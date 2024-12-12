Показываем тизер «Буратино»! В ролик вошли первые кадры с компьютерным героем

Кинопоиск первым показывает тизер «Буратино» — киносказки по мотивам произведения Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» и с музыкой Алексея Рыбникова из советского фильма. Рассказываем, что еще известно о проекте.
О чем это
Однажды к папе Карло (Александр Яценко) попадает древний волшебный ключ, который помогает исполнить любое желание. Одинокий мастер хочет только одного — сына. Желание уже почти исполнилось, но даже в сказках не все всегда идет по плану: оживает полено, из него появляется мальчик — умный, веселый и деревянный. Папа Карло очень любит сына, но Буратино (так его назвали) постепенно понимает, что он не такой, как все, и отправляется в длинное и полное приключений путешествие, чтобы доказать папе: он хороший и настоящий сын.
Кто главные герои
- Буратино. Персонажа создадут с помощью технологии захвата движения (motion capture). Для этого пластику и мимику героя записывали на площадке с актрисы Виталии Корниенко, которая носила специальный костюм.
- Папа Карло (Александр Яценко)
- Мальвина (Анастасия Талызина)
- Артемон (Марк Эйдельштейн)
- Пьеро (Степан Белозёров)
- Арлекин (Рузиль Минекаев)
- Карабас-Барабас (Фёдор Бондарчук)
- Дуремар (Лев Зулькарнаев)
- Алиса (Виктория Исакова)
- Базилио (Александр Петров)
- Тортилла (Светлана Немоляева)
Кто работает над «Буратино»
Режиссер — Игорь Волошин, у которого уже весомый опыт работы со сказочными сюжетами. 1 января 2025 года выйдет его «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». За визуальное волшебство «Буратино» отвечал оператор Максим Жуков (франшиза «Майор Гром»), а за сценарий — Андрей Золотарёв («Сто лет тому вперед», «Слово пацана. Кровь на асфальте»), Аксинья Борисова («Лед 3») и Алина Тяжлова («Лед 2», «Лед 3»).
Костюмы героев разработала команда Надежды Васильевой, которая трудилась над сказками «По щучьему велению» и «Летучий корабль». А предметный мир «Буратино» создавали Владислав Огай («Сто лет тому вперед») и Ирина Белова («Лед 3»). В фильме прозвучат знакомые всем мелодии Алексея Рыбникова, автора саундтрека к советской сказке «Приключения Буратино». Алексей также работает над музыкальным оформлением нового «Буратино».
Продюсеры — Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Фёдор Бондарчук, Денис Баглай, Вадим Смирнов, Анастасия Корчагина. Производство — кинокомпании «Водород» и Art Pictures Studio, «Национальная Медиа Группа», Art Pictures Distribution при поддержке Фонда кино.
Что о фильме рассказывает команда
Александр Яценко
Играет папу Карло
Это очень интересный для меня опыт, я же раньше никогда с компьютерными персонажами вместе не играл. В сценах с Буратино я взаимодействую не только с Витой Корниенко, с которой списывают мимику и движения для деревянной куклы. Были дубли, где мне приходилось иметь дело с пустотой. То есть воображать перед собой Буратино, понимать, куда и когда надо смотреть. Меня эта задача сразу увлекла. Даже не ожидал, что это настолько интересно.
К слову, это не первый мой «Золотой ключик» в жизни. Мы в десятом классе решили поставить спектакль по этой сказке, и ребята выбрали меня на главную роль. С этого, можно сказать, началась моя актерская жизнь. И старый советский фильм я до сих пор люблю. Знаком с Димой Иосифовым, который там сыграл Буратино. Он теперь известный режиссер. Я пробовался в один из его проектов, но не срослось. Называю его Дима Буратинатор. Кстати, я, как и папа Карло в том фильме, тоже буду петь.
Игорь Волошин
Режиссер
Фильм «Буратино» — это абсолютно новое произведение, созданное по книге Алексея Толстого. А при помощи целого комплекса современных технологий кинематографа сегодня мы можем показать свежий взгляд и на самого Буратино. Все съемки прошли на каком-то невероятном волшебном настрое, потому что без него такая история была бы невозможна, ведь сказка — это и есть волшебство. Что говорить, когда мы все поем в кино: «Бу-ра-ти-но!», ты волей-неволей касаешься этой энергии, работаешь с ней, и это, конечно, счастье и чудо.
Фёдор Бондарчук
Продюсер, исполнитель роли Карабаса-Барабаса
Игорь Волошин — настоящий визионер, прирожденный мечтатель и идеальный режиссер для такой сказки, как «Буратино». Что не менее важно, Игорь — чуткий постановщик, на съемках он виртуозно дирижировал нашим разнообразным актерским составом и превратил работу над фильмом в настоящий праздник.
Когда премьера
Фильм выйдет в прокат 1 января 2026 года.
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