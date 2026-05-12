Лицензия на восторг. Обзор 007 First Light — игры о молодом Джеймсе Бонде

И все же рано или поздно темп меняется, и вот уже Бонд стремительно догоняет кого-то на автомобиле или берет в руки автомат, чтобы пробиться к очередной цели. Стрельба в игре реализована достойно. Выбор оружия не слишком велик, но сами перестрелки позволяют творчески пользоваться окружающим пространством: многие элементы разрушаемы, взрывы эффектны, а над головой противника обязательно найдется что-то тяжелое, так и просящееся ему на макушку. Переход между стрельбой и ближним боем тоже весьма зрелищен. В зазевавшегося неприятеля можно бросить оружие, оставшееся без патронов, и тут же приложить врага кулаком. Бросать позволяют и бутылки, молотки, гаечные ключи — это особенно полезно в чисто рукопашных сегментах, которых в игре немало. Ближний бой получился веселым и хаотичным, в нем нет безупречной хореографии и комбо в духе серии Batman Arkham. Бонд использует все подручные средства — от прожекторов до барной стойки, чтобы игроки смогли почувствовать окружающее пространство.