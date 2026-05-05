Bloodborne и еще 9 эксклюзивов PlayStation, которых нет на ПК

Ситуация с консольными эксклюзивами изменилась. Пока Microsoft думает, ее главный оппонент действует. Весной 2026 года Sony сменила стратегию, фактически свернув программу портирования крупных одиночных игр от внутренних студий на персональные компьютеры. Поскольку Sony больше не нуждается в ПК-аудитории, Кинопоиск решил вспомнить все крупные эксклюзивы PlayStation, которые остались на консолях.
God of War 3
Год выхода: 2010
Разработчик: SCE Santa Monica
На каких платформах доступна: PS3 и PS4
God of War 3 поставила точку в греческой саге, завершив эпоху молодого Кратоса. Игра стала кульминацией его мести и одним из самых брутальных слэшеров в истории. Она открывалась битвой на спине шагающего по горе Олимп титана, что для 2010 года смотрелось эпично.
Кратос методично и с жестокостью уничтожил верхушку греческих богов — от Посейдона и Аида до самого Зевса, погрузив мир в первозданный хаос. В мягком перезапуске 2018 года и его сиквеле God of War Ragnarok герой перебрался в скандинавские земли, стал гораздо спокойнее и мудрее. Там он встретил женщину по имени Фэй, которая показала ему, что жизнь можно построить заново. Появление сына изменило жизнь Кратоса. Он панически боится, что его проклятие перейдет к Атрею, а тот пойдет по стопам отца. Именно ради воспитания сына Кратос учится подавлять гнев.
God of War 3 же доказала, что гигантские боссы могут быть частью уровня. Камера плавно отлетала на сотни метров, а через секунды возвращалась в гущу кровавого боя без единой подгрузки. Игра целенаправленно создавалась под конкретную консоль. Santa Monica перенесла множество типично видеокартных задач на процессор Cell. Чтобы выпустить финал трилогии на ПК, разработчикам пришлось бы полностью переписать ядро движка и саму игру с нуля. Да и в те годы Sony не задумывалась о выпуске своих блокбастеров на сторонних платформах.
Трилогия Uncharted
Год выхода: 2007–2011
Разработчик: Naughty Dog
На каких платформах доступна: PS3 и PS4
Трилогия Uncharted превратила видеоигры в дорогое голливудское кино. Они популяризировали жанр интерактивного блокбастера. Вместо статичных заставок авторы совместили игровой процесс со зрелищными киношными трюками: вы бежите по крыше поезда, а он в этот момент срывается в пропасть. Или во время перестрелки в полуразрушенном отеле в здание влетает ракета из вертолета, и дом начинает рушиться. А сцена с падающим грузовым самолетом в Uncharted 3 — одна из самых знаковых и технически сложных в истории игр. Режиссура, смена планов, харизма персонажей — все было на голову выше большинства конкурентов, а Нейтан Дрейк стал эталоном остроумного авантюриста со своими страхами и сомнениями.
Перед прохождением Uncharted 4 важно освоить трилогию. Четвертая часть наполнена отсылками к прошлым приключениям, и без знания трилогии вы не прочувствуете глубины отношений Дрейка и Елены и не поймете крепкую братскую связь Нейтана и Салли. Но если все-таки захотите посмотреть, как зарождался один из самых знаковых эксклюзивов Sony, придется купить PlayStation 5 или хотя бы PlayStation 4.
В отличие от четвертой части, оригинальная трилогия никогда не выходила на ПК. И это один из самых спорных и обсуждаемых шагов. Портируя сборник Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Sony оставила игроков без предыстории, а Naughty Dog посчитала, что графика первых трех частей (даже в версии ремастера) не дотягивает до стандартов современных игр. По ее мнению, простого переноса старых текстур было бы недостаточно. Чтобы игры выглядели достойно на мощных компьютерах, потребовалась бы капитальная графическая переработка, на что студия так и не решилась.
Killzone Shadow Fall
Год выхода: 2013
Разработчик: Guerrilla Games
На каких платформах доступна: PS4 и PS5
Killzone: Shadow Fall стала финальной точкой для знаменитой серии мрачных шутеров. Проект разрабатывался как флагманская игра к запуску PlayStation 4, но после релиза студия Guerrilla Games полностью переключила фокус на развитие вселенной Horizon. В январе 2021 года Sony окончательно закрыла официальный сайт, оставив лишь переадресацию на главный домен PlayStation, что фанаты восприняли как символические похороны серии.
Shadow Fall можно смело назвать недооцененным эксклюзивом. Игра стала заложницей своего статуса, но с годами раскрылась как крепкий шутер. Движок Decima, на котором были разработаны Death Stranding и Horizon, уже тогда выдавал невероятную детализацию. Освещение, глубина резкости и физика частиц в игре выглядят лучше, чем во многих современных проектах. Главным минусом игры тогда и сейчас остаются скомканный сюжет и не всегда понятная навигация, из-за чего можно легко заблудиться на уровнях.
Она не была портирована из-за изначальной роли технического флагмана и двигателя продаж PlayStation 4. В 2013 году Sony строго придерживалась закрытой модели. Идея портировать одиночные хиты на персональные компьютеры пришла руководству PlayStation спустя много лет.
inFamous Second Son
Год выхода: 2014
Разработчик: Sucker Punch Productions
На каких платформах доступна: PS4 и PS5
Серия опередила свое время и показала, как делать игры в открытом мире про супергероев. Именно Second Son популяризировала фоторежим в том виде, в котором мы его знаем сейчас. До нее скриншоты делали через костыли и сторонний софт. Sucker Punch встроила полноценную камеру с паузами, фильтрами и вращением, позволив останавливать время и любоваться взрывами. Сейчас это стандарт для Ghost of Tsushima и других, но начало положил именно Делсин Роу с его неоновыми дорожками и облаками пепла.
Если запустите Second Son на PS4 Pro или PlayStation 5 сегодня, не поверите, что игре больше десяти лет. Мокрый асфальт от дождя с отражениями неоновых вывесок и лужами выглядел круто и реалистично, отражал свет без трассировки лучей, которой в то время еще не было. Каждая неоновая вспышка или дымовой шлейф работали как самостоятельные источники света, а мимика Делсина была прорывной. Sucker Punch использовала многокамерный захват лица, чтобы передавать тонкие эмоции и микромимику в сюжетных роликах.
inFamous ругали за примитивный сюжет и отсутствие глубины. Игроки тех лет хотели сюжета уровня The Last of Us, а получили развлекательный боевик. Но inFamous не заставляла страдать от сложных механик или перегруженного сюжета, она просто ставила игрока в центр красивейшего города и говорила: «Ты здесь самый сильный. Развлекайся».
Как и Killzone Shadow Fall, inFamous Second Son так и не была портирована. Проект создавался с целью продажи консоли PlayStation 4 и демонстрировал ее техническое превосходство. После релиза дополнения First Light студия полностью переключилась на разработку Ghost of Tsushima, а затем и Ghost of Yotei. У небольшой команды просто не было ресурсов для портирования игры десятилетней давности. И да, франшиза inFamous считается нишевой по сравнению с The Last of Us или Marvel’s Spider-Man. Тратить миллионы долларов на перенос с консоли старой игры без гарантированной окупаемости Sony посчитала нецелесообразным.
Bloodborne
Год выхода: 2015
Разработчик: From Software
На каких платформах доступна: PS4 и PS5
Миллионы игроков считают Bloodborne не просто лучшим эксклюзивом PlayStation 4, а одной из величайших видеоигр не только в souls-жанре (мы с ними солидарны). В то время как Dark Souls заставляет играть осторожно, Bloodborne требует постоянной агрессии. В игре почти нет щитов, а те, что есть, бесполезны для отражения атак. Вы не можете спрятаться за броней и ждать ошибки противника. Единственный способ выжить — постоянно двигаться и вовремя уклоняться. В левой руке у охотника обычно находится пистолет или мушкетон. Он нужен не для нанесения урона, а для прерывания атак. Выстрел в нужный момент отправляет противника в нокдаун, позволяя провести мощный смертельный удар.
Отдельной похвалы заслуживает визуальный стиль. Команда художников вдохновлялась архитектурой Румынии и Чехии. Центральный Ярнам с его нагромождением шпилей, соборов и монументальных мостов отчетливо напоминает мрачную версию Праги. А дизайн боссов и рядовых врагов — еще одна причина для восхваления. Полубезумные охотники в рваных одеждах, чьи конечности начали удлиняться, а тела — покрываться шерстью; многорукие гигантские существа с паучьими конечностями и головами, напоминающими миндаль; огромное склизкое существо с множеством щупалец и глаз... После встречи с ними кажется, что фантазия From Software не знает границ — студия способна превращать потаенные кошмары в искусство.
Игроки хотят увидеть Bloodborne на ПК, чтобы дать отличной игре вторую жизнь. Геймеры хотят спасти шедевр от технического забвения, ведь даже по обратной совместимости на PS5 игра заблокирована на 30 кадрах в секунду. К тому же она работает в разрешении 1080p без сглаживания, из-за чего на современных 4K-телевизорах выглядит мыльной и зернистой.
Это единственный крупный souls-хит от From Software, который так и не вышел в Steam. У миллионов игроков, полюбивших Elden Ring и Dark Souls, нет возможности прикоснуться к классике без покупки консоли. По данным авторитетных инсайдеров, Sony в свое время рассматривала возможность ремейка от других студий, но для этого требовалось прямое одобрение или участие From Software. А студия Хидэтаки Миядзаки сейчас полностью сфокусирована на собственных проектах и не заинтересована в возвращении к старой игре.
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Demon's Souls Remake
Год выхода: 2020
Разработчик: Bluepoint Games
На каких платформах доступна: PS5
Ремейк культовой игры с PlayStation 3, с которой началась эпоха хардкорных ролевых экшенов от FromSoftware. И это не просто ремастер с высоким разрешением и переделанными текстурами, а полноценное переосмысление Demon's Souls 2009 года с графикой нового поколения, где каждый кирпич, каждый доспех и каждая капля крови воссозданы с нуля.
При этом сам геймплей, как и дизайн уровней, остался нетронутым. Все знаменитые садистские моменты на месте. Те же смертоносные ловушки, те же пугающие до чертиков банши в башне Латрия, тот же высокий порог сложности. В игре нет «костров» (промежуточных точек сохранения) в привычном понимании — только стартовые точки каждого уровня. Если умираете, возвращаетесь в самое начало, заново перепроходя всех врагов.
Несмотря на всю сложность и неприветливость, Demon's Souls Remake увлекает. Bluepoint Games превратила страдание в эстетическое удовольствие. Миры Болетарии настолько красивы, что любопытство пересиливает страх перед врагами. Хочется заглянуть за каждый угол Латрии или подняться на каждую башню, просто чтобы увидеть, как движок игры отрисует очередной пейзаж.
Demon's Souls Remake вряд ли когда-то выйдет на компьютерах. В первой половине 2026 года это утверждение звучит как окончательный вердикт. После закрытия Bluepoint в феврале шансы на появление Demon’s Souls Remake на ПК практически свелись к нулю.
Gran Turismo 7
Год выхода: 2022
Разработчик: Polyphony Digital
На каких платформах доступна: PS4 и PS5
За почти 30 лет существования серии ни одна часть Gran Turismo так и не посетила ПК. Разработка каждой части ведется с маниакальным вниманием к деталям. На консоли железо фиксировано, что позволяет добиться идеальной картинки и стабильной частоты кадров. Движок Gran Turismo всегда создавался под железо конкретной архитектуры. Многие физические расчеты и системы освещения в этих играх завязаны на специфические возможности консоли. Перенос такого кода не просто смена разрешения, а полная переработка ядра игры, на что Polyphony Digital, будучи относительно небольшой студией, пойти не может.
Седьмая часть не стала исключением и вышла только на PlayStation. Как и прежде, это не просто гоночный симулятор, а целая автомобильная энциклопедия. Игра предлагает огромный автопарк — от классических моделей 1990-х (например, Jaguar XJ220) до футуристичных спорткаров. К тому же игра считается одной из самых красивых гонок поколения.
Каждая машина в игре — цифровая копия, созданная с использованием сложнейших шейдеров. Вы можете увидеть разницу в текстурах между кожей, алькантарой и пластиком в салоне, а краска на кузове имеет несколько слоев, которые по-разному отражают свет в зависимости от угла обзора. Если автогонки и дорогие машины вам по душе, то Gran Turismo — вторая (а для кого-то и первая в списке) после Forza Horizon гонка, с которой стоит поближе познакомиться.
Astro Bot
Год выхода: 2024
Разработчик: Team Asobi
На каких платформах доступна: PS5
Каждый уровень в Astro Bot можно назвать отдельной мини-игрой внутри одной большой. На одной планете вы уменьшаетесь до размеров мыши, на другой впитываете воду как губка, а на третьей — останавливаете время. Astro Bot выросла из простой технодемки для демонстрации возможностей PS Camera и VR-шлема на PS4. Astro’s Playroom, предустановленная на каждой PlayStation 5, снискала такую популярность, что разработчикам ничего не оставалось, кроме как объявить о разработке полноценной игры.
При игре вы буквально ощущаете персонажа. Динамики и вибромоторы геймпада DualSense передают шаги по разным типам поверхностей. В игре нет душного гринда, пустых и однообразных локаций или скучных диалогов — только динамичное приключение на 12–15 часов.
Руководитель Team Asobi Николя Дусе открыто заявлял, что фокус команды — выжимать максимум из фиксированного железа конкретной консоли, а не заниматься оптимизацией под миллионы компьютерных сборок. Вся игра — интерактивный музей и гигантская реклама экосистемы PlayStation (и доступных на ней игр). Выпуск брендированного продукта на чужой платформе шел бы вразрез с позиционированием.
К тому же многие механики Astro Bot создавались вокруг сенсорной панели, адаптивных курков и точечной вибрации геймпада. Портирование потребовало бы либо обязательного требования покупать DualSense, либо полной переделки управления под обычные клавиатуры и геймпады.
Ghost of Yotei
Год выхода: 2025
Разработчик: Sucker Punch Productions
На каких платформах доступна: PS5
Прилежный и аккуратный сиквел, взявший проверенную формулу оригинальной Ghost of Tsushima и перенесший ее в новую эпоху и регион. Ghost of Yotei почти не предложила новшеств, но улучшила атмосферу и техническое исполнение. В отличие от первой части, где природа была скорее декорацией, в Ghost of Yotei мир честно реагирует на игрока.
Система деформации снега учитывает вес персонажа и глубину сугробов. Ацу замедляется, пробираясь через заносы у подножия горы, а следы остаются видимыми долгое время, что влияет на скрытность. В Ghost of Tsushima ветер был визуальным указателем, а в продолжении он непосредственно влияет на геймплей. Сильные порывы на открытых пространствах Хоккайдо сбивают траекторию полета стрел и влияют на баланс персонажа при перемещении по узким скалистым тропам. Трава и цветы теперь не просто проходят сквозь модельку героини. Они сминаются, раздвигаются и колышутся от движений, а на Ацу налипает реалистичная грязь.
При этом структура открытого мира почти не изменилась — по-прежнему нужно зачищать аванпосты и искать святилища. Многие критики назвали Ацу плоским персонажем, а саму историю — предсказуемой. Но даже при минимуме геймплейных инноваций Ghost of Yotei остается самой красивой игрой текущего поколения. Sony прекрасно понимает, что такая картинка — продающая витрина. В отсутствие релиза на ПК Ghost of Yotei работает как интерактивный рекламный ролик PlayStation 5, убеждая, что ради подобной эстетики стоит купить консоль.
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Saros
Год выхода: 2026
Разработчик: Housemarque
На каких платформах доступна: PS5
Духовный наследник Returnal, вышедший в апреле 2026 года, может понравиться не всем. Но если вы любите экшены, где нужно непрерывно двигаться, уклоняться от сотен светящихся снарядов и превращать каждое сражение в зрелищный танец смерти, Saros затянет надолго.
Saros оказалась более щадящей к игрокам, чем Returnal. Вы больше не теряете абсолютно всё после смерти. Добытый во время вылазки минерал можно забрать с собой на базу и потратить на прокачку костюма, здоровья и характеристик оружия. Механика постоянной прокачки — это то, ради чего не жалко умирать, потому что в долгосрочной перспективе ты становишься только сильнее.
Это стильная игра. Финны не изменили своей любви к визуальным эффектам. Когда вы используете энергетический щит или взрываете группу врагов, экран заполняется неоновыми частицами. И обычно при таком количестве эффектов на экране наступает каша, а игрок перестает понимать, что происходит. Но в Saros каждая деталь строго выверена.
У Saros мало шансов повторить путь предшественницы и выйти на компьютерах. Когда выпускался порт Returnal, руководство PlayStation активно пыталось расширить экосистему за счет ПК-аудитории, но сейчас все изменилось. И когда Housemarque создавала Returnal, она была независимым партнером. После грандиозного успеха Returnal японский гигант полностью выкупил финскую студию. Теперь авторы подчиняются строгим корпоративным планам PlayStation Studios, где выпуск одиночных проектов на ПК фактически заморожен.
Автор: Артём Ращупкин