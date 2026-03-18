Все игры серии Resident Evil — от худшей к лучшей

22 марта первой части Resident Evil исполнилось 30 лет — почтенный возраст по меркам видеоигр. Но серия остается актуальной. Выход каждой новой части вызывает интерес игроков, а последняя Resident Evil Requiem продалась тиражом более 6 млн копий меньше чем за месяц после релиза. В честь юбилея решили вспомнить все крупные игры франшизы, расставить их по местам от наименее любимой к самой любимой, а еще рассказать, почему почти в каждую из них стоит поиграть даже сегодня.
Сразу оговоримся: за 30 лет вышли десятки разных проектов, поэтому составить кристально объективный список попросту не получится. Кроме того, мы обойдем стороной проекты для светового пистолета и портативных консолей.
Это авторский рейтинг, и мнение редакции может не совпадать с мнением автора.
17
Четыре попытки в мультиплеер
У Capcom есть традиция: раз в несколько лет выводить Resident Evil в мультиплеер. Пока что получается не очень. В этом стремлении разработчики выпустили уже четыре проекта, каждый из которых был разгромлен игроками и критиками: Operation Raccoon City (2012), Umbrella Corps (2016), Resistance (2020) и Re:Verse (2022).
Нельзя сказать, что игры совсем безнадежны. В некоторых из них можно найти пару интересных идей. Например, в Operation Raccoon City и Re:Verse игроки могут сами поиграть за зомби и мутантов, а в Resistance команда из четырех игроков противостоит пятому, который может призывать врагов и устраивать ловушки. Но общее качество этих игр остается на крайне низком уровне. Проблемы с балансом, скучный визуал, слабая техническая составляющая — ни одна из них так и не смогла увлечь игроков.
16
Resident Evil 6 (2012)
В истории Resident Evil случалось всякое: взлеты и падения, эксперименты и поиск себя. Но был и переломный момент, после которого франшиза взяла долгий перерыв и попыталась собраться заново. Этим сломом стала Resident Evil 6, ушедшая настолько далеко в сторону экшена, что в ней появились перекаты и стрельба во время скольжения.
При этом в Capcom явно ожидали, что делают хит. Шестая часть получилась большой и амбициозной: четыре переплетающиеся кооперативные кампании, восемь (!) играбельных персонажей с уникальными особенностями, продолжительность в 20–30 часов и уникальный режим «охота на агентов», в котором игроки могут вторгаться в сессии друг друга в духе серии Dark Souls.
К сожалению, авторы так сильно увлеклись экшен-составляющей, что Resident Evil 6 почти сразу срывается в ураганный треш в духе фильмов по франшизе от Пола У. С. Андерсона. Боссы-вертолеты, драки с динозаврами, бой с главным злодеем на крыше поезда… И все это с абсолютно серьезным лицом.
Впрочем, от Resident Evil 6 все же можно получить удовольствие. Нужно только воспринимать ее как боевик категории Б. Если вы изначально настроены посмеяться, то игре есть что предложить: дурацкие диалоги, нелепые сцены и Леон, сажающий поврежденный авиалайнер на город.
15
Resident Evil 5 (2009)
Уклон в сторону экшена наметился раньше — за это критиковали предыдущую часть франшизы. Resident Evil 5 вошла в историю как этап, на котором серия пожертвовала саспенсом ради голливудских моментов и одноразовых постановочных ситуаций.
Стоит отметить, что на выходе игру приняли тепло. Уникальное место действия (Африка), впечатляющая для своего времени графика, приятный кооператив и харизматичная напарница Шева Аломар — пятую часть есть за что полюбить. Но со временем за ней закрепилась репутация скорее игры-мема, чем серьезной части. И это заслуженно: «пятерка» не настолько смешная и хаотичная, как шестая часть, но тоже полна глупостей и явных переборов вроде зомби на мопедах и знаменитой драки с камнем.
Делает ли это пятую игру лучше откровенно трешевой шестой — вопрос дискуссионный. Resident Evil 5, по крайней мере, длится всего 10 часов и не успевает наскучить.
14
Resident Evil 3 Remake (2020)
Ремейк обласканной критиками третьей части, который Capcom выпустила на волне успеха другого ремейка — хитового переосмысления Resident Evil 2. На этот раз что-то пошло не так, и повторить результат не вышло.
Эта часть стала печально известной как единственный ремейк в серии, который значительно уступает оригиналу. Во многом это произошло из-за чрезмерного желания авторов пересобрать исходный материал в более линейное приключение. В итоге из игры пропали целые локации и головоломки, а исследование окружения отошло на второй план. Досталось и знаменитому бессмертному врагу Немезису: многие сцены с ним превратили в постановочные кат-сцены.
Кроме того, разработчики так увлеклись сокращением хронометража, что сюжетную кампанию Resident Evil 3 можно пройти всего за 5–6 часов. Даже сама Capcom, кажется, поняла, что перестаралась. Поэтому всем купившим ремейк третьей части бесплатно отдали мультиплеерную Resistance.
Это не сработало: за игрой закрепилось обидное прозвище «DLC к Resident Evil 2 Remake». Впрочем, если воспринимать часть как небольшую добавку к ремейку второй серии, то все становится не так плохо. Техническая составляющая и боевая система здесь всё еще на высоте, но в плане эмоций и глубины механик ремейк все же ощутимо отстает от Nemesis 2003 года.
13
Resident Evil Outbreak 1–2 (2003 и 2004)
Небольшое ответвление от основной серии. Обе игры получились сильно похожими друг на друга, поэтому мы объединили их в один пункт. Они рассказывают эпизодические истории простых жителей Раккун-Сити, оказавшихся в одном баре во время первой вспышки Т-вируса. Отсюда довольно уникальная для серии завязка: мы играем за обычных людей, которые стали свидетелями начала зомби-апокалипсиса.
Resident Evil Outbreak была первой игрой серии с возможностью кооперативного прохождения. При этом обе части играются по правилам классических Resident Evil — с танковым управлением, фиксированной камерой и жестким ограничением в ресурсах.
Обе Outbreak вышли в меру увлекательными и напряженными. Здесь разные персонажи со своими особенностями, уникальные для серии враги и высокая сложность даже при игре в кооперативе. Увы, на сегодняшний день игры безнадежно устарели и доступны только на PlayStation 2.
12
Resident Evil (1996)
Первая часть, с которой началась франшиза Resident Evil. Сегодня ее часто вносят в списки величайших и наиболее влиятельных видеоигр всех времен. Ее называют родоначальницей самого жанра survival horror и причиной возвращения интереса к зомби не только в видеоиграх, но и в фильмах. Сложная, страшная, напряженная — игра по праву вошла в историю как одна из важнейших вех для жанра.
И мы можем только присоединиться к этому мнению! Значимость Resident Evil для индустрии сложно переоценить. Но при всей любви к оригиналу надо признать, что эта часть очень плохо состарилась. Неудобное управление, поросшая мхом техническая составляющая, ограниченное количество сохранений — все эти милые артефакты из ретроигр, несомненно, найдут ценителей и сегодня, но не среди массовых игроков.
Первая часть Resident Evil больше, чем какая-либо другая, нуждается в обновлении. И хотя для игры вышло сразу несколько ремастеров, до полноценного ремейка в духе Resident Evil 2 (2019) пока не дошло.
11
Resident Evil Zero (2002)
Уникальный спин-офф с необычной для серии центральной идеей: игрок в любой момент может переключаться между двумя персонажами. Герои отличаются между собой геймплейно, а многие головоломки и игровые ситуации строятся вокруг стратегического использования двух персонажей. К примеру, героев можно разделить, чтобы одновременно обследовать больше территории. Или, наоборот, держать вместе, чтобы не терять преимущества в бою.
Фанаты и критики остались довольны Zero. Проект похвалили за свежую идею со сменой героев и удавшуюся атмосферу ужаса. Но свою долю критики игра все же получила. Что предсказуемо, оставшийся без управления персонаж уходил под контроль крайне глупого ИИ, а танковое управление и фиксированная камера уже на момент 2002 года казались пережитком прошлого.
10
Resident Evil Revelations 1–2 (2012 и 2015)
Еще одно ответвление, действие которого разворачивается в промежутке между четвертой и шестой частями. Revelations — одна из первых серьезных попыток вернуть серию в русло хоррора, сохранив при этом перспективу и боевую составляющую из четвертой и пятой частей.
Своей цели авторы добились: обе игры вышли камерными, тягучими и очень напряженными. Акценты на исследование и нехватку ресурсов, сложные бои, приземленное управление персонажем — никаких перекатов и сальто из шестой части! А Revelations 2 стала редкой игрой серии, в которой хвалят не только персонажей, но и сюжет в целом.
Но совсем без недостатков не обошлось. Обе части критиковали за эпизодическую структуру, бюджетные решения и недостаток разнообразия.
9
Resident Evil 3: Nemesis (1999)
Грандиозное завершение классической трилогии. Третья часть показала, что в серию можно добавить больше экшена и ничего не потерять. Так, в Nemesis появились уклонения, быстрый разворот, создание боеприпасов из подручных материалов и куда больше врагов, чем в первых двух частях. При этом игра осталась верна основам жанра. Игрока в Nemesis наконец-то выпускали на гнетущие и опустевшие улицы Раккун-Сити, а за чувство напряжения здесь отвечает сам Немезис — один из самых узнаваемых антагонистов серии, который будет неустанно преследовать игрока до самых титров.
Кроме того, в третьей части появилась уникальная для Resident Evil механика решений в реальном времени. В определенные моменты игроку нужно выбрать один из двух вариантов действий, а иногда принять какое-либо наказание или сложный бой. Это не только отражается на геймплее, но и влияет на то, какую игрок получит концовку. Ничего подобного в серии до сих пор нет. Даже вышедший в 2020 году ремейк не смог повторить эту механику. В переосмыслении игры система полностью вырезана.
8
Resident Evil 2 (1998)
Эталон жанра survival horror и одна из самых важных частей — возможно, даже более важная, чем оригинал. Именно в сиквеле Capcom закрепила идеи первой части, одновременно увеличив масштаб событий и проработку окружения. Напряженные бои, головоломки, важность исследования и ресурсов, запоминающиеся локации, две сюжетные линии — хотя серия родилась в 1996 году, сиквел заложил основу, на которой выросла вся франшиза.
Это касается и сюжета. События Resident Evil 2 чаще всего упоминаются в последующих частях, здесь впервые появляется Леон — всеобщий любимец и самый популярный персонаж серии. А еще в сиквеле была уникальная система zapping, из-за которой решения в первом сценарии напрямую влияли на прохождение за второго персонажа. Эту систему тоже не смогли повторить в последующем ремейке, хотя и вернули в Resident Evil Requiem. Как и в случае с классической трилогией, время не пощадило этот хит. Современному игроку будет тяжело получить удовольствие от сиквела, особенно после появления ремейка.
7
Resident Evil Code: Veronica (2000)
Еще одно ответвление, заслуживающее возвращения в строй. Изначально Code: Veronica родилась из-за невозможности портировать Resident Evil 2 на консоль Sega Saturn, после чего авторы решили сделать для платформы что-то новое. Получившаяся игра настолько полюбилась фанатам, что в сообществе Resident Evil прижилось мнение о ее несправедливой нумерации. Согласно ему, Code: Veronica должна была стать полноценной третьей частью, а не Nemesis.
Это мнение легко понять: спин-офф — одна из самых масштабных частей серии. Характерный для классических Resident Evil геймплей здесь сочетается с уникальным местом действия (тюрьма и исследовательский центр в Антарктиде) и большим упором на нарратив. Последнее — большая редкость для франшизы, где качество сценария традиционно варьируется от терпимого до непреднамеренно смешного.
Code: Veronica быстро полюбилась как фанатам, так и критикам, а многие и сегодня считают ее одной из лучших в серии. К сожалению, спин-офф не только не получил ремейка или ремастера — у игры нет даже порта на современные платформы.
6
Resident Evil 7: Biohazard (2017)
Перед выходом седьмой части серия встала на паузу на 5 лет. В Capcom явно попытались сделать выводы из громкого провала «шестерки», в продолжении решено было вернуться к основам классических частей. Поэтому в седьмую часть вновь завезли упор на хоррор и экономию ресурсов, а также исследование жуткого особняка и избегание врагов. Только теперь от первого лица и посреди бескрайних болот Луизианы.
Возвращение Resident Evil вышло громким: седьмая часть стала настоящим хитом и одной из самых уникальных игр во всей серии. Благодаря новому ракурсу камеры и фотореалистичной графике Biohazard получилась очень страшной, ведь она заставляла игроков почувствовать себя непосредственными участниками происходящего. Баланс между сражениями и исследованиями здесь подобран почти безупречно, а еще в серию вернулась тщательная проработка злодеев, которую, кажется, забыли за две предыдущие части.
5
Resident Evil Requiem (2026)
Самая новая часть серии, восторги от которой еще не успели отгреметь. Девятая игра появилась в момент, когда франшиза находилась в очень хорошей форме. Но внутри серии чувствовалось, что Resident Evil тяготеет к двум разным направлениям — к неспешному хоррору с экономией ресурсов и к более динамичному боевику.
В Requiem авторы решили не выбирать. Поэтому здесь игроку поочередно приходится управлять двумя персонажами с разным подходом к геймплею. Пока молодая и пугливая девушка Грейс прячется по углам и считает каждый патрон, матерый спецагент Леон лихо стреляет из автомата, фехтует на бензопилах и выписывает удары с разворота.
И в этом, пожалуй, главное достижение Requiem. Девятая часть смогла доказать, что одна игра может удовлетворить всех и сразу, если авторы вложат в свою работу достаточно сил, денег и времени. Впрочем, на этом сильные стороны проекта не заканчиваются. Безупречную техническую составляющую и разнообразный геймплей оценили как фанаты, так и игроки-неофиты.
4
Resident Evil Village (2021)
Восьмая часть серии, продолжающая события Biohazard. Как и предшественница, игра использует вид от первого лица и более медленный темп геймплея. По крайней мере, в начале.
Если седьмая часть явно вдохновлялась классической трилогией, то в Village чувствуется влияние четвертой части — смелой и даже безумной, при этом целостной и глубокой. В итоге «Деревня» умудряется сохранить сильные стороны первых игр серии и добавить в формулу более динамичный геймплей с упором на сражения.
В этом плане Village сильно напоминает Requiem. Восьмая часть тоже способна порадовать самых разных фанатов. Но, в отличие от девятой, «Деревня» предлагает куда более самостоятельную историю, свежий сеттинг и действительно харизматичных боссов. И нам не стыдно признаться, что на наши симпатии к восьмой части влияет наличие в ней леди Димитреску, которая приобрела культовый статус даже раньше, чем Village вышла в релиз.
3
Resident Evil 4 Remake (2023)
За ремейк четвертой части было особенно страшно. Оригинальная игра нежно любима и игроками, и критиками, но перенести ее без масштабных изменений нельзя. Вся боевая система в «четверке» строится вокруг устаревшего ограничения «или двигайся, или стреляй», которое невозможно было оставить нетронутым. В итоге Capcom нужно было устранить причину, из-за которой боевая система стала успешной, но сохранить ее сильные стороны.
К счастью, авторы решили задачу: ремейк Resident Evil 4 есть за что покритиковать, но к боевке это никак не относится. Здесь игроки получили именно то, на что надеялись. Отстрел зараженных испанцев в переосмыслении увлекает также, как и в 2005 году. Остались на месте стратегическая стрельба по конечностям, постоянный дефицит ресурсов, использование окружения и фирменные сальто от Леона. Но бои стали быстрее и динамичнее, Леон научился простенькому стелсу и парированиям, а ходьба во время прицеливания сделала стрельбу только лучше.
Вопрос о том, превосходит ли ремейк оригинал, теперь останется с сообществом навсегда. Кто-то скажет, что из переосмысления убрали ряд интересных ситуаций и упростили боссов, а кто-то возразит, что в нем расширили сюжет и глубже проработали персонажей. Мы же считаем, что пропасть между этими играми не настолько широка. Они обе находятся на пике серии, просто у этой горы несколько вершин.
2
Resident Evil 2 Remake (2019)
Хорошие произведения искусства могут изменить своих зрителей, но лучшие меняют индустрию. Именно это удалось авторам ремейка Resident Evil 2, которые взвалили на себя непростую задачу — воссоздать классическую игру с нуля.
Результат оказался невероятным: таких ремейков, как Resident Evil 2, прежде попросту не было. Сочетание современных сражений и классического исследования, постоянное чувство напряженности, избавление от рудиментарных механик и бережное отношение к сильным сторонам оригинала…
У Capcom получился идеальный пример, как нужно делать ремейки — сохраняя ностальгию, но освежая геймплей. И, что еще лучше, игра запустила целую волну подобных переосмыслений, которую подхватили другие авторы. Dead Space (2023), Silent Hill 2 (2024), Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (2025) — даже если авторы и не вдохновлялись ремейком Resident Evil 2, его успех точно принес им уверенности.
1
Resident Evil 4 (2005)
И все-таки есть игра, которую мы больше любим в неизмененном виде. Оригинальная четвертая часть остается одной из самых самобытных даже по меркам Resident Evil, а невероятный гейм-дизайн делает ее по-настоящему неподвластной времени.
Привыкание к особенностям боевой системы четвертой части (той самой «или стреляй, или ходи») проходит на удивление быстро, ведь все игровые элементы строились вокруг этого принципа. Медленные, но опасные противники, необходимость тактически стрелять по конечностям, сочетание приемов ближнего боя и стрельбы, интерактивное окружение и разнообразные враги — сражения в четвертой части настолько хороши, что породили отдельный жанр медленных экшенов с видом из-за плеча. Позже по стопам Кеннеди пойдут такие небезызвестные проекты, как Dead Space, The Evil Within, The Last of Us и Cronos: The New Dawn.
Но Resident Evil 4 любят не только за стрельбу. В этой части сценаристы смогли нащупать идеальный баланс между откровенно дурацкими сценами вроде побега от огромной статуи и персонажами, которые вызывают неподдельную симпатию. Возможно, все дело в том, что игра не относится к себе слишком серьезно. А может быть, секрет в уникальном обаянии Леона, которого в четвертой части озвучил Пол Мерсье. Но это уникальное настроение, кажется, больше так и не смогла повторить ни одна другая игра серии.
***
История Resident Evil — постоянные изменения. Обычно это означает череду взлетов и падений, но франшизе удается раз за разом попадать в цель. Даже самые низко оцененные части серии могут принести удовольствие, а лучшие проекты франшизы влияют на весь жанр. Судя по Resident Evil Requiem, Capcom находится в отличной форме. Сегодня это особенно важно, ведь впереди нас ждет юбилейная, десятая часть.
