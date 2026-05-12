Лицензия на восторг. Обзор 007 First Light — игры о молодом Джеймсе Бонде

27 мая вышла 007 First Light — приключенческая игра о становлении Джеймса Бонда от студии IO Interactive, в первую очередь известной по серии Hitman, предлагающей примерить на себя костюм наемного убийцы. Вернее, разные костюмы: маскировка, как и возможность достичь цели множеством способов, — визитная карточка историй об агенте 47. IO Interactive, казалось, идеально подходит на роль разработчика игры о британском шпионе. Однако 007 First Light не стала точной копией Hitman в новой обертке. В игре можно найти социальный стелс и изобретательные экшен-сцены, как в Uncharted, но прежде всего это отличная история о классическом герое, воплощающая дух бондианы.
На службе короны
Он не должен был становиться шпионом. И все же жизнь прихотлива, а планы британской короны — тем более. Пилот SAS Джеймс Бонд оказывается не в том месте и не в то время, видит гибель товарищей, приобретает канонический шрам и наперекор вероятностям не только выживает, но и получает предложение присоединиться к службе внешней разведки.
MI6 как раз возрождает программу агентов с двумя нулями. Главы организации в последние годы все больше полагаются на ИИ. Многим кажется, что полевая работа агентов — пережиток прошлого, но сюжет 007 First Light с первых минут и до финальных титров развивает мысль о том, что машина никогда не превзойдет людей. Харизма, интуиция, чувство долга — слишком человеческие черты, и в работе шпиона они незаменимы.
Перед тем как стать легендой, Бонду придется через многое пройти, включая программу подготовки агентов под руководством Джона Гринвея, в прошлом тоже специального агента, роль которого исполнил Ленни Джеймс. Между новобранцем и ветераном сразу возникает неприязнь. Линия их взаимоотношений стала одной из самых ярких в игре, в остальном не слишком запоминающейся химией между персонажами.
Обучение в 007 First Light растягивается почти на три уровня, что немало для игры, которую можно пройти за 15–20 часов. Однако оглядываясь назад и смакуя лучшие моменты продолжительного туториала, понимаешь, что у IO Interactive получилось почти идеальное введение в мир бондианы. Обучение игровому процессу неразрывно связано с погружением в атмосферу и знакомством с героями: вот мы тестируем в лаборатории очередной гаджет Q, которого сыграл Аластер Маккензи; отжимаемся под проливным дождем в окружении сослуживцев; находим изобретательный способ достать флаг, произведя впечатление на Гринвея. В 007 First Light много геймплейных систем, и, вплетая их в повествование не спеша, разработчики позволяют к первой официальной миссии действительно почувствовать себя суперагентом с целым арсеналом способностей. Естественно, чтобы вскоре вновь щелкнуть Бонда по носу.
Игра впечатляет постановкой: работа с кадром, монтажная склейка и плавные переходы между кат-сценами и игровым процессом заставляют поверить, что мы оказались внутри нового фильма о Джеймсе Бонде. Но, в отличие от кино, здесь у молодого Бонда есть весомое преимущество: героем перестрелок, крадущейся тенью и очаровательным джентльменом с часами Omega становится игрок. И выбирать, как достичь целей, предстоит именно ему.
Взболтать, но не смешивать
Разработчики 007 First Light постарались сделать игру как можно более разнообразной и насыщенной. Хотя ритм ее уровней во второй половине кажется предсказуемым (сюжет ведет Бонда от спокойного начала очередного эпизода к адреналиновому финалу), ни один сегмент не дает заскучать: то появится уникальная механика вроде тандема со снайпером, которому Бонд помечает цели, то сам герой окажется на борту разгерметизированного самолета. Разработчики не поскупились на бюджет — почти из каждого уровня можно сделать киноленту.
Однако тех, кто ожидал, что новая игра пойдет по стопам трилогии Hitman World of Assassination, постигнет разочарование. Огромных уровней-песочниц, которые можно пройти десятком способов, в 007 First Light нет. В проекте даже отсутствует карта как таковая — полагаться придется в основном на визуальные ориентиры. Игра более линейна, хотя большинство уровней предлагают несколько вариантов достижения промежуточных целей.
Например, в середине игры Бонд и Гринвей отправляются в Алеф — затерянный в песках Мавритании город, где скрываются нелегалы со всего мира. Правит Алефом самопровозглашенный король пиратов Боума, роль которого исполнил музыкант Ленни Кравиц. Агенты хотят попасть к нему на аудиенцию, для чего им нужно стать участниками нелегального аукциона, а пускают торговаться за контрафакт только с первоначальным взносом в 100 тыс. долларов. Изыскивать средства приходится на месте — на шумных улицах и в подозрительных переулках Алефа. Игра предоставляет возможность собрать сумму множеством способов — от участия в рукопашных боях на арене до проведения сделки по продаже предметов искусства.
И все же рано или поздно темп меняется, и вот уже Бонд стремительно догоняет кого-то на автомобиле или берет в руки автомат, чтобы пробиться к очередной цели. Стрельба в игре реализована достойно. Выбор оружия не слишком велик, но сами перестрелки позволяют творчески пользоваться окружающим пространством: многие элементы разрушаемы, взрывы эффектны, а над головой противника обязательно найдется что-то тяжелое, так и просящееся ему на макушку. Переход между стрельбой и ближним боем тоже весьма зрелищен. В зазевавшегося неприятеля можно бросить оружие, оставшееся без патронов, и тут же приложить врага кулаком. Бросать позволяют и бутылки, молотки, гаечные ключи — это особенно полезно в чисто рукопашных сегментах, которых в игре немало. Ближний бой получился веселым и хаотичным, в нем нет безупречной хореографии и комбо в духе серии Batman Arkham. Бонд использует все подручные средства — от прожекторов до барной стойки, чтобы игроки смогли почувствовать окружающее пространство.
Эпизоды с управлением транспортными средствами получились самыми зрелищно условными, зачастую они служат интерлюдиями между основным действием. Симуляция вождения уступила место зрелищности, но вряд ли хоть кто-то, кто смотрел фильмы о Бонде, в этом сомневался. И все же сбегать от элитных отрядов противника на мусоровозе, тараня престижные бутики района Кенсингтон в Лондоне, — это тоже искусство.
Бонд с кнопкой
Тем не менее основной геймплей игры построен на стелс-механиках. В отличие от серии Hitman, где наиважнейшими элементами были маскировка и создание несчастных случаев, в 007 First Light центральное место отведено гаджетам. С их помощью коридоры и конференц-залы из красивых декораций превращаются в аттракционы возможностей. Нашли запертую вентиляционную шахту или заблокированную дверь? С помощью лазера можно сломать замок и воспользоваться новым маршрутом. Противников слишком много и обойти их кажется невозможным? Используйте дымовую шашку.
На каждое задание разрешают брать сначала не более двух, а потом не более трех гаджет-способностей. Выбор действительно непростой: очевидно бесполезных игрушек нет, и в том или ином случае каждая может здорово выручить. Здесь разработчики явно оставили пространство для перепрохождения с новым набором гаджетов.
Если же противники застали Бонда врасплох, герой может использовать блеф. Истории, которые агент 007 выдумывает на ходу, чтобы объяснить, что именно он забыл в особо охраняемой лаборатории техногиганта или в прачечной роскошного отеля, способны вызвать улыбку. Что бы ни выдумал герой, это действенное средство, позволяющее не рухнуть планам по скрытному прохождению. Бонд обаятелен, и подтвердить это могут не только девушки, но и враги.
NPC можно приманивать в нужные герою точки уровня — окликнуть, включить пылесос, вентилятор, а то и устроить небольшой пожар. Игра, как и положено стелс-экшену, дает почувствовать себя пауком, который плетет хитроумную паутину, — прекрасное чувство, дополняющее адреналиновые моменты перестрелок или поползновений в метре позади противника. Правда, стелс в игре не слишком сложный, искусственный интеллект легко обвести вокруг пальца. Видимо, это осознавали и разработчики, поэтому 007 First Light не позволяет прятать тела обезвреженных противников. Если кто-то из врагов и наткнется на вырубленного товарища, он в лучшем случае созовет ближайших напарников, которые понуро начнут прочесывать близлежащий пятачок.
И целого мира мало
Геймплей, постановка, потрясающие локации и атмосфера бондианы — все это разработчикам удалось воплотить по высшему разряду. Некоторые вопросы вызывает сюжет. Главные антагонисты вышли блеклыми. Сражения с боссами тоже весьма похожи, и это удивительно для игры, которая не жалеет ресурсов на новые игровые ситуации.
Некоторые сюжетные узелки также кажутся неубедительными. Впрочем, и фильмы о Джеймсе Бонде порой грешат неувязками, но все-таки их любят не за лихо закрученные сюжеты, а за калейдоскоп крутых впечатлений: ревущий Aston Martin, красивая девушка в объятиях героя, эффектная сцена допроса, мартини с водкой — порой эти детали может разделять лишь пара минут.
С воплощением образа IO Interactive и Патрик Гибсон, исполнивший роль Бонда, справились отлично: агент 007 узнаваем и обрастает новыми чертами, характерными для молодого человека, который только начинает привыкать к преимуществам и издержкам своего ремесла. Из остальных персонажей особо хочется отметить Q и Гринвея. Из союзников героя им уделено больше всего времени, и они вполне успевают раскрыться как многослойные персонажи. Запоминающимися получились и образы девушек, которых стремится очаровать Бонд. Впрочем, о том, почему так вышло, предложим догадаться читателям. Ярким получился и герой Ленни Кравица, а вот остальные персонажи быстро забываются. Правда, игры IO Interactive никогда не были сильны сюжетом, нарратив в них в основном раскрывался через окружение: разговоры охранников, постояльцев отеля, случайных прохожих. С теми все в порядке — бродить по уровням и подслушивать за NPC в 007 First Light по-прежнему интересно.
Судя по финалу игры и планам разработчиков превратить историю их Бонда в трилогию, у IO Interactive еще будет возможность поработать над немногочисленными недостатками. Но и до выхода продолжения игроки найдут чем заняться: разработчики обещают регулярно выпускать обновления для режима Tacsim, в котором знакомые по сюжетной кампании уровни нужно проходить с новыми ограничениями и целями. Фанаты Hitman World of Assassination хорошо знают, насколько это может продлить жизнь игре.
Вердикт
007 First Light — увлекательный аттракцион. Разнообразный геймплей и уважение к игроку — похоже, игра создавалась под таким девизом. За счет умеренной продолжительности 007 First Light заканчивается, когда есть желание пройти еще пару уровней, а значит, разработчики все сделали правильно, и ожидание сиквела будет томительным. Однако тем, кто познакомится с Бондом благодаря 007 First Light, будет чем заняться до выхода новой игры: для них погружение во вселенную бондианы только начинается. И представить лучшее знакомство почти невозможно.