фанат одноименной серии видеоигр, Кавилл стал главной звездой фэнтезийного шоу. Грубый, загадочный и мрачный — таким он еще не был. Геральт не только эффектно машет мечом и сексуально лежит в ванне, но и весьма обаятельно рычит и хмыкает. Сериал получил смешанные отзывы среди критиков и фанатов книг и видеоигр, но никто уже не сомневался в харизме Кавилла. Однако сам актер после третьего сезона освободился от чар «Ведьмака». То ли его не устроило видение Netflix и шоураннера Лорен Шмидт Хиссрик, то ли он попросту поверил Warner Bros. и предпочел вернуться к Супермену. Как бы то ни было, теперь Геральта играет Лиам Хемсворт, а интерес к сериалу потеряли даже его самые преданные фанаты.