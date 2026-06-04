8 неснятых фильмов о Бонде, которые мы хотим посмотреть

Первое задание агента — отвезти кое-какое оборудование генералу Квану (это мужчина за 50 с «чувственным лицом и манерами, более подходящими поэту, чем военачальнику»), крупнейшему в Золотом треугольнике производителю героина. Заглянув в ящики, Бонд видит там не колбы, а оружие. Прибыв в джунгли (на борту, кроме оружия, внезапно появившаяся Бетджи, любовница Квана, которая везет ему купленный накануне рог носорога), Бонд случайно спасает Квану жизнь… и проваливает миссию, истинная цель которой — ликвидация мятежного генерала, заключившего союз с лаосскими коммунистами. «Я — агент с двумя нулями, — поясняет Тревор. — Это значит, что у меня есть лицензия на убийство». Пока горе-шпионы раздумывают, как лучше убить генерала, Бетджи полностью переходит на сторону Ми-5 и сообщает Бонду, что Кван планирует бросить все и сбежать в Южную Америку, но сперва отправиться в Китай и найти потерянную казну династии Цин. Бетджи умоляет Бонда спасти ее, уверяя, что хочет провести с агентом всю оставшуюся жизнь, даже если они будут жить в безвестности и нищете «в крестьянской халупе на миску риса в день».