Читать, играть, смотреть: полный гид по культовой вселенной «Ведьмака»

Словарик серии

Анджей Сапковский — польский писатель-фантаст, автор книг о «Ведьмаке». Один из самых популярных писателей в Польше. Помимо истории Геральта, знаменит как автор книжной серии «Сага о Рейневане», книги-игры «Око Иррдеса» и огромного количества публикаций о жанре фэнтези.

Nowa Fantastyka — польский ежемесячный журнал, посвященный фэнтези и научной фантастике. Именно для этого журнала Сапковский написал рассказ «Ведьмак», ставший началом всей книжной серии.

CD Projekt RED — польская видеоигровая компания, авторы трилогии The Witcher.

Ведьмаки — специально обученные для убийства чудовищ наемники. Развивают в себе нечеловеческие способности, из-за чего часто сталкиваются с предубеждением со стороны обычных людей.

Испытание травами — жестокая алхимическая процедура, через которую проходят все ведьмаки во время обучения. Приводит к радикальным мутациям в организме, но дает сверхчеловеческие способности. Крайне опасна — из десяти подвергнутых испытанию обычно выживают трое.

Геральт из Ривии — седой ведьмак, также известный как Белый Волк (Гвинблейдд на языке эльфов) и Мясник из Блавикена. Главный герой серии.

Йеннифэр — чародейка и возлюбленная книжного Геральта, одна из центральных персонажей саги. В видеоиграх практически не упоминается до The Witcher 3: Wild Hunt, но играет большое значение в финальной части трилогии.

Цири — Цирилла Фиона Элен Рианнон. Принцесса Цинтры в бегах и наследница Старшей Крови, избранная с невероятной магической силой. Относится к Геральту и Йеннифэр как к приемным родителям. Подобно Йеннифэр, в видеоиграх практически не упоминается до начала третьей части.

Трисс Меригольд — еще одна чародейка, находившаяся в близких отношениях с Геральтом. Второстепенный персонаж в книгах, но в играх ее роль была заметно расширена.

Сопряжение Сфер — произошедший за 1500 лет до начала событий «Ведьмака» катаклизм. Именно в результате Сопряжения на Континенте появились чудовища и различные разумные народы из других миров.

«Гвинт» — вымышленная настольная игра, которая вскользь упоминается в одной из книг. Хотя правила игры в произведении не описывались, CD Projekt RED сделала из «Гвинта» мини-игру в The Witcher 3: Wild Hunt, которая настолько полюбилась фанатам, что позже идею развили до полноценной ККИ.