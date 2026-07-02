Не только Нолан: неожиданные экранизации «Одиссеи», о которых вы не догадывались

Помимо лежащих на поверхности отсылок (одноглазый человеконенавистник, поющие девушки-сирены, гнев Посейдона, а также незрячий и, кстати, темнокожий, как у Нолана, рассказчик), Коэны с блеском выполнили амбициозную задачу — создали национальный эпос. Герои ведут свой путь не по Соединенным Штатам, а по мифологии Америки — с расовыми конфликтами, культом предпринимательства и частной собственности, свободной продажей оружия, гангстерами и шерифами, евангелистскими церквями, кинематографом, зарождающейся поп-культурой и так далее. И все это меньше чем за два часа, да еще и с песнями! Впрочем, это не последнее обращение Коэнов к Гомеру: в тоже своего рода «Одиссее» — «Внутри Льюина Дэвиса» — есть кот-путешественник по имени Улисс. Даже если братья и правда не читали первоисточник, то уж сопутствующий ему литературный контекст они прекрасно понимают.