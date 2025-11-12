«Когда людям что-то дорого, они не хотят ничего менять»: Светлана Немоляева — о «Буратино», «Служебном романе» и том, как не сыграла Мэрилин Монро

Вообще, мне сейчас много предложений сниматься не нужно. Мне тяжело. Большую роль я не потяну ни в театре, ни в кино — нигде. Только маленькую. Один-два дня, не больше. Недавно согласилась на роль в сериале, и то потому, что съемки будут раздроблены на несколько временных отрезков, по два-три дня в месяц. В январе два дня, еще два-три — в феврале, и так до марта. Меня это устраивает. Кстати, недавно снималась и в «Простоквашино», представляете? Спросила авторов: что я там буду делать? Они говорят: «Будете играть тетку с коровой». Я удивилась: «А как я буду там с коровой?» А они: «Да зачем вам корова? Она будет нарисована». Мне это показалось занятным. В общем, меня снимали саму по себе, а корову пририсуют. Я еще не видела.

Сказок было много в нашей советской мультипликации, я до сих пор их очень люблю.