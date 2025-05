Читать, играть, смотреть: полный гид по культовой вселенной «Ведьмака»

Egmont успело выпустить две небольшие серии — The Witcher: Reasons of State и The Witcher: Matters of Conscience. Оба комикса идут в качестве дополнительных материалов за покупку The Witcher 2: Assassins of Kings и The Witcher 3: Wild Hunt. Собственно, ни на что большее эти работы и не претендуют, но сойдут в качестве приятного дополнения.