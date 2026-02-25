Даулет Жанайдаров редактор видео и подкастов Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»

Очень много рекламы, которая выбивается из ощущения праздника кино. Реклама разная бывает: на Супербоуле, к примеру, ролики часто очень высокохудожественные. Здесь же после очень трогательного сегмента, в котором вспоминают умерших за прошлый год кинотворцов, начинается смешная реклама под бодрую музычку. Трогательная речь Джесси Бакли, и потом — хоп! — реклама машинного масла.

Во время шуток и сценок, которые заранее придумали сценаристы, было максимально неловко. Я никогда не слышал такой звенящей тишины на попытке дружеской шутливой перепалки между большинством презентеров. Продюсеры «Оскара» работают на взрослых людей, и все шутки бумерские, старорежимные. Это всё пошутили уже в соцсетях пять лет назад.



Всеволод Коршунов киновед, ведущий подкаста «Крупным планом»

Я проснулся и понял, что Инге Ибсдоттер Лиллеос, моей любимой актрисе из фильма «Сентиментальная ценность», не дали ничего. Поэтому я постановил, что результаты премии нужно отменить, «Оскары» отобрать, отдать на переплавку, и всё.

Но в целом, мне кажется, скучновато. Не зря я поспал. То есть давно уже для меня «Оскар» потерял ту интригу, которая была. Возможно, дело не в «Оскаре», а в том, что я становлюсь старше, и в этом смысле церемония уже теряет для меня интерес. Тогда еще можно было возмущаться: «Что это такое, безобразие!» Было о чем поговорить. Сейчас: ну, «Оскар» и «Оскар». Пол Томас Андерсон заслужил, это правда.

