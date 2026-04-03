[Тяжело дышит]: что смотрят на Кинопоиске подписчики с особенностями слуха и зрения

«Фишер» и «Вампиры средней полосы» чаще всего включали с расширенными субтитрами, а «Беспринципных» и «Барбоскиных» — с тифлокомментариями. Как смотрят фильмы и сериалы, адаптированные для подписчиков с особенностями здоровья?
По данным на конец марта 2026 года, в библиотеке онлайн-кинотеатра Кинопоиска подписчикам Яндекс Плюса доступно 165 фильмов и сериалов с расширенными субтитрами и 144 фильма и сериала с тифлокомментариями. Расширенные субтитры помогают людям с особенностями слуха следить за сюжетом фильма или сериала, они дополняют текст сообщениями о том, что происходит за кадром: играет ли музыка, гремят ли выстрелы, слышны ли другие звуки. Тифлокомментарии помогают незрячим и слабовидящим пользователям следить за развитием сюжета. Аудиодескрипция описывает действия и взгляды персонажей, пейзаж и сеттинг вокруг них, озвучивает важные названия и текст, которые появляются в кадре.
И тифлокомментариями, и расширенными субтитрами могут пользоваться подписчики без особенностей здоровья. Первые помогают смотреть кино в фоновом режиме, а вторые — не отрываться от любимого сериала в метро или других шумных пространствах.
Добавление расширенных субтитров и тифлокомментариев к фильмам и сериалам — часть большой задачи по созданию доступной цифровой среды. Кинопоиск адаптировал интерфейсы приложений для людей с особенностями зрения в 2023 году, с тех пор незрячие пользователи могут пользоваться кинотеатром с помощью специальных программ-скринридеров. Кроме того, платформа занялась и адаптацией самого контента, ведь кино должно быть доступно и понятно каждому человеку.
За 2025 год больше 163 000 подписчиков Яндекс Плюса включали фильмы и сериалы с расширенными субтитрами на Кинопоиске, а 35 000 подписчиков пользовались тифлокомментариями.
Вот какие фильмы и сериалы с расширенными субтитрами и тифлокомментариями включали чаще всего в первом полугодии 2026 года.
Топ-10* фильмов и сериалов с расширенными субтитрами за первое полугодие 2026 года
Топ-10* фильмов и сериалов с тифлокомментариями за первое полугодие 2026 года
А вот топ фильмов и сериалов с расширенными субтитрами и тифлокомментариями за 2025 год.
Топ-10* фильмов и сериалов с расширенными субтитрами за 2025 год
Топ-10* фильмов и сериалов с тифлокомментариями за 2025 год
* Рейтинг составлен по количеству подписчиков, смотревших фильм, сериал или мультфильм в 2025 году. Учитываются подписчики Яндекс Плюса, которые посмотрели более 2 минут тайтла. К одной подписке Яндекс Плюс можно подключить до 10 устройств и до 3 аккаунтов, но все устройства и аккаунты считаются в аудиторию проекта лишь один раз и как один подписчик.
Чаще всего подписчики Кинопоиска включают тифлокомментарии не на десктопе или в мобильном приложении, а на приложении для телевизора. Дело в объединяющем досуге: с помощью ТВ незрячий родственник или друг может смотреть новый сериал или фильм вместе со зрячим близким. Еще тифлокомментарии часто включают во время просмотра детского контента. А расширенные субтитры, наоборот, более популярны в мобильном приложении, а еще их часто используют для просмотра семейного кино.
Аудиодорожки с тифлокомментариями для фильмов и сериалов и файлы с расширенными субтитрами Кинопоиску передают правообладатели контента. К примеру, аудиодескрипция для картины «Любовь и голуби» и расширенные субтитры к «Москва слезам не верит» пришли от «Мосфильма», а тифлокомментарии к «По щучьему велению» — от НМГ. Для своих оригинальных проектов Кинопоиск сам создает тифлокомментарии и расширенные субтитры. Аудиодескрипцию с 2025 года озвучивает ИИ-ассистент Яндекса Алиса.
Больше о доступности Кинопоиска и других сервисов Яндекса для пользователей с различными особенностями здоровья можно узнать в специальном отчете об устойчивом развитии компании в главе «Инклюзия». А подробно о том, как мы делаем тифлокомментарии к оригинальным проектам Кинопоиска мы писали в этом материале. Из него можно узнать, кто и когда придумал аудиодескрипцию, какие школы этого ремесла существуют, где готовят тифлокомментаторов и почему для хорошего комментария важно знать киноклассику.