Все застольные сцены в фильмах Рязанова — от худшей к лучшей

Провинциальный бряхимовский бомонд постоянно собирается на обеды, которые устраиваются в доме бесприданницы Огудаловой. Но нормально посидеть за столом редко удается: то все бросаются слушать романсы, то состязания в снайперской стрельбе устраивают, то решают денежные вопросики с хозяйкой дома, вдовой Харитой Игнатьевной. В полной мере сюжет застолья — и весьма скандального — реализуется только во второй серии, когда почтмейстер Карандышев, обручившийся-таки с красавицей Ларисой Огудаловой, собирает у себя на заднем дворе зажиточных соперников, влюбленных в его невесту, чтобы отметить свой триумф.

Там, под сенью яблонь, Рязанов разыгрывает что-то вроде шахматной партии, но с фужерами вместо фигур. Немедленно упившись в хлам поддельным бордоским (портвейн с переклеенными этикетками), Карандышев становится посмешищем для всей купеческой компании, а демонический плейбой Паратов (Никита Михалков в белом костюме) и вовсе отправляет его в алконокаут предложением выпить стакан коньяку на брудершафт. Воспользовавшись кашеобразным состоянием хозяина, компания умыкает Ларису и едет зажигать с цыганами на пароходе.