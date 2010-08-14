Из Resident Evil в Evil Dead: что мы знаем об «Обители зла» Зака Креггера

По словам Креггера, его «Обитель зла» сеттингом напомнит вторую и третью части серии, а по тону — Resident Evil 4. При этом Креггер акцентирует внимание поклонников на том, что картина не станет придерживаться лора серии и будет содержать много расхождений с сюжетом в играх. В первом трейлере, например, это наглядно показано через эпизод с дробовиком, к которому у героя нет патронов. Режиссер готов к тому, что фанаты захотят его распять за отклонения от канона, но считает их необходимыми.