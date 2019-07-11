Оттепельное кино: советская новая волна

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ВидеоОттепельное кино: советская новая волна

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Кем были режиссеры оттепели? Почему на них так повлияли работы зарубежных коллег — Бергмана, Антониони, Феллини, Трюффо? Почему в названиях фильмов стало так много «я»? Какую роль в развитии новой эстетики сыграла мобильная камера «Конвас-автомат»? И как кинематографисты этого периода переосмысляли войну?

В этом видеоэссе мы рассказываем о кинематографе середины 1950-х — середины 1960-х годов, от «Я шагаю по Москве» и «Летят журавли» до «Иванова детства» и «Цвета граната».

Предыдущие видео об истории отечественного кино:

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Трое приятелей пытаются спасти родной город от экологической катастрофы. Сериал о дружбе в токсичной среде
В главных ролях:Илья Маланин, Филипп Ершов, Василий Копейкин, Вероника Мохирева, Григорий Сиятвинда
Режиссер:Федор Балванович
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