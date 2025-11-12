«Буратино»: новая сказка про папенькиного сынка

Российский киногод начинается традиционно сказочно. Праздничную кассу делят «Простоквашино», «Чебурашка» и, наконец, «Буратино» — масштабный блокбастер Игоря Волошина, созданный по мотивам сказки Алексея Толстого, вдохновленный советской экранизацией, сделанной Леонидом Нечаевым, и напичканный современными технологиями. В наличии также музыкальные номера (их меньше, чем в нечаевском телефильме) и звезды первой величины. О том, удалось ли авторам подобрать ключик к сердцу зрителей, рассказывает Никита Демченко, прогулявшийся в Страну дураков вместе с деревянным мальчиком.

О чем это

Карло (Александр Яценко) — бедный вдовец-плотник. В его каморке все не настоящее: очаг нарисован на холсте, вместо распятия — прибитый прямо к стене деревянный человечек-гестальта, и даже тараканы и сверчки сказочные (говорящие и при цилиндрах). Добрые насекомые решают подсуетиться и крадут у черепахи Тортилы (Светлана Немоляева) золотой ключик, открывающий дверь за нарисованным очагом. Там режиссер Игорь Волошин, явно уважающий «Сталкера» Тарковского, разместил пыльную комнатку исполнения желаний. А желание у героя Яценко одно, и не то, о котором вы подумали: Карло хочет сына! Но магия места такова, что и сын у папы получается не совсем настоящим — скорее гальванизированным поленом. Не беда! Удар молоточком, два — стамеской, и вот мальчик по имени Буратино (мимику и пластику ему подарила Виталия Корниенко) готов. Даром что деревянный, зато очень смышленый (в отличие от его литературных и кинопредшественников). Будущий юрист, не иначе!

Гордый и мечтательный папаша обменивает свою единственную куртку на красивую азбуку и пытается пристроить ребенка в школу. Правда, знакомство с потенциальными одноклассниками для деревянного мальчика оборачивается буллингом, а последующая ссора с отцом приводит Буратино в бродячий театр Карабаса-Барабаса (Фёдор Бондарчук) и его подручного Дуремара (Лев Зулькарнаев, смело одетый как католический священник), одержимых комедией дель арте. Жесткий и бескомпромиссный медиаменеджер, тонко чувствующий запросы аудитории, быстро экспроприирует говорящее деревянное изделие у Карло и трудоустраивает в небольшой коллектив, состоящий из таких же несчастных сирот со стокгольмским синдромом: Мальвины (Анастасия Талызина), Пьеро (Степан Белозёров), Арлекина (Рузиль Минекаев) и Артемона (Марк Эйдельштейн).

Работать на репрессивного дядю Буратино быстро наскучивает, поэтому он, подбив остальных артистов на увольнение по собственному желанию, убегает из театра и начинает свой путь домой через Страну дураков, где орудует пара обаятельных мошенников — лиса Алиса (Виктория Исакова) и кот Базилио (Александр Петров).

Кто это сделал

Рузиль Минекаев, Марк Эйдельштейн, Фёдор Бондарчук, Анастасия Талызина и Степан Белозеров

Игорь Волошин, режиссер «Буратино», проделал вполне естественный путь от режиссера-визионера, пускавшегося в плавания по волнам своей фантазии и памяти до главного сказочника российского кино (напомним, что его дебютная «Нирвана» и была, по сути, сказкой, только страшной, про питерских эмо-готов). Год назад его «Волшебник Изумрудного города» собрал в прокате больше 3 млрд рублей!

Сценарий, довольно радикально перекраивающий хрестоматийный сюжет, написал еще один хитмейкер — Андрей Золотарёв («Сто лет тому вперед», «Слово пацана. Кровь на асфальте»), а переупаковывать хулиганскую сказку Толстого в формат блокбастера 6+ ему помогали Аксинья Борисова и Алина Тяжлова, работавшие над франшизой «Лед». Визуальное волшебство в кадре — заслуга оператора Максима Жукова (франшиза «Майор Гром»), а также художников Владислава Огая («Сто лет тому вперед») и Ирины Беловой («Лед 3»).

Костюмы героев разработала команда Надежды Васильевой (она же работала с Волошиным и над «Нирваной»), которая в последние годы тоже с головой ушла в работу над сказочными мирами. Музыкальное оформление символично доверили Алексею Рыбникову — юбиляру, автору культовых рок-опер и вечно юных мелодий, знакомых каждому российскому ребенку.

В числе продюсеров — Михаил Врубель, Александр Андрющенко и Фёдор Бондарчук. Производство — кинокомпании «Водород» и Art Pictures Studio, «Национальная Медиа Группа», Art Pictures Distribution при поддержке Фонда кино.

Как это выглядит

Александр Петров

Дорого. Богато. Чистенько. Благоразумненько. Фильм переворачивает с ног на голову коллизию и концепции и советской сказки, и телемюзикла (и, если уж на то пошло, текста Коллоди, экранизацией которого фильм прикидывается на международном рынке). Агрессивный нигилизм говорящего полена, крышесносный рукодельный психовизуал и пьяница Сизый Нос, в руках которого Буратино, собственно, и самовыпилился из заготовки для стола, убраны в каморку. Теперь Буратино стал еще большим пай-мальчиком, чем были даже Мальвина с Пьеро, и все его злоключения — следствие чистой наивности и father issues, а не адского любопытства и склонности к патологическому вранью. Такой парадный образ деревянного мальчишки — следствие особой перспективы, выбранной создателями нового «Буратино». Шапито, папа, дружба с двумя карманниками — это все, конечно, интересно, но главное в волошинском фильме — тема инаковости. Все проблемы Буратино начинаются с того, что он не такой, как другие дети. Однако вовсе не потому, что он сделан из древесины, а потому что он очень, очень хороший, как бы говорят нам авторы.

Никакого боди-хоррора, как у Гарроне или дель Торо, тут тоже нет, хотя злые мальчишки в школе и откручивают Буратино голову, чтобы весело поиграть ей в волейбол. Визуальное решение выдержано в ультрахорошем вкусе: сдержанная «средиземноморская» гамма, изобретательные танцевальные номера, блестящие анимационные вставки в духе Уэса Андерсона. Комедия дель арте? В урезанной версии детского утренника (совокупный хронометраж сцен с Арлекином и компанией — около 10 минут). Пасхалки для взрослых? Восхитительные, но слишком глубоко закопанные.

Под маской Барабаса скрывается Куклачёв на стероидах, на благостной мине Карло-Яценко нет-нет да и мелькнет Сизый Нос, а Мальвина выглядит определенно как жертва Джеффри Эпштейна (ко двору приходится и фаллический символизм палки, которой «разок-другой» наказывает кукол Барабас; у Толстого тот орудовал кнутом). Отдельное спасибо от родителей за голос Николая Дроздова (он озвучивает одного из волшебных тараканов). Удивительно, но самыми яркими и запоминающимися героями тут становятся Алиса и Базилио: фактически из ничего, из нулевого драматургического материала исключительно своей харизмой Петров и Исакова создают непрекращающийся шоу-стоппер.

Что пишут критики

Александр Яценко

Журналисты принимают нового «Буратино» преимущественно тепло. По мнению Ларисы Юсиповой, режиссеру Игорю Волошину удалось увлекательно поговорить с широкой аудиторией о серьезных вещах: «Это действительно очень хорошее, изысканное, настоящее кино». А Тимур Алиев хвалит создателей за попытку создать на базе знакомой истории нечто новое: «Другие акценты, чайная ложка экзистенциальной философии, неплохие компьютерные эффекты и три говорящих таракана вместо одного сверчка (Антон, которого озвучивает Антон Шастун, — мой герой!). Вроде не так уж много, но смотрится по-другому».

Киноблогер Алексей Черников отметил высокий уровень проработки костюмов и декораций, но подчеркнул, что сценарию не хватило глубины. Претензии коллеги к драматургии разделяет обозреватель газеты «Коммерсантъ» Юлия Шагельман: «Сценарий же распадается на плохо связанные между собой куски, искать в переходах между которыми хотя бы формальную логику бесполезно, а под конец и вовсе застопоривается, как будто авторы не знали, как им выбраться из собственной переусложненной конструкции». Схожим впечатлением поделилась автор Film.ru Ная Гусева, считающая, что визуальная изобретательность в «Буратино» подменяет собой историю: «За нарядными декорациями и звездными лицами скрывается растерянность — фильм словно не до конца понимает, для кого и зачем он снят, балансируя между детской сказкой, взрослой драмой и жанровым экспериментом, которому не хватает смелости пойти до конца».

Вердикт

Виталия Корниенко

Игорь Волошин продолжает играть по крупному и стремится каждый Новый год удивлять зрителей как минимум визуальной составляющей экранных волшебных миров. В этом смысле Тарабарское королевство (пусть оно и не изобилует яркостью Изумрудного города) — очередная победа художественного цеха, который на пару с кропотливыми CG-специалистами задает новую планку для всего сказочного кинопроизводства. С содержанием же все несколько сложнее, так как найти баланс между детским и взрослым, хорошо знакомым и новаторским в данном случае невероятно сложно. Получилось или нет, покажут кассовые сборы и итоги «новогодней битвы». Рискнем предположить, что все заработанные золотые авторы закопают в ямке на Поле чудес и, приумножив доход, вложат в два уже анонсированных сиквела.

Автор: Никита Демченко (@sedmoeiskysstvo)