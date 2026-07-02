«Одиссея»: монументальный блокбастер Кристофера Нолана

В мировой прокат вышел главный (по крайней мере, до декабря) блокбастер года — экранизация «Одиссеи», предпринятая Кристофером Ноланом. Несмотря на отдельные недочеты, это грандиозное зрелище.

Станислав Зельвенский @zelvensky Критик Кинопоиска

На острове Итака уже 20 лет нет царя: Одиссей (Мэтт Дэймон) ушел на Троянскую войну и после победы бесследно пропал. Царица Пенелопа (Энн Хэтэуэй) занимается рукоделием и из последних сил игнорирует женихов, которые разбили бессрочный лагерь в ее столовой. Наследник престола Телемах (Том Холланд), которого Одиссей оставил младенцем, понимает, что мамины женихи во главе с гнусным Антиноем (Роберт Паттинсон) вот-вот его зарежут, и отправляется к спартанскому царю Менелаю (Джон Бернтал), чтобы получить хоть какие-нибудь новости про отца. Одиссей тем временем жив и здоров, но находится в плену у нимфы Калипсо (Шарлиз Терон), которая не хочет лишиться его общества и поэтому годами кормит его вызывающим амнезию лотосом.

Мэтт Дэймон и Зендея

В «Интерстелларе», тоже своего рода «Одиссее», тоскующий вдали от Земли персонаж Мэтта Дэймона был одним из препятствий на извилистом пути главного героя домой. Двенадцать лет спустя заматеревший и поседевший Дэймон сам мотается по безбрежному морю-космосу среди островов-планет, натыкаясь на их диковинных и редко дружелюбных обитателей. В Древней Греции хотя бы есть боги, которые в нужный момент могут вмешаться и, если повезет, помочь.

Боги, впрочем, здесь остаются за кадром, за исключением опекающей Одиссея Афины, которая иногда является ему в образе Зендеи и сокрушенно качает головой. Бог в кино всегда один — режиссер, и мало где это так очевидно, как в фильмах Кристофера Нолана, который с каждым разом все азартнее подчиняет себе в кадре стихии, армии, законы физики, ряды голливудских звезд. «Одиссея» — очередной мегаломанский рубеж: самый большой бюджет, самые большие камеры IMAX, один из самых важных сюжетов в западном культурном каноне.

И хотя размер имеет значение, главное в этом странном блокбастере все же другое: то, с какой бескомпромиссной убежденностью Нолан разворачивает свое авторское видение и как, в сущности, мало оно похоже на то, к чему мы привыкли в Голливуде. Масштабных фильмов в прокате хватает, но попробуйте найти настолько безрадостный, пессимистичный и при этом популярный, даже популистский взгляд на мир. На ум, разумеется, приходит Дени Вильнёв, но тот рядом с Ноланом почти весельчак.

«Одиссея», чем бы она ни кончилась (а в финале Нолан позволил себе интересную импровизацию), — жестокая и бесконечно грустная история о человеке, потерявшем годы, товарищей, самого себя, а заодно и страну в самом широком смысле. Фирменная изворотливость главного героя в этой версии сведена к необходимому по сюжету минимуму: Одиссей — прямодушный, иногда почти простодушный военачальник, немолодой усталый мужик с благородным сердцем и нечистой совестью, вынужденный предавать своих и чужих. Именно поэтому Дэймон с его (обманчиво) крестьянским лицом не выглядит мискастом. Нолану нужен был актер, которому мы даже в неочевидных ситуациях сможем сочувствовать, и тот очень хорош. Другое дело, что это сочувствие все равно скорее интеллектуального, чем эмоционального толка. Чем раскидистее панорамы Хойте ван Хойтемы и изящнее эклектичная музыка Людвига Горанссона, чем седее борода Дэймона и яростнее глаза Энн Хэтэуэй, тем заметнее, что область сантиментов остается ахиллесовой пятой Нолана, и тут (как и в случае Ахиллеса) ничего не попишешь.

Мэтт Дэймон

Зато развлекательный потенциал «Одиссеи» колоссален. Несмотря на предельно нелинейное повествование (здесь режиссер с Гомером удачно совпали), это едва ли не самый внятный, если угодно, простой нолановский фильм. Тем более что ключевые эпизоды, вероятно, знакомы и тем, кто давно забыл школьный курс литературы. Значительная часть картины сложена как гирлянда этих знаменитых эпизодов, нескончаемые greatest hits. Троянский конь, взгляд (буквально) изнутри. Остров циклопа Полифема — фантастически эффектный хоррор-фрагмент, единственная проблема которого — он стоит в начале фильма и поднимает планку слишком высоко. Грандиозная схватка с лестригонами, закованными в латы великанами. Визит к ведьме Кирке, она же Цирцея, — яркий выход Саманты Мортон и образец боди-хоррора, причем модного феминистского. Сдержанно и величественно оформленная экскурсия в ад.

Все это совершенно восхитительно по напору и мастерству — несмотря на мощь современной прикладной магии, в кадр проникает докомпьютерное наивное обаяние голливудских сказок 1950–60-х про античных богов и монстров. Более спокойные разговорные сцены не всегда так же убедительны, но они сделаны экономно, энергично, и их попросту немного. Можно отметить надрывного Джона Легуизамо в роли верного Одиссею незрячего свинопаса, несколько театральную Хэтэуэй и по-хорошему опереточного Паттинсона. Холланд на их фоне, пожалуй, скучноват.

Джон Легуизамо

У некоторых звезд реплики можно пересчитать по пальцам: та же Зендея, коварная служанка Миа Гот, героический солдат Эллиот Пейдж. Царя Агамемнона камера ловит под такими монументальными углами, что, когда под его роскошными доспехами мимолетно обнаруживается Бенни Сэфди, это приводит к незапланированному комическому эффекту. Совсем коротко появляется и Лупита Нионго в двойной роли Елены Прекрасной и ее сестры Клитемнестры. К этому моменту разнообразие лиц на экране становится настолько рутинным (с Одиссеем, скажем, плывут Химеш Патель, у которого большая роль, и Уилл Юн Ли), что продолжать спорить и вообще думать об этом можно только совсем от безысходности.

Впрочем, современность с ее проблемами, реальными и надуманными, проникает в фильм постоянно — и на уровне диалогов, стремящихся к нормальной разговорной речи (что вопросов не вызывает), и на более глубинном. Пляж с троянским конем в начале картины неспроста напоминает пляж из «Дюнкерка» — конечно, Нолан склонен обобщить, прочертить параллели, перевести разговор на судьбы цивилизации. Скажем, Одиссей страдает ПТСР и сомневается, что нужно было тащиться в эту чертову Трою. А тем более жульничать с даром Афине, уподобляясь подступающим со всех сторон варварам. Делает ли это героя ближе зрителю? Или превращает удивительный опыт античного мифа в нечто более понятное и более банальное? К счастью, это вопрос скорее для фойе: три часа действия проносятся по зачарованному залу, как отряд лестригонов.