Звезда «Дома Дракона», экс-Аквамен и возвращение Крипто. Что мы знаем о «Супергёрл»

26 июня в международный прокат выходит «Супергёрл» — второй фильм кинематографической вселенной DC с Милли Олкок в главной роли. Рассказываем все, что мы знаем о сюжете картины, источниках ее вдохновения, а также про фундаментальные отличия Женщины завтрашнего дня от ее более известного родственника — Человека из стали.

О чем фильм

Кара Зол-Эл (Милли Олкок) — двоюродная сестра Супермена (Дэвид Коренсвет). В отличие от кузена, Кара предпочитает странствовать по галактике, останавливаясь на планетах, которые освещает красное солнце. Там ее силы не действуют, и девушка может напиваться и чувствовать боль.

Однажды Кара встречает Рути Мари Нолл (Ив Ридли) — юную девушку, жаждущую мести. Известный пират и наемный убийца Крем с Желтых холмов (Маттиас Шонартс) жестоко расправился с отцом Рути. У Кары есть и свои счеты с пиратом: во время их предыдущей встречи Крем отравил Крипто, и теперь у Женщины завтрашнего дня есть всего несколько дней, чтобы достать противоядие, которое пират всегда держит при себе. Для Кары это вопрос принципа, ведь Крипто — последнее живое напоминание о ее погибшей родине. «Без тебя у меня нет дома», — говорит она псу в одной из сцен.

«Супергёрл» — экранизация графического романа Тома Кинга и Билкис Эвели «Женщина завтрашнего дня» (2021). Причем, судя по трейлерам, некоторые сюжетные ходы и отдельные сцены позаимствованы из комикса покадрово. Однако режиссер Крэйг Гиллеспи предупреждает, что местами сценарий Аны Ногейры серьезно отличается от первоисточника. Так, например, в фильме появится отсутствующий в оригинале межгалактический охотник за головами Лобо (Джейсон Момоа).

Джейсон Момоа

В отличие от «Супермена», главный герой которого прочно привязан к Земле, действие «Супергёрл» развернется в космосе в девяти различных мирах. Глава DC Studios Джеймс Ганн описывает картину как «большой и эпичный научно-фантастический фильм». Трейлеры действительно больше напоминают «Стражей Галактики», чем «Супермена». Кинематографисты называют совершенно иные источники вдохновения, среди которых «Логан», «Пятый элемент», «Джон Уик» и «Настоящее мужество» (чей ремейк перевели как «Железная хватка») — классический вестерн о маленькой девочке, которая нанимает вспыльчивого и упорного федерального маршала для поисков убийцы своего отца. При этом и Гиллеспи, и Ганн предупреждают, что «Супергёрл» будет мрачнее «Супермена», так как протагонистка со множеством недостатков в принципе не хочет совершать героические поступки.

Кто работает над фильмом

«Супергёрл» — второй фильм в новой киновселенной DC, перезапущенной под строгим контролем Джеймса Ганна и Питера Сафрана. Как и «Супермен», картина относится к первой фазе вселенной, известной под названием «Боги и монстры».

Крэйг Гиллеспи и Милли Олкок на съемках фильма

Режиссером «Супергёрл» выступил Крэйг Гиллеспи — автор «Круэллы», «Тоня против всех» и «Ларса и настоящей девушки». Постановщик признался, что заинтересовался проектом сразу после знакомства со сценарием. «Я впервые прочел сценарий фильма о супергероях и сразу же понял его тональность и то, что я хочу с ним делать, — говорит Гиллеспи. — Я был полностью вовлечен в производство. К тому моменту Милли уже утвердили на главную роль, и это сочетание — Милли, сценарий, помощь со стороны DC Studios… Текст затрагивает очень темные и сложные стороны характера героини, и я почувствовал, что упор будет сделан на это. Милли идеально подходила на эту роль — в ней есть уязвимость и юмор, но вместе с тем и сила, и эта ангельская природа, заложенная в ее ДНК. В общем, идеальное сочетание».

Сценарий к «Супергёрл» написала Ана Ногейра. Она работала еще над предыдущей версией фильма, в которой должна была сниматься Саша Калле, звезда «Флэша». Ганну с Сафраном настолько понравилась работа сценаристки, что они предложили ей продолжить сотрудничество. И Ногейра оправдала доверие продюсеров — ее текст вновь настолько устроил Ганна, что «Супергёрл» была запущена в производство раньше, чем изначально планировалось. «Мы в DC Studios ставим во главу угла качество сценария, так что, увидев такой материал, мы сразу же дали проекту зеленый свет», — говорит Ганн и добавляет в другом интервью: «Ана — потрясающий сценарист, и ее адаптация „Женщины завтрашнего дня“ превзошла все мои ожидания».

Маттиас Шонартс

Музыку к «Супергёрл» изначально должен был написать Рамин Джавади, но в начале 2026 года его заменили сначала Junkie XL («Безумный Макс: Дорога ярости»), а затем Клаудия Сарн («Книга Илая»).

Съемки «Супергёрл» начались в январе 2025 года и продлились до мая на студии Leavesden в Лондоне и на локациях в Шотландии.

Кто есть кто в фильме

Главную роль в «Супергёрл» играет звезда первого сезона «Дома Дракона» Милли Олкок, уже успевшая засветиться в камео в финале «Супермена». Гиллеспи очень доволен работой с актрисой и хвалит ее фактически в каждом интервью. Постановщик признался, что специально для фильма Милли выучила пять разных вымышленных языков, а на съемочную площадку каждый день приходила на час раньше, чтобы подготовиться к довольно сложным и замысловатым трюкам.

Милли Олкок

Олкок говорит, что «Супергёрл» фактически расскажет историю становления ее персонажа, поскольку вплоть до финала фильма Кара не хочет геройствовать. «Кара скорее антигероиня, — соглашается Гиллеспи. — Больше всего в этой истории мне понравилось то, что Кара не стремится к роли героя, напротив, она бежит от нее и пытается жить собственной жизнью. И затем ее втягивают в ситуацию, где ей приходится стать героем. И то, как она с этим справляется, как она переживает все испытания, как она находит себя по ходу сюжета, действительно завораживает».

Все проблемы Кары связаны с ее прошлым. В этой версии вселенной DC (и эта сцена взята прямо из «Женщины завтрашнего дня») планета Криптон была уничтожена не за один день, и отец Кары Зор-Эл (Дэвид Крамхолц), видный ученый, успел разработать технологию, которая защитила Арго-Сити — город, в котором жила его семья, — от мгновенного уничтожения. Однако когда Каре было четырнадцать, технология дала сбой, и Арго-Сити повторил судьбу Криптона. Но прежде Зор-Эл успел посадить свою единственную дочь в спасательную капсулу и отправить в безопасное место.

«Все дело в том, что, в отличие от Супермена, Кара выросла в совершенно других условиях, — продолжает Олкок. — Она выросла на умирающей планете. Все, кого она знала и любила в детстве, умерли, и поэтому Кара стала такой жесткой и циничной. Она возвела вокруг себя стену и скептически относится к людям. Кларк — ее полная противоположность. Он чрезмерно доверчив, всегда ждет от людей хорошего. Он прожил очень замкнутую жизнь, а еще он все время притворяется. Кара никогда не притворяется, если ей плохо, вы это почувствуете».

Милли Олкок и Ив Ридли

Помимо Милли Олкок, в «Супергёрл» снялись:

Кроме того, в фильме появится Лобо — наемник и межгалактический охотник за головами, последний сын утопической планеты Чарния. Роль Лобо досталась Джейсону Момоа, который в предыдущей версии киновселенной DC играл Аквамена. Актер шутит, что если Лобо и Аквамен когда-нибудь встретятся, то устроят настоящий загул и опрокинут несколько сотен бутылок пива. «Нам обязательно нужно снять про это фильм», — смеется Момоа.

Джейсон Момоа

Лобо не было в графическом романе «Женщина завтрашнего дня», но он присутствовал в изначальной задумке Тома Кинга, которая куда больше следовала сюжету «Настоящего мужества». По словам Ганна, Лобо добавили в фильм, чтобы сюжет картины лучше соответствовал трехактной структуре повествования. К тому же «Лобо — самый крутой из всех комиксных персонажей, еще не появлявшихся на большом экране», добавил глава DC Studios.

Автор: Алексей Ионов (@aleks_macleod)