«Лавр», «Типа я» и «Добыть Тарковского»: какие современные книги смотреть на сцене

Крутой Али, высокий, как двухэтажный дом, знает ответы на все вопросы, а по дороге из школы грабит магазины и избивает прохожих. А его ученик и друг Безымянный Воин пока что размером с обычного восьмилетнего мальчика и побить толком никого не может. Но когда-нибудь он вырастет очень большим. Только в душе взрослым не станет, потому что все взрослые врут. Пока же ему и его суперкрутой команде предстоит важная миссия — разыскать отца Артура (так Безымянного Воина зовут типа-мама и типа-брат), выяснить обстоятельства смерти его настоящей матери и победить всех врагов. Хотя «Путь воина в одном действии» рассказывает о похождении восьмилетнего мальчика, возрастное ограничение постановки — 12+. Впрочем, спектакль, кажется, все равно рассчитан на взрослых, как, собственно, и повесть. Сцена-стройплощадка, исписанная граффити и заляпанная краской, спортивные костюмы и заклеенные пластырем сломанные носы, понятны будут скорее родителям, а не их детям.