Читать, играть, смотреть: полный гид по культовой вселенной «Ведьмака»

«Ведьмак» вновь вернулся в новостные заголовки: автор книжного первоисточника Анджей Сапковский закончил работу над новой частью, а создатели игровой трилогии из CD Projekt RED наконец-то начали раскрывать первые детали будущего продолжения. На этом фоне культовой The Witcher 3: Wild Hunt исполняется уже 10 лет — грандиозный финал истории Геральта из Ривии увидел свет 19 мая 2015 года. Кинопоиск составил гид как для тех, кто еще не успел приобщиться к вселенной «Ведьмака», так и для старых фанатов, которые могли пропустить какую-нибудь часть знаменитой франшизы.
Действие «Ведьмаков» происходит на Континенте (название фанаты выбрали сами, поскольку официального имени своему миру Сапковский не дал), напоминающем Европу в эпоху позднего Средневековья. В центре истории — охотник на чудовищ Геральт из Ривии, а сюжеты как книг, так и видеоигр отличаются реалистичным подходом к жанру фэнтези.
Для начала отметим, что в судьбе книжного и видеоигрового Геральта есть определенные различия. Хотя игры от CD Projekt RED напрямую продолжают сюжет седьмой книги Сапковского, сам автор не признает события трилогии The Witcher каноничными. Из-за этого последние (и будущие) части книжной саги могут противоречить сюжету видеоигр.
Словарик серии
Анджей Сапковский — польский писатель-фантаст, автор книг о «Ведьмаке». Один из самых популярных писателей в Польше. Помимо истории Геральта, знаменит как автор книжной серии «Сага о Рейневане», книги-игры «Око Иррдеса» и огромного количества публикаций о жанре фэнтези.
Nowa Fantastyka — польский ежемесячный журнал, посвященный фэнтези и научной фантастике. Именно для этого журнала Сапковский написал рассказ «Ведьмак», ставший началом всей книжной серии.
CD Projekt RED — польская видеоигровая компания, авторы трилогии The Witcher.
Ведьмаки — специально обученные для убийства чудовищ наемники. Развивают в себе нечеловеческие способности, из-за чего часто сталкиваются с предубеждением со стороны обычных людей.
Испытание травами — жестокая алхимическая процедура, через которую проходят все ведьмаки во время обучения. Приводит к радикальным мутациям в организме, но дает сверхчеловеческие способности. Крайне опасна — из десяти подвергнутых испытанию обычно выживают трое.
Геральт из Ривии — седой ведьмак, также известный как Белый Волк (Гвинблейдд на языке эльфов) и Мясник из Блавикена. Главный герой серии.
Йеннифэр — чародейка и возлюбленная книжного Геральта, одна из центральных персонажей саги. В видеоиграх практически не упоминается до The Witcher 3: Wild Hunt, но играет большое значение в финальной части трилогии.
Цири — Цирилла Фиона Элен Рианнон. Принцесса Цинтры в бегах и наследница Старшей Крови, избранная с невероятной магической силой. Относится к Геральту и Йеннифэр как к приемным родителям. Подобно Йеннифэр, в видеоиграх практически не упоминается до начала третьей части.
Трисс Меригольд — еще одна чародейка, находившаяся в близких отношениях с Геральтом. Второстепенный персонаж в книгах, но в играх ее роль была заметно расширена.
Сопряжение Сфер — произошедший за 1500 лет до начала событий «Ведьмака» катаклизм. Именно в результате Сопряжения на Континенте появились чудовища и различные разумные народы из других миров.
«Гвинт» — вымышленная настольная игра, которая вскользь упоминается в одной из книг. Хотя правила игры в произведении не описывались, CD Projekt RED сделала из «Гвинта» мини-игру в The Witcher 3: Wild Hunt, которая настолько полюбилась фанатам, что позже идею развили до полноценной ККИ.
Литературный первоисточник
История Геральта из Ривии началась в 1986 году, когда Анджей Сапковский написал небольшой рассказ для журнала Nova Fantastyka. Только через семь лет эта работа превратилась в полноценный сборник коротких историй «Последнее желание». На сегодня сага о ведьмаке включает в себя девять книг (одна из них находится в стадии перевода и пока вышла только в Польше), два отдельных рассказа и два сборника от сторонних авторов.
Основная книжная сага (1992–1998)
Ключевая часть злоключений Геральта умещается в первые восемь книг серии: «Последнее желание», «Меч предназначения», «Кровь эльфов», «Час презрения», «Крещение огнем», «Башня Ласточки» и «Владычица Озера». Именно на этих страницах рождается странная связь Геральта и Йеннифэр, происходит сражение со стрыгой и допплером, а также впервые упоминается Меч Предназначения и Ребенок-Неожиданность. Здесь же закладывается и уникальное настроение «Ведьмака»: сага подчеркнуто уходит от масштаба высокого фэнтези в пользу мрачного реализма и акцента на серой морали.
Хотя первые две книги цикла представляют собой сборники рассказов, в них прослеживается сквозной сюжет, который к «Крови эльфов» перерастает в традиционное линейное повествование. Первая часть саги рассказывает о том, как судьба Геральта становится неразрывно связана с двумя женщинами — Йеннифэр и Цири. Пройдя через ряд испытаний, троица образует что-то вроде странной семьи, но мечтам ведьмака о спокойной жизни не суждено сбыться. Уникальное положение и магический дар Цири сделают девочку целью сразу нескольких могущественных сил, каждая из которых захочет использовать принцессу в своих целях.
«Сезон гроз» (2013)
Первая книга цикла, которая вышла после игр CD Projekt RED. Сюжет «Сезона гроз» не продолжает события «Владычицы Озера», а возвращается во времена «Последнего желания». Белый Волк здесь еще молод, не измучен капризами Йеннифэр и заботой о Цири.
По масштабу сюжета мидквел тоже возвращается к формату первых книг и рассказывает отдельную ведьмачью историю. В «Сезоне гроз» Геральт пытается вернуть свои драгоценные мечи, которые потерял после ложного обвинения в воровстве. В процессе ведьмак оказывается втянут сразу в несколько заговоров с участием группы колдунов, коррумпированных политиков и новой магической угрозы.
«Дорога без возврата» (1990)
Короткий рассказ, действие которого происходит в мире «Ведьмака». В центре сюжета — знакомство родителей Геральта и их противостояние могущественному Кощею. Изначально Сапковский не планировал делать «Дорогу без возврата» частью саги о ведьмаке. Рассказ был написан для Nowa Fantastyka в 1988 году, и эта версия не была связана с историей Геральта, на тот момент Сапковский еще не собирался сделать из «Ведьмака» сагу. Тогда рассказ не вызвал особого интереса у читателей, но в 1990 году Сапковский связал «Дорогу без возврата» с историей Геральта.
«Что-то кончается, что-то начинается» (1993)
Еще один короткий рассказ, ставший в 2000 году частью одноименного сборника. Внезапно, рассказывает о свадьбе Геральта и Йеннифэр, которая состоялась после основных событий саги.
Рассказ интересен тем, что его события сильно противоречат концовке «Владычицы Озера». Как объяснил сам Сапковский, «Что-то кончается, что-то начинается» — неканоничное и шуточное произведение, созданное в ответ на просьбы фан-клуба «Ведьмака».
Но на этом интересности не заканчиваются: «Что-то кончается, что-то начинается» содержит в себе отсылки к тем частям саги, которые еще не существовали на момент публикации рассказа. По словам автора, это «неопровержимое доказательство», что сюжет основной серии был спланирован заранее.
«Ведьмачьи легенды» (2013)
Антология отдельных рассказов в мире «Ведьмака». Особенность сборника в том, что все рассказы здесь были написаны разными авторами из России и Украины. Включает в себя истории как о новых персонажах, так и о героях оригинальной саги. Инициаторами создания сборника стали переводчики книг Сапковского Войтек Седенко и Павел Лауданский.
«Когти и клыки» (2017)
Еще одна антология, на этот раз от разных авторов из Польши. Все попавшие в сборник работы были отобраны на конкурсе, который организовал журнал Nowa Fantastyka.
«Перекресток воронов» (2024–2025)
Официальное продолжение книжной саги (вернее, еще один приквел) от Сапковского. Вышло в Польше в конце 2024 года, международный релиз запланирован на осень 2025-го. На данный момент произведение находится в стадии перевода на несколько языков, включая русский.
Хронологически девятая книга рассказывает самую первую историю о Геральте, а сюжет начинается после того, как Белый Волк убивает свое первое чудовище. Хотя выход «Перекрестка воронов» пока что состоялся только в Польше, книга уже привлекла к себе немало внимания: издательство сообщило о заоблачных продажах, а критики назвали девятую часть саги чуть ли не лучшей в серии.
Видеоигровая трилогия
The Witcher (2007)
Первая видеоигра по «Ведьмаку» увидела свет в 2007 году и стала дебютной работой неизвестной на тот момент польской компании CD Projekt RED. И надо сказать, что авторы сразу начали с крайне амбициозного проекта. Открытый мир, нелинейный сюжет, оригинальная боевая система, упор на повествование и та самая атмосфера реалистичного фэнтези — уже в первой игре разработчики студии задали высокую планку качества. Хотя The Witcher все же получила свою долю критики, игра стала оглушительно успешной.
События The Witcher с некоторыми оговорками продолжают сюжет Сапковского: в начале игры Геральт теряет память, поэтому Белый Волк (вместе с игроком) заново знакомится как с реалиями мира «Ведьмака», так и со многими персонажами из книжной саги. Попытки вспомнить собственное прошлое и построить какое-нибудь будущее становятся основой сюжета. В роли главных антагонистов выступает орден «Саламандра» — новая для франшизы сила, которая хочет получить секреты создания ведьмаков.
The Witcher 2: Assassins of Kings (2011)
В продолжении игровой адаптации CD Projekt RED решила закрепить успех оригинала. Хотя первая часть и оказалась хитом, ей явно не хватало полировки и масштаба ААА-проектов. Сиквел же с лихвой компенсировал этот недостаток: «Убийцы королей» получились гораздо больше, дороже и красивее дебютного проекта студии.
Сюжет второй части продолжает события The Witcher. Поступившего на королевскую службу Геральта несправедливо обвиняют в убийстве самого правителя Темерии. В попытке очистить имя Белый Волк вновь попадает в болото из интриг, политических игр и человеческих пороков.
Как и оригинал, The Witcher 2: Assassins of Kings ждал огромный успех. Игроки и критики высоко оценили взрослый сюжет и нелинейное повествование, а также работу над ошибками первой части.
The Witcher 3: Wild Hunt (2015)
Настоящий триумф CD Projekt RED случился в 2015 году, когда состоялся выход финальной части трилогии. Сегодня, спустя 10 лет после релиза, про «Дикую охоту» сложно сказать что-то новое: игра получила всеобщее признание и собрала рекордный комплект всевозможных регалий и наград (более двухсот одних только званий «Игра года»!). Неудивительно, что The Witcher 3: Wild Hunt и сейчас считается одной из величайших игр всех времен, а ее сюжет, дизайн мира и подход к дополнительным активностям все еще приводят в качестве примера эталонной работы.
Сюжет третьей части куда плотнее связывает историю книжного и игрового Геральта. Хотя «Дикая охота» напрямую продолжает «Убийц королей», в сценарии наконец-то появляются Йеннифэр и Цири, а фокус событий вновь концентрируется на темах, которые были подняты еще в книгах: угроза со стороны империи Нильфгаард, опасность Старшей Крови и проблема Меча Предназначения, у которого, как известно, два острия.
После выхода The Witcher 3: Wild Hunt авторы выпустили множество мелких бесплатных дополнений, а также два больших DLC — Hearts of Stone и Blood and Wine. «Каменные сердца» рассказывают относительно небольшую, но увлекательную историю проклятого дворянина Ольгерда фон Эверека, жизнь которого стала игрушкой в руках загадочного незнакомца с горящими глазами. «Кровь и вино» забрасывают Геральта в княжество Туссент — богатый и не знающий ужаса войны край, за внешним благополучием которого скрывается немало жутких секретов.
The Witcher 3: Wild Hunt считается одной из лучших игр в жанре, а оба DLC к ней часто называют лучшими загружаемыми дополнениями в истории видеоигр. И такая высокая оценка оправданна: качества сценария и нового контента в этих DLC с запасом хватило бы на несколько полноценных ААА-игр.
Второстепенные игры
Помимо основной трилогии, CD Projekt RED выпустила четыре небольшие игры, действие которых происходит во вселенной «Ведьмака». По совпадению все они адаптации настольных игр.
The Witcher Adventure Game (2014)
Небольшая цифровая версия одноименной настольной игры, выпущенная для мобильных платформ и ПК. По своей структуре напоминает «Ужас Аркхема»: игрокам предстоит отправиться в путешествие по небольшой карте, на которой необходимо выполнять квесты, собирать улики и убивать монстров.
Адаптация получилась красивой и простой в освоении, но из-за слишком незамысловатых правил она вряд ли станет для игрока чем-то большим, чем просто приятным дополнением к основной серии.
Gwent: The Witcher Card Game (2018)
Еще одна цифровая настолка, но гораздо более интересная. Серьезная соревновательная ККИ, выросшая из мини-игры в The Witcher 3: Wild Hunt, которая так полюбилась игрокам. Отличается быстрыми партиями, простыми правилами и большим простором для построения колод. При этом на картах «Гвинта» изображены персонажи из книг и игр — как полюбившиеся герои, так и различные чудовища.
Изначально казалось, что у «Гвинта» будет большое будущее: игра была благосклонно принята игроками и критиками, CD Projekt RED регулярно выпускала большие и маленькие обновления и даже занялась организацией киберспортивных соревнований. К сожалению, сделать условно-бесплатную игру прибыльной у авторов не вышло. В конце 2023 года разработчики официально прекратили дальнейшую поддержку Gwent: The Witcher Card Game.
Thronebreaker: The Witcher Tales (2018)
Спин-офф, который должен был стать частью Gwent: The Witcher Card Game, но в какой-то момент разработчики выпустили его отдельно. В основе игрового процесса уже знакомая механика «Гвинта», но в эту формулу добавляется фирменная нарративная составляющая «Ведьмака» со сложными выборами и неоднозначными персонажами.
Кроме того, Thronebreaker стала первой игрой в серии, главный герой в которой не Геральт. Здесь игрок берет на себя роль Мэвы, королевы Лирии и Ривии, а действия развиваются параллельно книжной серии. После выхода игра получила высокие отзывы и даже получила несколько наград, включая призы зрительских симпатий и статуэтку за лучший сюжет от Global Game Awards. К сожалению, этого оказалось недостаточно для высоких продаж. Thronebreaker не оправдала финансовых ожиданий CD Projekt RED.
Gwent: Rogue Mage (2022)
И снова картишки, одиночное дополнение для Gwent: The Witcher Card Game, выпущенное в качестве отдельной игры. Рассказывает историю молодого чародея Альзура, который решил навсегда уничтожить чудовищ на Континенте.
В «Маге-отступнике» авторы заметно пересмотрели правила «Гвинта» и добавили roguelike-элементы, но результат все равно понравился не всем. Часть игроков и критиков не оценили новые правила и изменившийся темп сражений, а продажи Rogue Mage были оценены как провальные.
Мобильные и браузерные игры
«Ведьмак» не обошел стороной и мобильные платформы. К сожалению, эти игры редко привлекали к себе много внимания со стороны игроков.
The Witcher: Crimson Trail (2007)
Простой, но симпатичный 2D-экшен про приключения молодого Геральта. Даже для своего времени ничем особым игра не выделялась, но свою долю фанатского внимания «Багровый след» получил. В в апреле 2008 года первая мобильная игра в серии попала в топ по загрузкам.
The Witcher: Versus (2008)
Бесплатный браузерный файтинг, рассчитанный на дуэли между игроками и долгое развитие своего бойца. Механика игры таила в себе несколько интересных идей, но особой популярности Versus не снискала, и в 2012 году проект был закрыт.
The Witcher Battle Arena (2015)
Неожиданно условно-бесплатная MOBA в мире «Ведьмака» для мобильных устройств. После релиза Battle Arena собрала довольно низкие отзывы игроков и критиков, после чего была закрыта менее чем через год.
The Witcher: Monster Slayer (2021)
Мобильная ролевая игра с геолокацией, берущая за основу формулу Pokémon Go. Только вместо ловли покемонов игрокам предлагалось искать чудовищ из мира «Ведьмака».
Monster Slayer — это, пожалуй, самый интересный проект из всех попыток CD Projekt RED завоевать мобильные платформы. Здесь были квесты, какая-никакая боевая система, сбор трав и варка эликсиров, а также смена времени суток, влияющая на монстров. Но стать второй Pokémon Go игра не смогла. Несмотря на положительные отзывы и большое число загрузок, The Witcher: Monster Slayer не оправдала финансовых ожиданий и была закрыта в 2023 году.
Roach Race (2022)
Маленький бесплатный сайд-скроллер в духе Flappy Bird, в котором игроку достается роль небезызвестной лошади Геральта — Плотвы (Roach). Изначально была задумана как пасхальная мини-игра для Cyberpunk 2077 (работающие игровые автоматы с этой игрой действительно можно найти по всему Найт-Сити), но разработчики решили выпустить ее отдельно.
На полноценную игру Roach Race, конечно, не тянет, но в качестве приятного референса выступает хорошо — во многом благодаря приятному визуалу в ретростиле и цепляющему демейку саундтрека The Witcher 3: Wild Hunt.
Настольный «Ведьмак»
The Witcher: A Game of Imagination (2001)
Первая ролевая система по франшизе появилась еще до выхода игр от CD Projekt RED. Сама по себе система вышла простой, но книга правил содержала в себе много оригинальной информации о мире «Ведьмака».
После релиза авторы игры выпустили несколько расширений и даже начали работу над второй редакцией, но в итоге разработка была свернута. В 2015 году ролевка частично была выложена в интернет в качестве системы с открытым исходным кодом.
The Witcher Adventure Game (2014)
Настольная игра, по которой была создана одноименная видеоигровая адаптация. Напоминает правилами настолку «Древний ужас», но с соревновательным аспектом вместо кооператива. Как и цифровая версия, первоисточник нашел свою аудиторию, но большим хитом не стал.
The Witcher Role-Playing Game (2018)
Вторая попытка сделать ролевую систему по миру Сапковского, созданная уже при участии CD Projekt RED. Из-за успеха видеоигровой адаптации оказалась гораздо популярнее предшественницы и быстро обросла целой массой дополнений. Получила положительные отзывы за тактическую боевую систему, глубокие правила и сильный акцент на повествовании.
The Witcher: Old World (2023)
Соревновательная настольная игра, рассказывающая о временах расцвета ведьмачьего промысла. Континент в The Witcher: Old World прямо-таки кишит опасными чудовищами, а ведьмаки различных школ отправляются в гонку за сбором трофеев.
В отличие от простой The Witcher Adventure Game, у настолки 2023 года есть полноценная боевая система, серьезные правила, множество колод и несколько качественных миниатюр. Получила в целом положительные отзывы и стала желанным подарком для фанатов «Ведьмака».
The Witcher: Path of Destiny (2025)
Анонсированная настольная игра, выход которой ожидается в 2025 году. Игроки в Path of Destiny возьмут под свое управление знакомых персонажей, а их действия могут переписать исход ключевых событий из книжной серии. Судя по предварительным изображениям, игроков ждут в коробке красивое поле, несколько колод и отлично детализированные миниатюры культовых героев.
Внутренняя хронология серии
От 2700 до 1240 лет до начала событий книжной саги — эпоха переселения на Континент краснолюдов и эльфов.
Приблизительно за 1500 лет до начала саги — Сопряжение Сфер. На Континенте появляются чудовища и люди.
Приблизительно 950 год — создание первых ведьмаков.
Приблизительно 1211 год — рождение Геральта из Ривии.
1229 год — Геральт заканчивает ведьмачье обучение и выходит на Путь. Начало событий «Перекрестка воронов».
1245 год — начало событий «Сезона гроз».
1248 год — начало событий рассказов «Край света» и «Последнее желание». Геральт знакомится с Лютиком и Йеннифэр.
1251 год — начало событий рассказа «Вопрос цены».
1252 год — начало событий рассказов «Ведьмак» и «Голос разума».
1253 год — начало событий рассказа «Границы разума».
1262 год — начало событий рассказа «Меч Предназначения».
1264 год — начало событий рассказа «Нечто большее».
1267 год — начало событий книг «Крови эльфов», «Час презрения» и «Крещения огнем». В видеоигровой временной линии — действие Thronebreaker: The Witcher Tales.
1268 год — начало событий книги «Владычица Озера».
6–7 июня 1268 года — история книжного Геральта заканчивается Ривийским погромом.
1270 год — начало событий The Witcher.
1271 год — начало событий The Witcher 2: Assassins of Kings.
1272 год — начало событий The Witcher 3: Wild Hunt.
1275 год — начало событий DLC Blood and Wine.
Отмененные проекты
Witcher от студии Metropolis (1997)
Изначально право на игровую адаптацию «Ведьмака» принадлежало польской компании Metropolis Software, а над проектом работал известный гейм-дизайнер Адриан Хмеляж, основатель студии People Can Fly и один из создателей серий Painkiller, Gears of War, Bulletstorm и The Vanishing of Ethan Carter. Кроме того, именно Хмеляж придумал перевод польского слова «wiedzmin» на английский — «witcher».
Согласно планам разработчиков, первая версия «Ведьмака» должна была стать трехмерным приключением с ролевыми элементами, но работа над игрой слишком затянулась. В 2003 году права на адаптацию перешли к CD Projekt RED. Неизвестно, как бы сложилась судьба серии, если бы над «Ведьмаком» продолжил работать Хмеляж, но в сети можно найти короткий ролик с демонстрацией первого геймплея.
The Witcher: Rise of the White Wolf (2009)
Ремастер первой части The Witcher, работа над которым была приостановлена в 2009 году. Планировалось, что Rise of the White Wolf будет использовать новый движок и более современную боевую систему.
Причиной заморозки проекта называют разногласия с компанией Widescreen Games, которая должна была помочь основной команде в работе. При этом сама студия CD Projekt RED несколько раз говорила, что Rise of the White Wolf была заморожена, а не полностью отменена. Впрочем, последние новости о проекте появились около 15 лет назад, а с тех пор был анонсирован уже другой ремейк.
Проекты в разработке
The Witcher 4
Официальный анонс и первый трейлер четвертой части появились в конце 2024 года. Пока что информации об игре не так уж и много. В этот раз главной героиней станет Цири, а CD Projekt RED рассчитывает превратить ее историю в новую трилогию. Дата выхода также остается неизвестной — финансовый директор CD Projekt RED лишь подчеркнул, что The Witcher 4 вряд ли увидит свет раньше 2026 года.
The Witcher: Sirius
Кодовое название спин-оффа во вселенной «Ведьмака». Главной особенностью игры станет появление многопользовательских элементов, хотя авторы подтвердили наличие сюжетной кампании с возможностью одиночного прохождения. Разрабатывается американской студией The Molasses Flood (The Flame in the Flood, Drake Hollow), которая была куплена CD Projekt RED. Каких-либо других подробностей игры пока нет, но разработчики, кажется, настроены оптимистично.
The Witcher: Remake
Вторая попытка обновить первую часть трилогии о Геральте. Разрабатывается командой Fool’s Theory (The Thaumaturge, Seven) под полным творческим контролем CD Projekt RED. Дата выхода остается неизвестной, но авторы подчеркнули, что игра выйдет только после релиза четвертой части.
Краткая история серии
«Ведьмака» ждал оглушительный успех. Книжный первоисточник Сапковского был переведен на 37 языков и разошелся тиражом более чем в 15 миллионов копий по всему миру. В свою очередь, видеоигровая адаптация тоже бьет рекорды: трилогия от CD Projekt RED стала одной из самых продаваемых серий видеоигр за всю историю индустрии.
Тем любопытнее, что история Геральта родилась практически случайно. В 1985 году 38-летний Сапковский зарабатывал на жизнь торговлей и посредничеством, хотя будущий автор «Ведьмака» уже тогда питал страсть к фэнтези. В какой-то момент польский журнал Nowa Fantastyka объявил конкурс коротких рассказов. Изначально Сапковский даже не планировал принимать в нем участие, отправить свою работу в редакцию его убедил сын. Именно так на свет появился рассказ «Ведьмак», который положил начало культовой серии.
Готовый рассказ даже не смог победить в конкурсе, работа Сапковского заняла только третье место. Впрочем, со временем у «Ведьмака» появлялось все больше поклонников. Читателей цеплял необычный подход автора к жанру: вместо привычного высокого фэнтези Сапковский решил сосредоточиться на персонажах и реалистичном повествовании. При этом знакомые для жанра клише Сапковский подверг деконструкции. Например, первый же рассказ в серии — пересказ польской сказки о проклятой принцессе, только в версии Сапковского девушка получила проклятие не из-за коварных чар, а в наказание за инцест родителей. Такой подход к нарративу стал ключевым для всего цикла.
В 2007 году «Ведьмак» покорил новый для себя жанр — на свет появилась The Witcher от CD Projekt RED. Несмотря на некоторые недостатки, первая игра серии показала, что бывает, когда авторы адаптации действительно любят первоисточник. Этой любовью и уважением наполнен каждый элемент игры. В своем желании конвертировать историю того самого Геральта в цифровое пространство CD Projekt RED не просто воссоздала любимых персонажей и знакомые места. Студия перенесла ту самую среду и настроение, заданные Сапковским в самом первом рассказе. Приземленная атмосфера, интриги и предубеждение, глубокие темы и низменные пороки — творение польской студии отправляет игрока в мир «Ведьмака» не только благодаря попаданию в сюжет и сеттинг, но и с помощью тщательной проработки деталей.
Тем печальнее, что сам Сапковский, кажется, не слишком оценил старания CD Projekt RED. Разногласия между авторами книжного и игрового Геральта стали настоящей болью для сообщества фанатов франшизы. Все началось еще до выхода первой игры, когда Сапковский продал права на адаптацию CD Projekt RED за фиксированную сумму в 9 500 долларов. Как позже признался писатель, он отказался от процентных отчислений, потому что не верил в успех игр.
И хотя в таком решении (и даже признании) нет ничего плохого, эта ситуация стала предзнаменованием будущего конфликта. К 2015 году успех The Witcher был очевиден, и, когда CD Projekt RED почивала на лаврах, Сапковский внезапно сделал несколько по-настоящему неприятных заявлений. Начав с того, что он очень уважает работу своих соотечественников, писатель заметил, что эта самая работа не может иметь культурную значимость, поскольку в видеоиграх «нет места для глубины и искусного языка». Успех же серии The Witcher Сапковский объяснил тем, что видеоигры основаны на его работе.
В 2018 году конфликт принял новую форму, когда Сапковский обратился в суд, где потребовал от CD Projekt RED выплату в размере 14 миллионов евро за счет лицензионных сборов. Позже претензии сторон были удовлетворены без помощи суда. CD Projekt RED заявила, что не согласна с позицией писателя, но готова пойти ему навстречу «ради сохранения хороших отношений». Удалось ли сохранить эти самые хорошие отношения — неясно, однако с тех пор Сапковский больше не выступал с критикой в адрес адаптаций и даже заявил, что не считает, будто бы у него есть конфликт с разработчиками The Witcher. А еще в последней книге писателя неожиданно появился элемент, который ранее присутствовал только в видеоигре, — медальон Школы Змеи. Умышленный ли это жест, пока неизвестно, но фанаты не перестают надеяться хоть на какое-то улучшение отношений между Сапковским и CD Projekt RED.
За пределами книг и видеоигр
Помимо первоисточника и игровых адаптаций, по «Ведьмаку» вышло несколько фильмов и сериалов разной степени качества.
Фильм «Ведьмак» (2001)
Первое появление Геральта на большом экране обернулось громким провалом. Полнометражный фильм польского режиссера Марека Бродского с Михалом Жебровским в роли Белого Волка был растоптан и критиками, и зрителями. Итоговый фильм оказался настолько плох, что его не смогла спасти даже вполне приятная актерская игра. Авторы картины рассчитывали привлечь в кинотеатры широкую аудиторию, поэтому не поскупились пригласить на главные роли по-настоящему звездный состав.
К слову, сам Сапковский работу Бродского тоже не оценил. По словам писателя, описать эту картину он мог только с помощью нецензурной брани.
Сериал «Ведьмак» (2002)
Впрочем, на этом попытка Марека Бродского снять своего «Ведьмака» не закончилась. Годом позже на экраны вышел одноименный сериал из 13 эпизодов, в работе над которым частично участвовала та же команда, что и при съемках полного метра. При этом к своим ролям вернулись многие актеры, включая Михала Жебровского и Гражину Вольщак (исполнила роль Йеннифэр).
В отличие от фильма, сериал был тепло принят критиками и зрителями, но плохая репутация прошлой работы Бродского наложила отпечаток на популярность картины. В итоге продолжение сериала отменили, со временем вокруг проекта образовалось преданное сообщество фанатов.
«Дорога без возврата» (2011)
Внезапная экранизация рок-оперы от симфорок-группы ESSE из Ростова-на-Дону, которая берет за основу сюжета книжную сагу о Геральте из Ривии. Доступна бесплатно на сайте группы и на YouTube.
Если вам когда-нибудь было интересно, как выглядел бы «Ведьмак», снятый на телефон где-то под Новочеркасском, то «Дорога без возврата» — то, что вам нужно. Впрочем, этой работе нельзя отказать в уникальном обаянии и масштабности. Музыканты из ESSE на чистом энтузиазме сняли целых 14 музыкальных клипов, а видеоряд был щедро облагорожен боевыми сценами, новыми сюжетными линиями, философскими размышлениями героев и живыми лошадьми. И хотя «Дорога без возврата» остается исключительно любительским проектом, работу ESSE оценил даже сам Сапковский (по крайней мере первоисточник в виде мюзикла).
«Ведьмак» от Netflix (2019 — н. в.)
Следующего официального появления Геральта на большом экране пришлось ждать целых 17 лет. Только в 2019 году Netflix выпустил новый сериал за авторством Лорен Шмидт Хиссрих с Генри Кавиллом в главной роли. Сюжет основан на книжном первоисточнике, хотя не обошлось и без заметных изменений.
Мнения зрителей по поводу новой версии «Ведьмака» разделились. Часть аудитории раскритиковала отступления от книжной серии, неровный темп и другие творческие решения. Однако другая половина зрителей осталась довольна боевой хореографией, атмосферой первоисточника и актерской игрой Кавилла. В числе последних оказался и сам Сапковский, писатель даже сравнил работу Кавилла с образом Арагорна в исполнении Вигго Мортенсена. Впрочем, в четвертом и пятом сезонах сериала роль Геральта из Ривии отошла Лиаму Хемсворту.
«На полвека поэзии позже» (2019)
Еще один неофициальный проект, на этот раз снятый польскими фанатами «Ведьмака». Полностью некоммерческий фильм, рассказывающий историю ведьмака Ламберта и чародейки Трисс Меригольд, происходящую спустя несколько лет после событий «Владычицы Озера». Получил положительные отзывы зрителей за верность первоисточнику, а также неожиданно высокое качество исполнения. Некоторые обозреватели даже назвали «На полвека поэзии позже» более качественной адаптацией, чем сериал 2019 года.
«Ведьмак: Кошмар волка» (2021)
Анимационный спин-офф от Netflix, рассказывающий оригинальную историю наставника Геральта, Весемира. Получил довольно теплый прием со стороны зрителей из-за приятной анимации, постановки боевых сцен и глубокого погружения во вселенную «Ведьмака».
«Ведьмак: Происхождение» (2022)
Мини-сериал от Netflix, рассказывающий историю создания первых ведьмаков. В качестве авторов выступили Деклан де Барра и Лорен Шмидт Хиссрик, а главные роли исполнили София Браун и Лоуренс О’Фуаран.
В отличие от других экранизаций последних лет, этот сериал не понравился, кажется, вообще никому. Странный темп, сомнительные нарушения канона, невыносимые диалоги и раздражающие персонажи закрепили за Blood Origin статус самого разочаровывающего проекта во вселенной. К счастью, сериал хотя бы быстро заканчивался — единственный сезон включает в себя всего четыре серии.
«Ведьмак: Сирены глубин» (2025)
Полнометражный анимационный фильм от Netflix, берущий за основу один из рассказов «Меча Предназначения». Получил смешанные отзывы из-за неплохого визуального ряда и атмосферы, но слабого сюжета и поверхностных персонажей.
Riff Raff
Очередной спин-офф от Netflix, который был отменен менее чем за год до выхода. Сюжет сериала должен был рассказывать о банде воров, членом которой должна была стать Цири в исполнении Фрейи Аллан. Процесс съемок Riff Raff продлился всего два месяца, после чего проект внезапно отменили. Впрочем, отснятый материал не стали выбрасывать на помойку, вместо этого его планируют включить в четвертый сезон.
Комиксы и дополнительные материалы
Серия Мацея Паровского (1993–1995)
Первый комикс по «Ведьмаку» вышел еще до релиза игры от CD Projekt RED. Включает в себя два тома по три выпуска в каждом. Пять из шести выпусков основаны на книжной саге, а оставшийся — на небольшом наброске Сапковского, не включенном в официальную серию книг.
Именно этот выпуск комикса — самая интересная часть серии. Глава под названием «Предательство» рассказывает о ведьмаках из загадочной Школы Кошки, которые имеют зловещую репутацию даже среди охотников на чудовищ.
Серия от Egmont (2011–2015)
Выпускалась с 2011 года как часть франшизы CD Projekt RED. По этой причине образы и временная линия в комиксах основаны именно на видеоиграх.
Egmont успело выпустить две небольшие серии — The Witcher: Reasons of State и The Witcher: Matters of Conscience. Оба комикса идут в качестве дополнительных материалов за покупку The Witcher 2: Assassins of Kings и The Witcher 3: Wild Hunt. Собственно, ни на что большее эти работы и не претендуют, но сойдут в качестве приятного дополнения.
Серия от Dark Horse Comics (2014–2025)
Еще одна серия, вышедшая под руководством CD Projekt RED, но на этот раз претендующая на художественную ценность. Действие комиксов по большей части оригинальное и продолжает события саги, а визуальный стиль меняется в зависимости от истории. Вся серия получила положительную оценку от читателей и критиков за приятный визуальный ряд, запоминающиеся сюжеты и работу с первоисточником. К примеру, House of Glass рассказывает историю о проклятом особняке, исследование которого становится одним из самых жутких заказов Геральта. А в Curse of Crows против Белого Волка выступит противник, уже знакомый по предыдущим частям саги. Правда, на этот раз Геральту не придется сражаться с ним в одиночку, потому что компанию ведьмаку составят Цири и Йеннифэр.
Little Witcher (2025)
Небольшой комикс от Random House Worlds о попытке Геральта научить Цири ведьмачеству. Премудрости профессии подаются через различные забавные ситуации, в которые попадает юная девушка в попытке освоить нелегкое ремесло. А выручают Белого Волка Йеннифэр и Весемир.
The World of the Witcher (2015)
Объемный сборник информации о вселенной «Ведьмака», созданный одним из авторов The Witcher 3: Wild Hunt — Марцином Батыльдой. Написан от лица барда Лютика и других персонажей саги. Включает в себя множество иллюстраций и знаний о мире франшизы, об истории мира, географии и, конечно же, чудовищах.
The Art of the Witcher: Gwent Gallery Collection (2017)
216-страничный артбук на тему «Гвинта». Практически не содержит в себе какой-нибудь новой и интересной информации о мире «Ведьмака», зато щедро забит потрясающими иллюстрациями и концепт-артами, которые были созданы для Gwent: The Witcher Card Game.
Как играть?
История Геральта из Ривии, скажем прямо, не самая сложная в освоении, но даже здесь есть где запутаться. Мы подготовили четыре опции для тех, кто хочет познакомиться с культовой франшизой, но боится пропустить часть контента, достойного внимания.
Способ 1. Для занятых и осторожных
Если вы не уверены в том, что сеттинг «Ведьмака» вам вообще придется по вкусу, есть надежный способ проверить это — сразу попробовать лучшую игру в серии, The Witcher 3: Wild Hunt. Ощущения от «Дикой охоты» подскажут, куда двигаться дальше. Захотелось больше ведьмачьих заказов? Попробуйте DLC и первые две части. Потянуло на сюжет и предыстории персонажей? Возьмитесь за книги!
Подводные камни: есть риск, что вы познакомитесь с серией в обратном порядке, что неминуемо скажется на восприятии сюжета. Все-таки спасать Цириллу гораздо интереснее, если знать, кто она вообще такая.
Способ 2. Ведьмак на тракте
Опция для тех, кто не готов к прочтению объемного книжного цикла, но заинтересован в адаптации от CD Projekt RED. Здесь все просто. Начните играть в номерные части «Ведьмака» в хронологическом порядке и не забудьте DLC. Такой способ вполне обеспечивает комфортное погружение в мир Сапковского: разработчики трилогии дают игроку достаточно информации о событиях книжной серии и устройстве мира.
Подводные камни: удовольствие от сюжета все же будет неполным, вы пропустите много важного контекста, который объяснил бы взаимоотношения и мотивацию персонажей.
Способ 3. Что-то кончается, что-то начинается
Лучший вариант для новичков в серии — сначала закончить книжную сагу, после чего приступить к видеоигровой трилогии. При желании «Сезон гроз» и «Перекресток воронов» можно переставить в конец этого марафона, поскольку действие последних книг происходит до начала событий «Последнего желания». Если этого покажется мало, то в список можно добавить Thronebreaker: The Witcher Tales, а также рассказы «Дорога без возврата» и «Что-то кончается, что-то начинается».
Подводные камни: ознакомление с девятью книгами и тремя огромными играми может отнять очень много свободного времени.
Способ 4. Испытание травами
Если вы ощущаете неутолимое желание добавить в свою жизнь как можно больше «Ведьмака», то есть смысл познакомиться со всеми произведениями франшизы, которые представляют хотя бы какой-то интерес. Начните с книжной серии, включая рассказы «Дорога без возврата» и «Что-то кончается, что-то начинается». Отполируйте полученный опыт сборниками «Ведьмачьи легенды» и «Когти и клыки». После этого пройдите трилогию от CD Projekt RED, DLC к «Дикой охоте» и Thronebreaker: The Witcher Tales. Когда с играми будет покончено, ознакомьтесь с комиксами от Dark Horse, чтобы узнать, что случилось с Геральтом после визита в Туссент. В компании друзей сыграйте в The Witcher: Old World, а затем создайте собственного ведьмака в The Witcher Role-Playing Game.
Финальный этап трансмутации — кино. Посмотрите сериал 2002 года, любительский фильм «На полвека поэзии позже», а потом сравните свои ощущения с сериалом от Netflix и спин-оффами «Кошмар волка» и «Сирены глубин». А в качестве испытания со звездочкой дайте шанс «Дороге без возврата» от рокеров из Ростова-на-Дону.
Подводные камни: в вас может проснуться Старшая Кровь, после чего Дикая Охота заберет вас в свою свиту.
Автор: Андрей Дуванов
Иллюстрация: Ася Соколова