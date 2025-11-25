Лайзе — 80! Как звезда «Кабаре» изменила поп-музыку 1980-х, 1990-х и 2010-х, но сама застряла в 1972-м

Сперва на большом экране, в мюзикле «Кабаре», где она превратилась в такой же пластический символ Веймарской республики, как силуэты с полотен Эгона Шиле. Затем на экране телевизионном — в бенефисе «Лайза пишется через Z». Это был первый в истории телеконцерт, сыгранный и станцованный единожды перед живой аудиторией и восемью камерами, понатыканными даже в оркестровой яме и за кулисами, чтобы запечатлеть и миг артистического триумфа, и пот, который ради него был пролит. Лайза сильно потеет во время своих концертов (любой вспотел бы), и в «Лайза пишется через Z» Холстон, который отныне станет постоянным дизайнером ее сценических нарядов, предложит певице выступать в платьях, блузонах и даже халатах из блесток, чтобы их блики достигали того места над залом, куда разлетается пот, и публике казалось, что это не он, а сила энергии Лайзы брызжет им в лицо вместе с красными, желтыми, зелеными отблесками.