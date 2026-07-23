Что смотреть дома: сиквел «Мандалорца», спин-офф «Теории большого взрыва» и «День разоблачения» Спилберга

Стивен Спилберг снова снимает про инопланетян, а Джон Фавро возвращает полнометражные «Звездные войны». Стюарт Блум не смог спасти вселенную, а Аанг пытается возродить культуру магов воздуха. Остросюжетная романтика с Марком Эйдельштейном и средневековая баллада с Хью Джекманом. У братьев Андреасян — «Очень древняя Русь», у братьев Уайанс — «Очень страшное кино». А еще спорт — первый тур РПЛ и UFC в Абу-Даби. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.

Главные премьеры

Любовный треугольник недели: «Пропасть»

Романтический триллер с Марком Эйдельштейном и Тиной Стойилкович

Где смотреть: Кинопоиск, Okko, Wink, «Иви», «КИОН» — с 25 июля

Триллер о выживании в духе «Вышки». Молодожены Даша (Стойилкович) и Саша (Эйдельштейн) хотят прыгнуть с парашютом над предгорьем Эльбруса. Пилотом, который их туда доставит, оказывается экстремальщик Артём (Степан Белозёров), бывший бойфренд Даши. Самолет терпит крушение, и героям приходится прыгать без подготовки. Они чудом остаются в живых, но застревают над горной пропастью в парашюте, зацепившемся за дерево. В числе продюсеров — Фёдор Бондарчук, Михаил Врубель, Александр Андрющенко. За режиссуру отвечал дебютант Алексей Ионов (веб-сериал «Григорий Черепица»).

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Знаменитая франшиза в руках сценаристов «Трансформеров»

Где смотреть: Амедиатека

Новый рейс приквела легендарной космической оперы и спин-оффа «Дискавери». Первый экипаж «Энтерпрайза» под руководством Кристофера Пайка (Энсон Маунт) продолжает бороздить просторы Вселенной, встречая необычные вызовы и представителей других планет. За сценарий отвечают Алекс Куртцман и Акива Голдсман, сработавшиеся на «Трансформерах» и абрамсовском «Стартреке», а Джеймс Т. Кирк в исполнении Пола Уэсли занимает все более важное место в сюжете и экипаже. Наряду со Споком (Итан Пек), конечно. Следующий, пятый сезон станет финальным. На Rotten Tomatoes рейтинг продолжения составляет 100%.

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Сай-фай-триллер Стивена Спилберга с Эмили Блант и Колином Фёртом

Где смотреть: Prime Video

Режиссер «Близких контактов третьей степени», «Инопланетянина» и «Войны миров» продолжает рассказывать о встречах с внеземными цивилизациями. Безопасник силового ведомства Wardex Дэниэл Келлнер (Джош О’Коннор) вместе с коллегой Хьюго (Колман Доминго) и подругой Джейн (Ив Хьюсон) намерены обнародовать секретные материалы об НЛО. Помешать этому пытаются люди в черном во главе с директором Ноа Скэнлоном (Фёрт). Тем временем ведущая прогноза погоды Маргарет (Блант) начинает читать мысли и говорить на инопланетном языке. Истина уже где-то рядом. Семидесятнический триллер о благих намерениях пришельцев и недоверии власти Спилберг написал с Дэвидом Кеппом («Парк Юрского периода», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»). Станислав Зельвенский убежден, что режиссер в отличной форме: «Это два с лишним часа на одном дыхании, мастер-класс триллера, которому не помеха ни миссионерский пафос, ни сюжетные поддавки».

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Многострадальное продолжение культового мультсериала

Где смотреть: Paramount+ — с 25 июля

Вселенная «Аватара» продолжает расширяться — не только в формате игровой адаптации Netflix, но и полнометражного фильма Avatar Studios. Спустя 13 лет после победы над воинственным лордом Огня повзрослевший Аанг узнает, что еще один маг воздуха остался в живых. Более того, Тагах знает о могущественном посохе, который может восстановить культуру целого народа. Правда, им также хотят завладеть Отверженные, чья цель — разрушить мир. В новое путешествие с Аангом и Тагахом отправятся Катара и Сокка, Тоф и Зуко. Среди актеров озвучания — Дэйв Батиста, Стивен Ян, Фрида Пинто, Ке Хюи Куан и Тайка Вайтити. Фильм планировали для широкого проката, но потом решили выпустить онлайн. Когда его черновую версию слили в сеть хакеры, фанаты стали уговаривать Paramount все-таки показать «Аватара» в кинотеатрах, но не помогло.

Другие новинки

Невероятные приключения Евгения Цыганова на Ближнем Востоке

Где смотреть: Кинопоиск, «КИОН», «Иви», Okko

Шпионский триллер, написанный Ильей Тилькиным («Библиотекарь») и предпринимателем-миллиардером Владимиром Потаниным. Бизнесмен Валерий Королёв (Цыганов) едет в государство Наристан, чтобы заключить сделку по добыче лития. О планах отечественного богача узнают власти (Роман Мадянов) и конкуренты (Артём Ткаченко), намеренные ему помешать. Тут в дела бизнеса вмешивается землетрясение: из-за травмы Королёв теряет память. Под завалами его находят российские сотрудники МЧС и прибившаяся к ним психолог Мария Стрельцова (Ольга Лерман), оставившая на родине неверного мужа. Остросюжетный сериал Ильи Шеховцова («Такая работа») может похвастаться закрученным сюжетом и богатым ансамблем, куда также входят Андрей Смирнов, Сергей Газаров, Мария Мацель, Павел Ворожцов, Илья Носков, Валентин Самохин и скончавшийся на днях Дмитрий Поднозов.

Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.

Кулинарная сказка с Гариком Харламовым в роли повара-наставника

Где смотреть: Кинопоиск, Okko

Ожившая кукла Петрушка (Харламов), словно крысенок Реми, помогает неуверенному в себе повару Пете (Александр Метёлкин) сдержать обещание, данное в детстве бабушке, и попасть на кухню престижного ресторана. Мудрый ментор Петрушка объясняет Пете, как впечатлить строгого начальника (Виктор Логинов), влюбить в себя официантку (Стася Милославская) и обойти друга-предателя (Никита Кологривый). Новая комедия режиссера Павла Воронина («Я хочу! Я буду!») и продюсера Василия Ровенского («Царевна-лягушка»).

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Новые эпизоды популярного технофэнтези

Где смотреть: Кинопоиск, «Иви»

Продолжение китайского фэнтези-хита по мотивам маньхуа Чжан Вэя, также написавшего «Трон, отмеченный богом». Основанный 10 000 лет назад выдающийся клан Тан переживает кризис. Невиданный талант Хо Юйхао, обладающий даром Глаза духа, поступает в академию «Шрэк» и решает вместе с товарищами возродить былое величие организации, соединив магию и новейшие технологии. Спустя 160 эпизодов события достигли эпических масштабов, а Хо и его товарищи уже сражаются с Империей Солнца и Луны жестокого Сюй Тяньжаня. Анимацией, как и раньше, занимается студия Sparkly Key Animation Studio («Пожиратель звезд», «Легенда Фуяо»).

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Никита Кологривый в олдскульном взгляде на современность братьев Андреасян

Где смотреть: Кинопоиск, «Иви», Premier

Проект Сарика и Гевонда Андреасянов, где актуальные реалии перенесены в XIII век. Вместо сотовой связи и мессенджеров — дети-посланники, а будущие автолюбители прокачивают лошадей, например, ставя тем литые подковы. Иван (Антон Богданов) всячески пытается вернуть расположение бывшей жены Василисы (Янина Студилина), которая теперь управляет теремом красоты. Проводником по миру победившего импортозамещения выступает сказитель Садко (Кологривый), готовый пояснить и мотивацию персонажей, и шутку. Режиссером выступил Ашот Кещян («Афродеревня»), а среди жителей новой Древней Руси оказались Кристина Фадеева, Олег Комаров и Ольга Хохлова, сыгравшая Бабу-ягу.

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Следствие недели: «Похищение», сериал

Васильева и Трибунцев в детективе Плетнёва о пропавшем ребенке

Где смотреть: Okko — с 24 июля

Детективный триллер Кирилла Плетнёва, автора «Офлайна», «Семи ужинов» и «Без меня». Беременная капитан МВД Аглая Мезенцева (Марина Васильева) и специалист по розыску детей Всеволод Косинский (Тимофей Трибунцев) расследуют исчезновение пятилетнего внука известного дирижера Марка Кречетова (Артур Ваха). Аглае предстоит погрузиться в сложные семейные отношения и финансовые махинации Кречетовых, жертвуя спокойствием, карьерой, жизнями и чувствами других людей. Продюсер Валерий Тодоровский хвалит триллер за «напряженный сюжет, противоречивых героев и тайну, которая не раскрывается до самого финала». В сериале также заняты Дмитрий Куличков, Риналь Мухаметов, Изабель Эйдлен и Егор Кенжаметов. Всего будет 12 эпизодов.

Полнометражное продолжение олдскульного космического вестерна

Где смотреть: Prime Video

Первый за семь лет полный метр Джона Фавро, который после успеха ремейков «Книги джунглей» и «Короля Льва» прописался на студии Disney и ее стриминге. Мандалорцу Дину Джарину (Педро Паскаль) покой только снится: вместе с приемным сыном и учеником Грогу (он же Малыш Йода) он охотится на врагов Новой Республики. Чтобы разыскать загадочного военачальника, охотник за головами должен спасти отпрыска Джаббы Хатта — Ротту (Джереми Аллен Уайт), угодившего в рабство к лорду Джану (Джонатан Койн). Очередная попытка Disney безопасно заработать на успешной франшизе, не предложив оригинальных идей, не очень хорошо выступила в прокате — еще и на фоне кассовых рекордов малобюджетных «Обсессии» и «Закулисья реальности». Не спасло даже камео Мартина Скорсезе в роли обезьяноподобного пришельца. Как заметила Ксения Реутова, «ни одна из новых сцен при всей их очаровательной плюшевости не приближается по уровню умильности и мемности к лучшим эпизодам сериала».

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Неожиданный спин-офф «Теории большого взрыва»

Где смотреть: HBO Max

Создатели «Теории большого взрыва» неожиданно сняли спин-офф ситкома в жанре сай-фая. В центре сюжета — наш старый знакомый Стюарт Блум (Кевин Сассмэн). Владелец магазина комиксов случайно ломает устройство, созданное Шелдоном и Леонардом, и запускает мультивселенский Армагеддон. Как следует из названия, план по спасению реальности пойдет не совсем удачно. Помогать (и мешать) главному герою будут знакомые лица: его девушка Дениз (Лорен Лапкус), геолог Берт (Брайан Позен) и физик-зануда Барри Крипке (Джон Росс Боуи). Проект разрабатывают автор оригинала Чак Лорри и Билл Прэди, а также Зак Пенн («Главный герой»). Авторы обещают, что сериал не будет похож на «Детство Шелдона» и «Первый брак Джорджи и Мэнди» (другие спин-оффы «Теории большого взрыва») и сконцентрируется на научной фантастике. Критики называют сериал самым изобретательным из всех ответвлений «Теории» и хвалят за декорации и сеттинг, остроумные шутки и обаяние актеров. Из минусов обозреватели отмечают обилие камео и слабую романтическую линию.

Переосмысление образа легендарного разбойника с Хью Джекманом в главной роли

Где смотреть: Prime Video

В середине XIII века стареющий Робин Гуд (Джекман) бродит в одиночестве по английскому северу вдали от Шервудского леса, скрываясь от детей и внуков своих многочисленных жертв. Однажды Маленький Джон (Билл Скарсгард) просит его помочь спасти жену и дочь от недобрых соседей, которые напали на их ферму. После разборок тяжело раненный Робин Гуд оказывается на острове в монастыре под присмотром милосердной сестры Бриджид (Джоди Комер). Вольная экранизация средневековых баллад, которую написал и поставил для А24 Майкл Сарноски («Свинья», «Тихое место: День первый»). Станислав Зельвенский называет печальное и жестокое кино «минималистской средневековой версией „Логана“». «Как размышление о сторителлинге, о весе слов это небезынтересно, и шершавая красота фильма берет за живое», — отмечает кинокритик.

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Новая глава пародийной франшизы, которую любили в нулевые

Где смотреть: Prime Video

Синди Кэмпбелл (Анна Фэрис) и Бренда Микс (Реджина Холл) пытаются остановить очередную волну убийств вместе со своими детьми, когда в Вудсвилле снова объявляется убийца Призрачное Лицо. Спустя 25 лет братья Уайанс возвращаются в созданную ими пародийную франшизу, чтобы высмеять «Собирателя душ», «Субстанцию», «Орудия», «Улыбку», «Ужасающего», «Прочь», «Хэллоуин», «Джона Уика», и, разумеется, новые «Крики». Кинокритик Станислав Зельвенский отмечает, что этот «практически бессюжетный капустник» работает как ностальгический реюнион, но как культурный комментарий он «весьма далек от актуальности». Критики комедию уничтожили, однако по сборам она показала лучший результат в серии среди сиквелов.

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Джаред Лето и Идрис Эльба в игровой версии «Хи-Мэна»

Где смотреть: Prime Video

Очередная попытка возродить франшизу «Хи-Мэн и Властелины Вселенной», основанную на линейке игрушек компании Mattel, поверившую в себя после успеха «Барби». В 2020-х прокатиться на еще одной волне ностальгии по 1980-м пытался Netflix (сценарий одной версии писал Кевин Смит), а игровой фильм снял Трэвис Найт — режиссер «Бамблби» и сын сооснователя Nike. Адам (Николас Галицин) — принц планеты Этерния, оказавшийся на Земле и ставший HR-специалистом в Оклахоме. Найдя волшебный меч, утраченный в детстве, он отправляется на спасение родины и бой со злодеем Скелетором (Лето). В других ролях — Эльба, Камила Мендес, Морена Баккарин, Элисон Бри и даже Дольф Лундгрен, сыгравший главную роль в киноверсии 1987-го. Фильм за почти 200 млн долларов провалился в прокате, но, как замечает Станислав Зельвенский, выглядит он куда лучше, чем можно предположить: «Создатели выбрали для фильма единственный, видимо, возможный в такой ситуации тон — 60% самоиронии на 40% честного космического фэнтези».

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Что еще смотреть на Кинопоиске

Фильм на выходные: «Бронсон»

Бенефис Тома Харди в криминальной драме Николаса Виндинга Рефна

Рубрика «Фильм на выходные»! Каждую субботу мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в мультиподписке Яндекс Плюс, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — британская история преступлений с Томом Харди.

Пережив 20-минутную клиническую смерть, датский визионер вернулся в большое кино с «Ее личным адом». Сновидческий хоррор о городе будущего, где объявляется Кожаный человек, порожденный женскими страхами и болью, продолжает неоновую одиссею Рефна как стилистически, так и визуально. «Бронсон» же напоминает, что культовый режиссер — неплохой стилист: позвав Харди на роль Чарльза Бронсона, Рефн превратил житие реального преступника в кровавое кабаре, отдавая должное британской традиции «фильмов кухонной раковины». Бронсон сидит в тюрьме уже более полувека, там он занялся живописью и литературой, что, судя по фильму, не охладило его жестокую натуру.

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Шпионский боевик с самыми обсуждаемыми актрисами момента

Саймон Кинберг, отдавший лучшие годы киновселенной «Люди Икс», снял экшен с впечатляющим актерским ансамблем. Все артисты сейчас на слуху: Дайан Крюгер недавно отпраздновала 50-летие, Пенелопа Крус покорила интернет, станцевав в честь победы Испании на ЧМ, Джессика Честейн скоро всех напугает хоррором «Другая мама», а Лупита Нионго блистает в «Одиссее» Нолана, несмотря на расистские нападки на нее. Вместе с Фань Бинбин они играют квинтет спецагенток, которым предстоит спасти мир, забыв о разногласиях и государственных конфликтах.

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125 лет с рождения Игоря Ильинского

Тем, кто во всех смыслах запарился, напоминаем о новогодней музыкальной комедии Эльдара Рязанова — дебюте будущего классика. Наряду с Людмилой Гурченко, Юрием Беловым, Сергеем Филипповым, Геннадием Юдиным и Владимиром Зельдиным знаковую роль в противостоянии работников Дома культуры и мелкого чиновника, и/о Огурцова, сыграл Игорь Ильинский — Герой Социалистического Труда, народный артист СССР, лауреат Ленинской и трех Сталинских премий I степени. Именно уважительное отношение мэтра к молодому постановщику позволило Рязанову заручиться доверием съемочной группы, сначала не воспринимавшей его всерьез.

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Спорт

Российский футбол недели: первый тур РПЛ

Большое возвращение

В пятницу, 24 июля, состоится первый матч первого тура нового футбольного сезона. Армейцы примут «Балтику», которая сумела не только громко заявить о себе, но и удержать статус сенсации в течение всего прошлого сезона,

«Зенит» — чемпион, «Акрон» остался в лиге. Но в новом сезоне все придется доказывать заново. В субботу петербуржцы начинают защиту титула, тольяттинцы попробуют сделать этот старт максимально трудным.

Амбициозная «Родина» заходит в главную футбольную элиту матчем против «Спартака». Более масштабную сцену представить сложно, теперь нужно ярко заявить о себе.

Финиш прошлого сезона выдался для «Краснодара» тяжелым, а в межсезонье клуб покинул Эдуард Сперцян. Теперь «черно-зеленые» заходят на новый круг и планируют снова претендовать на чемпионство. В первую очередь предстоит впечатлить «Рубин».

Единоборства недели: UFC в Абу-Даби

Много знакомых имен в столице ОАЭ

Соперником Магомеда Анкалаева должен был стать Халил Раунтри. Но американец получил травму в тренировочном лагере, и шанс проверить себя в бою против бывшего чемпиона UFC достался Богдану Гуськову. Гуськов стал вторым представителем Узбекистана на турнире. Во втором по значимости событии вечера выступит Рамазан Темиров.

Традиционно для турниров в Абу-Даби в карде немало заметных бойцов из России и стран бывшего СССР: в промоушене дебютируют Магомед «Чанко» Зайнуков и Магомед Тучалов, также свои бои проведут Ризван Куниев и Нурулло Алиев. Абубакару Вагаеву и Сайгиду Изагахмаеву предстоит выявить сильнейшего в поединке в рамках полусреднего веса.

В прямом эфире и в записи турнир будет доступен пользователям с подпиской «Матч Максимум». Предварительный кард стартует 25 июля в 18:25 по Москве. Начало боев главного карда — в 19:00.

Автор: Михаил Моркин, Алексей Филиппов, Артур Ковтуненко

Фото: Максим Константинов/ТАСС, Zuma\TASS