Показываем тизер «Буратино»! В ролик вошли первые кадры с компьютерным героем

Александр Яценко

Играет папу Карло

Это очень интересный для меня опыт, я же раньше никогда с компьютерными персонажами вместе не играл. В сценах с Буратино я взаимодействую не только с Витой Корниенко, с которой списывают мимику и движения для деревянной куклы. Были дубли, где мне приходилось иметь дело с пустотой. То есть воображать перед собой Буратино, понимать, куда и когда надо смотреть. Меня эта задача сразу увлекла. Даже не ожидал, что это настолько интересно.

К слову, это не первый мой «Золотой ключик» в жизни. Мы в десятом классе решили поставить спектакль по этой сказке, и ребята выбрали меня на главную роль. С этого, можно сказать, началась моя актерская жизнь. И старый советский фильм я до сих пор люблю. Знаком с Димой Иосифовым, который там сыграл Буратино. Он теперь известный режиссер. Я пробовался в один из его проектов, но не срослось. Называю его Дима Буратинатор. Кстати, я, как и папа Карло в том фильме, тоже буду петь.