Из Resident Evil в Evil Dead: что мы знаем об «Обители зла» Зака Креггера

18 сентября в мировой прокат выйдет новая «Обитель зла». Это самостоятельная картина, никак не связанная ни с Миллой Йовович, ни с перезапуском 2021 года. Более того, авторы ребута не стали напрямую экранизировать ни одну из игр серии Resident Evil, создав совершенно новое приключение. Кинопоиск рассказывает все, что известно об одном из самых ожидаемых хорроров 2026 года.
Какая по счету экранизация Resident Evil
В отличие от многих игровых франшиз, Resident Evil повезло с экранизациями. Всего по мотивам серии сняли семь фильмов, пять мультфильмов, один сериал и один мультсериал.
Из всех этих проектов каноничными для видеоигр считаются только анимационные, к которым приложила руку сама студия Capcom, создательница оригинальной франшизы. В то же время эти истории побочные, их события не упоминаются в номерных частях серии Resident Evil, несмотря на появление любимых героев поклонников проекта.
Единственный фильм, который приблизился к сюжету игр, — провалившийся в прокате «Обитель зла: Раккун-Сити» 2021 года. Его режиссер Йоханнес Робертс попробовал объединить сюжет первой и второй игр в одну картину, но из-за обилия персонажей и спешки ребут получился слишком сумбурным, его плохо приняли и зрители, и критики.
Подробнее об экранизациях серии мы рассказывали в нашем подробном гиде по Resident Evil.
Что известно о сюжете фильма
Новый Resident Evil рассказывает историю медицинского курьера по имени Брайан. Молодой человек должен доставить посылку в Раккун-Сити, но простая работа оборачивается кошмаром. По пути к больнице в центре города герой сталкивается с последствиями эпидемии, поразившей местных жителей.
Первый трейлер не раскрывает многого, но намекает, что герой немало времени проведет в одиночестве. Действие фильма развернется ранней зимой в Раккун-Сити. Режиссер Зак Креггер при этом пообещал, что действие хоррора «ощущается так, словно происходит параллельно с событиями Resident Evil 2». Это смутило фанатов, ведь игра разворачивалась в 1998 году, а в экранизации у курьера можно заметить смартфон с камерой.
Кто участвует в создании фильма
Изначально новый Resident Evil должен был стать сиквелом фильма «Обитель зла: Раккун-Сити» 2021 года. Его режиссер Йоханнес Робертс хотел адаптировать в картине сюжет игр Resident Evil 4 и Resident Evil Code: Veronica. Также он упоминал желание экранизировать седьмую и восьмую части серии. Но из-за неудачи перезапуска в прокате, а также из-за закрытия сериала для Netflix немецкая студия Constantin Films, ответственная за все киноэкранизации Resident Evil, решила изменить подход к адаптации.
Режиссером нового ребута стал Зак Креггер, известный по хоррорам «Варвар» и «Орудия». Дистрибьютором фильма выступит Columbia Pictures, которая принадлежит студии Sony. В производстве также помогала PlayStation Productions. Кроме того, к постоянным продюсерам франшизы присоединились Рой Ли и его компания Vertigo Entertainment, работавшая над «Варваром», «Орудиями» и «Оно». Сосценаристом Креггера выступает Шэй Хаттен («Джон Уик 4» и «Балерина»). За камерой стоял номинант на «Оскар» Дариуш Вольски, постоянный оператор Ридли Скотта.
Хоррор снимали в Праге, воссоздав в одном из районов города улицы Раккун-Сити.
На CinemaCon прошел тестовый показ фильма, и картина была тепло принята. «Обитель зла» напоминает по духу ранние игры серии, но общего с ними немного. У фильма, предположительно, будет рейтинг R из-за множества кровавых сцен с зараженными. Некоторые зрители назвали ребут хоррор-версией «Безумный Макс: Дорога ярости».
Кто в касте
Остин Абрамс («Эйфория», «Орудия»), Пол Уолтер Хаузер («Черная птица»), Зак Черри («Фоллаут»), Кали Рейс («Настоящий детектив»), Джонно Уилсон («Я люблю это в тебе»). Об их ролях известно немного. Так, Черри исполнит роль ученого, который встретится на пути главного героя. А Рейс сыграет уцелевшую военную.
Что говорит автор
Креггер регулярно делится с медиа подробностями о работе над фильмом. Он утверждает, что не видел ни одну из предыдущих картин с Миллой Йовович. Источником вдохновения режиссер называет «Зловещих мертвецов 2». Креггер поставил перед собой цель приблизить экранизацию к духу оригинальных игр и показать эпидемию страшного вируса глазами простого человека, который пытается выжить. Снова рассказывать историю героев, которых поклонники Resident Evil уже знают (например, Леона Кеннеди), Креггер не планирует. Режиссер хочет передать «ощущение ужаса, когда тебе нужно пройти по темному коридору с одним патроном для дробовика, а выбора нет».
По словам Креггера, его «Обитель зла» сеттингом напомнит вторую и третью части серии, а по тону — Resident Evil 4. При этом Креггер акцентирует внимание поклонников на том, что картина не станет придерживаться лора серии и будет содержать много расхождений с сюжетом в играх. В первом трейлере, например, это наглядно показано через эпизод с дробовиком, к которому у героя нет патронов. Режиссер готов к тому, что фанаты захотят его распять за отклонения от канона, но считает их необходимыми.
Например, Креггер очень ценит традицию с монстром-преследователем в ранних частях (когда какой-то особенно сильный мутант шел за героем по пятам) и постарался воплотить ее в своей картине: «Мое любимое существо — это своего рода главный злодей, который эволюционирует, меняется и следует за главным героем на протяжении всего фильма». Но ждать появления Немезиса или Мистера Икс не стоит.
В том же интервью Креггер утверждает, что Т-вирус в играх имел множество разных эффектов, и он хотел отобразить его возможности в полной мере, не ограничиваясь зомби, хотя и классические живые мертвецы в картине появятся.
Себя режиссер называет настоящим фанатом серии, который прошел все основные игры. Самым страшным моментом Креггер назвал встречу с мутировавшим младенцем в доме Беневиенто из Resident Evil Village. Режиссер вспоминает, как проходил хоррор в VR, и этот эпизод заставил его сделать перерыв.
Когда выйдет фильм
Мировая премьера «Обители зла» состоится 18 сентября 2026 года.
Автор: Денис Варков (@dvarkov)