Оттепельное кино: советская новая волна

Кем были режиссеры оттепели? Почему на них так повлияли работы зарубежных коллег — Бергмана, Антониони, Феллини, Трюффо? Почему в названиях фильмов стало так много «я»? Какую роль в развитии новой эстетики сыграла мобильная камера «Конвас-автомат»? И как кинематографисты этого периода переосмысляли войну?

В этом видеоэссе мы рассказываем о кинематографе середины 1950-х — середины 1960-х годов, от «Я шагаю по Москве» и «Летят журавли» до «Иванова детства» и «Цвета граната».

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