10 лучших российских фильмов — 2026: итоги первого полугодия

Смелая и тонкая попытка заглянуть в сердца молодых российских женщин, застрявших где-то между юностью, розовыми мечтами и суровой взрослой жизнью. «Фейерверки днем» — тихое, нежное кино, которое, избегая назидательных интонаций, говорит о важном так, как не могут школьные учителя.

Вера Енгалычева, Дарья Коныжева и Маша Раскина создают на экране хрупкие и обаятельные образы. Кажется, что девушки, у которых изымают дом за долги, — жертвы обстоятельств, в которых оказался отец, но это не совсем так. Сталкиваясь с разными вызовами, три сестры неторопливо ищут новую опору — в самих себе, друг друге, хобби и окружении.

Александр Робак точно передает внутренний конфликт отца и горе-бизнесмена, чьи методы ведения дел застряли в 2000-х. Он вроде и хочет, чтобы все наладилось, но русское авось беспощадно превалирует над здравым смыслом. Герой старается быть хорошим отцом, но оказывается эмоционально нечувствителен и скуп.

Выпускница МШНК Нина Волова избегает мелодраматических клише, выбирая почти документальный взгляд на персонажей и пространство. Яркие детали интерьера в доме, где есть любовь, но теряется взаимопонимание; люстры в магазине, лежащие на складе без дела, — живописный фон для драмы о маленьких людях, встречающих чужого. За него — Вэйхонг (Ван Бин), бизнес-партнер из Китая, не понимающий, как в России на самом деле все устроено.

Кино о том, как в тишине рождается прозрение, а накануне запуска пиротехники заводят самые важные на свете разговоры. Дебют, в который хочется закутаться как в теплый плед.



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