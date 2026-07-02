«Мажор 5», «Паша», «Призрак в доспехах», ЧМ-2026: главные премьеры Кинопоиска в июле

Потерянный музыкант-неудачник Паша пытается найти себя, а хитрый Мажор возвращается из Дубая в Сочи. Космический корабль «Энтерпрайз» продолжает исследовать странные новые миры, а такси под прикрытием — патрулировать улицы Санкт-Петербурга. «Призрак в доспехах» ждет новая экранизация, а «Реинкарнацию безработного» — третий сезон. Милана Хаметова то переживает «Двойную жизнь Ми», то в третий раз остается не одна дома. А еще спорт: ЧМ-2026, UFC и РПЛ! Рассказываем о самых интересных релизах июля, которые станут доступны в Плюсе, Амедиатеке и в Плюсе с Амедиатекой и START на Кинопоиске.

Главные премьеры

Премьера: 4 июля

Действие нового сезона разворачивается после событий фильма «Мажор в Дубае». Вместе с друзьями Игорь Соколовский создает в Сочи подпольное агентство добрых дел, которое противостоит мошенникам. Но вскоре Игорь сам становится жертвой аферы.

К ролям вернулись Павел Прилучный, Павел Чинарёв, Лиза Шакира и другие. Режиссером выступил Сергей Пикалов («Мятеж», «Точка ноль»). Всего будет восемь серий. В мультиподписке Яндекс Плюс новые серии будут выходить еженедельно. Сезон также можно будет купить и посмотреть все эпизоды сразу. Функция доступна в последних версиях приложений Кинопоиска на территории РФ.

Премьера: 7 июля

Конец 2020-х. Мотоко Кусанаги, кибернетически улучшенная сотрудница Девятого отдела общественной безопасности, ведет борьбу с киберпреступностью в Нью-Порт-Сити. Новая многосерийная экранизация культовой киберпанк-манги Масамунэ Сиро от студии Science SARU («Дандадан») станет ближе к стилистике первоисточника, чем мультфильмы Мамору Осии и голливудский боевик со Скарлетт Йоханссон (будут даже кавайные роботы-татикомы!). В сериале можно услышать эндинг «Blue» от MILLENNIUM PARADE. В записи трека приняли участие канадско-японская исполнительница Сая Грей и обладатель «Грэмми» Дэниэл Сизар. В России тайтл покажут одновременно с Японией. Обе полнометражки Мамору Осии можно посмотреть на Кинопоиске.

«Юлия Ахмедова. Лично»

Премьера: 10 июля

Юлия Ахмедова выходит на сцену без макияжа, превращая собственную уязвимость в главный художественный прием концерта. В своем фирменном саркастичном стиле она говорит о том, что обычно остается за пределами публичных разговоров. Личные истории, острые наблюдения и самоирония превращают неудобные темы в повод не только посмеяться, но и задуматься.

Премьера: 16 июля

Продолжение популярной комедии 2023 года. Маша (Милана Хаметова) опять сталкивается с коварной Няней (Юлианна Михневич), но на этот раз злодейке помогает обаятельный аферист Антон (Роман Курцын). Старшекласснице и ее другу Егору (Марк-Малик Мурашкин) предстоит спасти школьный выпускной от мошенников. Режиссером снова стал Митрий Семёнов-Алейников («Подростки в космосе»).

«Заезды»

Премьера: июль

Новое юмористическое шоу с рабочим названием «Заезды» — это необычный комедийный формат, вобравший в себя неформальное закулисье стендап комедии и живые выступления. По ночной Москве Евгений Чебатков и несколько самобытных комиков разгоняют оранжевый ГАЗ-24 и... материал для концерта. Как в дружеском кругу (салоне автомобиля) рождаются шутки, которые потом прозвучат со сцены?

Что смотреть на витрине Амедиатеки

Премьера: 10 июля

32-летний Паша Белов (Аскар Ильясов) учился в Гнесинке, но работает настройщиком, живет с мамой (Юлианна Михневич), одалживает деньги у старшего брата (Михаил Тарабукин) и во всем слушается бабушку (Татьяна Догилева). Знакомство с неудавшейся актрисой Женей (Ира Горбачёва) и вынужденный переезд к другу Толе (Сергей Соцердотский) заставляют парня по-новому взглянуть на свою жизнь. На фестивале «Пилот» драмеди наградили за игру Ильясова и сценарий Антона Коломееца («Свет», «Чики») и Евгении Тамахиной («Аномальное поведение»). Кинопоиск считает, что сериал имеет все шансы заворожить зрителей благодаря «симпатичному герою, мягкому юмору и душевному разговору вместо морализаторства». Эпизоды будут выходить по два каждую неделю.

Смотрите этот сериал в Амедиатеке и в подписке Плюс с Амедиатекой и START на Кинопоиске.

Премьера: 24 июля

Новый рейс приквела легендарной космической оперы и спин-оффа «Дискавери». Первый экипаж «Энтерпрайза» под руководством Кристофера Пайка (Энсон Маунт) продолжает бороздить просторы Вселенной, встречая необычные вызовы и представителей других планет. За сценарий отвечают Алекс Куртцман и Акива Голдсман, сработавшиеся на «Трансформерах» и абрамсовском «Стартреке», а Джеймс Т. Кирк в исполнении Пола Уэсли занимает все более важное место в сюжете и экипаже. Наряду со Споком (Итан Пек), конечно. Следующий, пятый сезон будет финальным.

Смотрите этот сериал в Амедиатеке и в подписке Плюс с Амедиатекой и START на Кинопоиске.

Что смотреть на витрине START

Премьера: 2 июля

«Русская Ханна Монтана». Музыкальная подростковая комедия с Миланой Хаметовой, звездой франшизы «Не одна дома». 16-летняя Мила скрывает от одноклассников и отца-директора (Давид Манукян), что она популярная певица Ми. Проблема в том, что у папы роман с чиновницей Анжелой (София Каштанова), которая намерена вывести юную поп-звезду на чистую воду. В эпизодах появляются Анна Уколова, Роман Курцын и Ангелина Поплавская.

Смотрите этот сериал на START и на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс с Амедиатекой и START.

Премьера: 9 июля

Две семейные пары — Миша (Павел Деревянко) и Юля (Юлия Снигирь), Света (Аглая Тарасова) и Никита (Денис Прытков) — решают провести уик-энд в частном доме за городом. Узнав об измене Миши со Светой, гостеприимная психопатка Юля решает отравить ядом обоих. Чтобы получить антидот, любовники должны доказать, что и впрямь любят друг друга, а не просто завели интрижку на стороне. За режиссуру отвечал Евгений Григорьев, автор документального «Про рок» и игровых «Подельников». «Начинаясь как герметичный триллер с любопытным в общем-то концептом, фильм вскоре заметно сбавляет темп, обретает неожиданные комедийные ноты и оказывается перегружен формальными решениями и сюжетными твистами. Получается что-то между психологическими триллерами A24, шьямалановским безумием и обыкновенной мылодрамой», — писал о фильме Кинопоиск.

Смотрите этот сериал на START и на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс с Амедиатекой и START.

Подробнее о фильме:

Премьера: 16 июля

Экранизация романа Александра Терехова с Евгением Коряковским, Дарьей Урсуляк и Анной Завтур в главных ролях. В центре истории — честный журналист с немецкой фамилией Эбергард, который оказывается в центре политических интриг. Когда личные обстоятельства загоняют его в угол, он продается и становится пресс-секретарем администрации родного города. Мы советовали смотреть сериал, чтобы «сравнить его с нашумевшей книгой, насладиться непосредственностью Дениса Власенко (Happy End), поразиться совершенно неузнаваемой Валерии Ланской („Рябиновый вальс“) и открыть для себя органику Евгения Коряковского».

Смотрите этот сериал на START и на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс с Амедиатекой и START.

Что смотреть на витрине Первого канала

Премьера: 1 июля

Продолжение криминального триллера с Дмитрием Власкиным в главной роли. В новом сезоне участник секретного полицейского эксперимента «Такси под прикрытием» Алексей Турбин продолжает патрулировать улицы на специально оборудованном такси и проводить личные расследования. На этот раз он становится подозреваемым в серьезном преступлении и сражается с налетчиками в масках Дедов Морозов. Проект входит в топ-250 Кинопоиска с оценкой 8.1 балла.

Что смотреть на витрине «Смотрим»

Премьера: 6 июля

После сеанса гипноза по новой методике пациентка известного гипнотерапевта Софии Дориной совершает убийство. Почти сразу и другие ее клиенты начинают проявлять опасное поведение. София пытается понять, что стало причиной этой цепочки событий, и обнаруживает: все может быть связано с ее собственным прошлым. Теперь ей предстоит выяснить, кто ведет игру против нее и может ли гипноз действительно превращать людей в убийц. Детективная драма с Ольгой Ломоносовой, Евгением Романцовым и Алексеем Фатеевым.

«Выход» станет доступен для покупки в онлайн-кинотеатре Кинопоиска.

Премьера: 6 июля

В Санкт-Петербурге происходит убийство, точно повторяющее преступление двадцатилетней давности. Преступник называет себя подражателем серийной убийцы Анастасии Перевезенцевой, которая давно сидит в тюрьме. Чтобы разобраться в деле, к расследованию подключают опытную следовательницу с нестандартным подходом. Она предлагает привлечь саму Перевезенцеву — только та может понять, кто и зачем копирует ее преступления. Детективная мелодрама с Евгенией Крюковой, Полиной Филоненко, Евгением Дятловым, Любовью Константиновой и Никитой Волковым.

Премьера: 20 июля

Талантливый хирург Татьяна Крупнова (Зоя Бербер) и ее братья — скалолаз Никита (Илья Антоненко) и адвокат Александр (Александр Голубев) — давно перестали общаться. Спустя годы они вновь собираются в доме матери Натальи (Лариса Шахворостова) и отчима Ильи (Александр Самойленко), чтобы встретить отца Михаила (Евгений Сидихин), вышедшего из тюрьмы. Но семейное воссоединение срывается: мужчина бесследно исчезает, оставив родных без ответов. Пока Александр пытается найти отца, Татьяна становится жертвой таинственного преследователя. Чтобы раскрыть правду и защитить близких, Крупновым придется забыть старые обиды, столкнуться с опасными тайнами прошлого и снова стать одной семьей. Детективная мелодрама для любителей гор и альпинизма.

Комедии и хорроры

Премьера: 2 июля

Режиссерский дебют Алины Насибуллиной, частично основанный на татарских сказаниях о духе леса. В центре сюжета — девушка по имени Айша, которая собирается выйти замуж, но перед свадьбой узнаёт об исчезновении сводного брата Тимура. Айша возвращается на поиски в родную деревню, где исследует собственное прошлое и тайну местных лесов. Главную роль исполнила сама Насибуллина, звезда белорусского драмеди «Хрусталь». В актерский состав также вошли Максим Матвеев, Роман Михайлов, Сергей Гилёв, Анастасия Евграфова, Рузиль Минекаев, Мария Мацель, Хаски и Евгений Сангаджиев. Четвертый дебют, запущенный в производство независимой студией Bosfor Pictures («Здесь был Юра», «Космос засыпает», «Бери да помни»). Никита Демченко гарантирует фильму культовый статус в узких кругах.

Подробнее о фильме:

Премьера: 6 июля

Молодые ведьмы Эппл (Лили Рейнхарт из «Ривердэйла»), Черри (Виктория Педретти из «Призрака дома на холме») и Фиг (Александра Шипп, Шторм в приквелах «Людей Икс») днем работают в магазине модной одежды, а по вечерам проводят колдовские ритуалы. Динамика в их ведьминской секте резко меняется, когда против власти Эппл выступает новенькая и дерзкая Пампкин (Лола Тун из «Того лета, когда я похорошела»). Комедийный хоррор Мередит Эллоуэй по мотивам пьесы «От жены начало греха, и чрез нее все мы умираем». Кино хвалят за кэмп, юмор и диалоги.

Премьера: 9 июля

Размеренная жизнь вышедшего на пенсию профессора — с достойной пенсией, друзьями и любимой спутницей — переворачивается с ног на голову, когда к нему переезжает дочь с двумя неугомонными детьми. Она ушла от мужа-изменника, и теперь ее отец должен помирить супругов, чтобы вернуть себе спокойное существование. Легкая и ироничная комедия Джованни Ди Грегорио, премьера которой прошла на Венецианском кинофестивале. Главные роли исполнили Ди Грегорио, Грета Скарано и Том Влашиха.

Триллеры и боевики

Премьера: 16 июля

Бывшая элитная снайперша Крис Хендрикс (Рада Митчелл) давно ведет тихий образ жизни вместе с 15-летней дочерью Аней (Аннабель Вольф) на ранчо в австралийской глубинке. Однако героиню находит Дракон (Тим Рот) — безжалостный враг из прошлого, решивший свести счеты. Понимая, что в одиночку ей не выстоять, Крис собирает бывших товарищей по снайперскому отряду, и ранчо превращается в поле боя за выживание. Австралийский боевик для фанатов франшизы «Снайпер».

«Семь снайперов» станут доступны для покупки в онлайн-кинотеатре Кинопоиска.

Премьера: 17 июля

Дэннис То возвращается к роли легендарного мастера китайских боевых Ип Мана (ранее То сыграл учителя Брюса в фильмах «Ип Ман: Рождение легенды», «Лига кунг-фу» и «Ип Ман: Мастер кунг-фу»). Гонконг, 1950-е годы. Британские коммерсанты вступают в союз с китайскими триадами, чтобы захватить новые территории. Ради своих целей они безжалостно сносят фабрики, оставляя без средств к существованию сотни простых жителей. Ип Ман собирает команду единомышленников, чтобы дать отпор преступным кланам. Фильм поставил Ли Лимин («Ип Ман: Мастер кунг-фу», «Ип Ман. Начало»).

Анимация

Премьера: 1 июля

Продолжение жестокого фэнтези, где кавайные персонажи сталкиваются с нечеловеческими испытаниями. Двенадцатилетняя сирота Рико выросла в городе Орф, расположенном неподалеку от загадочной Бездны, где давным-давно пропала ее мать. Встретив киборга с амнезией Рэга, девочка решает отправиться вместе с ним на поиски мамы. В пути они знакомятся с напоминающей кролика Нанати и другими созданиями, которых спуск в Бездну изменил до неузнаваемости. Во втором сезоне троица достигает шестого уровня, где встречает жителей деревни Илблу. Производством изощренной приключенческой фантастики занимается студия Kinema Citrus («Баракамон»).

Премьера: 4 июля

Самый обсуждаемый исекай последних лет, который по мотивам ранобэ Рифудзина На Магонотэ делает студия Bind («Драгоценности Рури»). 34-летний безработный, опасающийся выходить на улицу из-за жестокой травли в школе, погибает под колесами грузовика и перерождается в фэнтези-мире в теле подростка Рудеуса Грейрата. Применяя богатый видеоигровой опыт, он решает прокачивать магию и вскоре достигает значительных успехов, однако загадочный катаклизм разлучает его с семьей. Похотливый взрослый в теле мудрого с виду подростка странствует по фантастическому континенту, выполняет миссии, ищет единомышленников и родственников, а заодно собирает гарем. В третьем сезоне героя, который успел обзавестись семьей, ждут новые приключения и важная встреча со старой знакомой. Аниме будет доступно к просмотру на оригинальном языке с русскими субтитрами, в дубляже от студии «Дубляжная» и закадровой озвучке от студии Anistar.

Спорт

Матчи месяца в футболе

Плей-офф чемпионата мира уже доставил первые сенсации: сборная Германии не сумела справиться с Парагваем, а через несколько часов вслед за немцами отправились голландцы. В первую неделю июля определятся оставшиеся участники 1/8 финала, вечером 4 июля Канада и Марокко сыграют первый матч за выход в четвертьфинал. Финал чемпионата мира состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка.

Все матчи ЧМ-2026 совместно с «Матч ТВ» единственным среди онлайн-кинотеатров в России покажет Кинопоиск, а 35 матчей турнира будет доступно эксклюзивно для подписчиков Яндекс Плюса. В записи события будут доступны пользователям с опцией «Матч Максимум».

Единоборства месяца

В июле UFC проведет три турнира. И самый громкий из них состоится в Лас-Вегасе утром 12 июля.

В главном бою UFC 329 в октагон снова зайдет скандальный Конор Макгрегор — через пять лет и один день после поражения Дастину Порье. За время отпуска ирландца его соперник Макс Холлоуэй провел восемь боев и выиграл пять из них. Но история Макгрегора подтверждает парадокс популярности в индустрии единоборств: чтобы оставаться главным бойцом современности, не обязательно регулярно проводить бои.

Для Холлоуэя этот бой — шанс взять реванш за поражение решением судей в 2013 году. Для Макгрегора — возможность громко заявить, что он все еще в деле.

На турнире также выступит Никита Крылов. Российский полутяжеловес встретится с бывшим чемпионом UFC в среднем весе Робертом Уиттакером. Свой предыдущий бой Крылов завершил эффектно — нокаутом за три секунды до окончания третьего раунда.

19 июля в Оклахоме Дрикус дю Плесси проведет бой против ветерана Камару Усмана. А 25 июля турнир в Абу-Даби возглавят Магомед Анкалаев и Халил Раунтри. Кроме Анкалаева, на турнире выступит второй номер рейтинга легчайшего веса Умар Нурмагомедов, а также другие бойцы из России и стран СНГ.

Российский футбол месяца

18 июля российский футбол возвращается. Старт нового сезона должен получиться огненным: в матче за Суперкубок России сыграют «Зенит» и «Спартак». Игра пройдет в Нижнем Новгороде, петербуржцы могут взять трофей уже в десятый раз, «красно-белые» — во второй.

А через неделю состоятся игры первого тура Премьер-лиги. Посмотреть на обновленные составы команд и новых героев в прямом эфире можно 26 июля.

Автор: Михаил Моркин, Артур Ковтуненко

Фото: John Locher, AP/TASS / GREG M. COOPER, EPA/TASS / Валентина Певцова, ТАСС