«Властелины вселенной»: самоироничное космофэнтези с накачанным Николасом Галициным

В мировом прокате — «Властелины вселенной», крупнобюджетное воскрешение нелепой франшизы из 1980-х, построенной вокруг экшен-фигурок. История о противостоянии мускулистого космического принца (Николас Галицин) и злодея с черепом вместо лица (Джаред Лето) — отчасти фантастическое фэнтези, отчасти сознательная пародия на него — в целом приносит больше радости, чем можно было ожидать.

Станислав Зельвенский @zelvensky Критик Кинопоиска

На прекрасной планете Этерния десятилетний королевский сын Адам, субтильный и белокурый, неохотно берет уроки фехтования у начальника отцовской гвардии (Идрис Эльба), но не подает в этом плане особых надежд. Однако, когда Этернию атакует отряд злодея Скелетора (Джаред Лето), именно юному принцу взрослые суют волшебный меч, от которого зависит судьба планеты. Придворная колдунья (Морена Баккарин) успевает толкнуть Адама в космический портал, и мальчик оказывается на Земле.

Пятнадцать лет спустя он (Николас Галицин) работает эйчаром в Оклахома-Сити и отпугивает девушек на первых свиданиях рассказами про свое аристократическое инопланетное происхождение. Волшебный меч он обронил при приземлении и с тех пор тщетно разыскивает. А когда наконец находит, подруга детства Тила (Камила Мендес) забирает его из Оклахомы спасать Этернию.

Как некоторые забыли, а многие никогда и не знали, «Властелины вселенной» — детская медиафраншиза из 1980-х, которая началась как линейка игрушек компании Mattel (производителей Барби) и продолжилась мультсериалом, комиксами и так далее. Идея была в том, чтобы скрестить «Звездные войны» с популярным в ту эпоху жанром «меча и магии» («Конан-варвар», «Повелитель зверей» и др.). В 1987 году вышел игровой фильм приснопамятной компании Cannon: синтезаторы, уморительные спецэффекты, длинноволосый Дольф Лундгрен в набедренной повязке, будущая Моника Геллер как представительница Земли.

«Повелители вселенной» (1987)

Та картина, несмотря на благоприятную конъюнктуру, провалилась, и можно только гадать, что движет людьми, которые выпускают новую версию (ремейк, ребут — не так важно) 40 лет спустя в совсем другом культурном климате. Судя по результатам первого уик-энда, вернуть потраченные на «Властелинов» 200 миллионов им не удастся, и крючки на сиквелы, щедро развешанные на финальных титрах, останутся пустыми. Возможно, ностальгия по детству при Рейгане оказалась у авторов сильнее финансовой осторожности, тем более что они в любом случае не обеднеют. Проект после долгих приключений очутился у Amazon MGM, и даже режиссером наняли миллиардера: 52-летний Трэвис Найт (у него за плечами «Бамблби» про другие игрушки) — наследник компании Nike.

«Властелины» между тем куда лучше, чем может предположить случайный зритель, глядя на постер, где насупленного мускулистого блондина с мечом окружают колдуньи, роботы, зеленый тигр и усы Идриса Эльбы. У всех такой обиженный вид, словно их при монтаже вырезали из очередной серии «Тора». На самом же деле создатели выбрали для фильма единственный, видимо, возможный в такой ситуации тон — 60% самоиронии на 40% честного космического фэнтези.

Идрис Эльба

Следующий вопрос — на ком эта самоирония лучше сидит. В выигрышном положении, естественно, главный злодей. Джаред Лето, который не столько играет, сколько озвучивает Скелетора, синего колдуна с черепом вместо лица (в первом фильме в этой роли резвился Фрэнк Ланджелла), азартно экспериментирует с акцентом и рискованными сексуальными шутками. Есть где развернуться, Идрису Эльбе, который успевает сыграть экшен, пьянство и платонический роман с боевым роботом, озвученным Кристен Уиг.

Но и Николас Галицин, которого мы привыкли видеть в кино другого типа, оказался удачным кастинговым решением. Большую часть фильма его персонаж проводит не как мини-Шварценеггер, а как неловкий увалень в розовой рубашке. И если принимать полуголым героические позы непросто любому, а тем более англичанину, то в комических сценах обаятельный артист чувствует себя как рыба в воде. Боевое альтер эго Адама зовут, о чем тут застенчиво вспоминают лишь под конец, Хи-Мэн, и понятно, что такая преувеличенно мачистская фигура сегодня возможна на экране только в кавычках. Но авторы в общем удачно сохраняют баланс между карикатурой и искренним желанием показать, как мужчина с «великолепными бедрами», пользуясь выражением Скелетора, разбрасывает десяток разнообразно уродливых противников.

Николас Галицин

Женские роли тут скорее служебные, включая Мендес, у которой много экранного времени, но мало содержания: она то ли соратница Адама, то ли романтический интерес, и в обоих случаях он прекрасно обходится без нее. Героиня Элисон Бри, злая волшебница, находится в токсичных отношениях со Скелетором и собственной повестки тоже лишена. А добрая волшебница Баккарин способна на многое, но появляется эпизодически, примерно как феи в фильмах у Линча. С другой стороны, если Amazon решит выбросить на ветер еще 200 миллионов, мы узнаем, что у Хи-Мэна есть не менее героическая сестра — Mattel, разумеется, окучивала разные демографические группы.

Звучат 4 Non Blondes, «Boys Don’t Cry» и «Princes of the Universe» (песня из «Горца» прилагалась, видимо, к Брайану Мэю, который поучаствовал в саундтреке Дэниела Пембертона). Зеленый тигр выглядит вызывающе ненатурально даже на фоне боевых космолетов, фиолетовой магии и замков в виде черепа. Многочисленные шутки про HR (Адам регулярно пытается разрешить конфликтные ситуации на Этернии с помощью корпоративных заклинаний из Оклахомы), как правило, оказываются кстати. Будь фильм на полчаса короче, цены бы ему не было. В нынешнем виде это несколько тяжеловесное и, безусловно, непритязательное, но невинное, во всех отношениях приятное развлечение, парадоксальным образом менее пластмассовое, чем кино про Барби.