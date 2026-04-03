[Тяжело дышит]: что смотрят на Кинопоиске подписчики с особенностями слуха и зрения

По данным на конец марта 2026 года, в библиотеке онлайн-кинотеатра Кинопоиска подписчикам Яндекс Плюса доступно 165 фильмов и сериалов с расширенными субтитрами и 144 фильма и сериала с тифлокомментариями. Расширенные субтитры помогают людям с особенностями слуха следить за сюжетом фильма или сериала, они дополняют текст сообщениями о том, что происходит за кадром: играет ли музыка, гремят ли выстрелы, слышны ли другие звуки. Тифлокомментарии помогают незрячим и слабовидящим пользователям следить за развитием сюжета. Аудиодескрипция описывает действия и взгляды персонажей, пейзаж и сеттинг вокруг них, озвучивает важные названия и текст, которые появляются в кадре.