14 главных фильмов оттепели

Пронзительная драма о войне, получившая «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах

Главной героине фильма Веронике после премьеры досталось от партийных критиков: мало того что она не дожидается с войны жениха (Алексей Баталов), так еще смеет распускать волосы и расхаживать в кадре босиком. Но для простых зрителей важнее было другое: достоверно показанная катастрофа войны и то, насколько она исковеркала всех, кто в ней участвовал.

«Летят журавли» оказался первой и последней советской картиной, удостоенной «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля. Визуальные и технические ноу-хау сделали из Сергея Урусевского икону операторской моды. «Журавли» вывели советское кино на новый уровень и вошли в обойму мировой классики.