Bloodborne и еще 9 эксклюзивов PlayStation, которых нет на ПК

God of War 3 поставила точку в греческой саге, завершив эпоху молодого Кратоса. Игра стала кульминацией его мести и одним из самых брутальных слэшеров в истории. Она открывалась битвой на спине шагающего по горе Олимп титана, что для 2010 года смотрелось эпично.

Кратос методично и с жестокостью уничтожил верхушку греческих богов — от Посейдона и Аида до самого Зевса, погрузив мир в первозданный хаос. В мягком перезапуске 2018 года и его сиквеле God of War Ragnarok герой перебрался в скандинавские земли, стал гораздо спокойнее и мудрее. Там он встретил женщину по имени Фэй, которая показала ему, что жизнь можно построить заново. Появление сына изменило жизнь Кратоса. Он панически боится, что его проклятие перейдет к Атрею, а тот пойдет по стопам отца. Именно ради воспитания сына Кратос учится подавлять гнев.

God of War 3 же доказала, что гигантские боссы могут быть частью уровня. Камера плавно отлетала на сотни метров, а через секунды возвращалась в гущу кровавого боя без единой подгрузки. Игра целенаправленно создавалась под конкретную консоль. Santa Monica перенесла множество типично видеокартных задач на процессор Cell. Чтобы выпустить финал трилогии на ПК, разработчикам пришлось бы полностью переписать ядро движка и саму игру с нуля. Да и в те годы Sony не задумывалась о выпуске своих блокбастеров на сторонних платформах.