«У меня есть термин — „забуратинить“»: режиссер Игорь Волошин — о том, как изгнал из себя Тарковского и стал снимать сказки

Балабанов много отдавал мне. Видимо, чувствовал, что мне нужен мастер. Такие мне встречались нечасто. В севастопольском театре «На Большой Морской» таким был художественный руководитель Виктор Оршанский, а дальше уже в кино Балабанов. Он меня не учил ничему, просто он был рядом. Я вращался вокруг него, как спутник вокруг планеты, и мне казалось, что я что-то понимаю. Но если говорить про методы, я потом начал понимать, что не могу даже приблизиться ни на йоту, чтобы сделать так жестоко, как может Лёша в одном кадре. До такой степени он мог увидеть и передать простыми методами брутальность убийства или предательства. Думаю, Алексей очень четко понимал, какими инструментами работает он, входя немножечко в этот мир через дверь из ада и возвращаясь обратно. Я стараюсь о черноте, о брутальности, о несовершенствах мира говорить, наблюдая со стороны легиона ангелов. Находясь все-таки в парадигме, что человек может ошибаться, что он несовершенен, но он не окончательно проклят, забыт и всегда имеет шанс измениться. У Лёши таких нет.