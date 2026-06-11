Новый алгоритм в видеоленте «Что смотреть»: знает больше, следит за обсуждениями и советует кино с разных стримингов

Откуда вы обычно пополняете папку «Буду смотреть»? Выбираете фильмы для просмотра по совету редакции Кинопоиска, смотрите списки, проверяете, что рекомендуют ваши друзья? А как следите за обновлениями стримингов, кино которых смотрите? Успеваете за всеми премьерами и пополнениями библиотек Premier, START, Okko, Wink, Netflix, Apple TV, Амедиатеки и других? Теперь открывать для себя кино можно из обновленной видеоленты «Что смотреть». Новый алгоритм, который мы назвали Мнемоник, еще точнее подбирает трейлеры фильмов и сериалов, доступных в разных онлайн-кинотеатрах или идущих в кино. Мнемоник учитывает ваши реакции в реальном времени и предлагает контент подобно лентам коротких видео в социальных сетях.

Алгоритм получил название в честь термина, который обозначает совокупность специальных приемов и способов, облегчающих запоминание информации и увеличивающих объем памяти путем образования ассоциаций. Мнемоник запоминает не только просмотренное в онлайн-кинотеатре Кинопоиска, но и ваш интерес к контенту других стримингов и телеканалов, к премьерам в кинопрокате и самым громким новинкам, которые обсуждает вся страна.



А еще, взаимодействуя с трейлерами в разделе «Что смотреть», вы тренируете рекомендательную систему платформы Кинопоиск. Это значит, что на главной странице онлайн-кинотеатра будет появляться больше контента, интересного именно вам, и кросс-стриминговые рекомендации на сайте тоже улучшатся. К примеру, на полке «Новинки любимых стримингов» в мобильном приложении будут появляться не только хиты, но и любопытные для вас премьеры, причем не только из библиотеки онлайн-кинотеатра Кинопоиска, но и из других сервисов. Их вы можете отметить как любимые в разделе «Мои стриминги», а когда будет нужно, перейти к просмотру из раздела «Где смотреть» или купить подписку на кинотеатр партнера сразу, прямо со страницы фильма или сериала.

Как Мнемоник угадывает ваши предпочтения

Мнемоник работает на основе библиотеки CatBoost. Он учитывает более 1000 признаков поведения пользователей и их взаимодействия с трейлерами. Анализируя признаки трейлеров, которые вы посмотрели или пролистали, алгоритм добавляет в ленту не только анонсы популярных фильмов и сериалов, но и те, что будут интересны конкретно вам.

К примеру, если вы смотрите трейлер дольше 30 секунд, алгоритм получает позитивный сигнал и начинает рекомендовать похожий контент. Данные обрабатываются практически мгновенно, так что раздел постоянно подстраивается под настроение пользователя во время скроллинга видеоленты. Больше всего работа раздела стала похожа на постоянно обновляющиеся видеоленты с короткими роликами в популярных соцсетях. На содержание видеоленты трейлеров, помимо просмотров, влияют переходы в карточки фильмов и сериалов, отметки «Буду смотреть», «Неинтересно», оценки, оставленные в карточке трейлера, и нажатия на кнопки «Смотреть фильм» и «Смотреть сериал» прямо в «Что смотреть».



Кроме того, Мнемоник формирует рекомендации на основе анализа предпочтений подписчиков со схожими паттернами поведения, а еще учитывает популярность и новизну фильма или сериала на основе данных Индекса Кинопоиск Pro. Так что пользователи смогут увидеть трейлер финала «Пацанов» или анонс нового молодежного хита «Вне кампуса» рядом с трейлерами российских сериалов и оставаться в курсе мировых киноновостей, не выходя за пределы одной видеоленты.

CatBoost до недавнего времени управлял и основной витриной онлайн-кинотеатра Кинопоиск. Сейчас главную страницу для вас собирает нейросетевой ранкер. Он учитывает больше признаков, чем CatBoost, и добавляет в выдачу больше неожиданных, но актуальных для подписчиков находок. Подробно об этом мы рассказывали в материале о ваших guilty pleasures. Этот алгоритм тоже обучается, когда вы смотрите трейлеры в разделе «Что смотреть». Он реагирует и на взаимодействие с анонсами: добавление в «Буду смотреть», «Неинтересно», «Просмотрено», оценки, которые вы оставляете трейлерам и фильмам на их карточках. Так что, открывая раздел с трейлерами и выбирая фильм на вечер, вы помогаете главной витрине онлайн-кинотеатра Кинопоиска стать более релевантной для вас.

Рекомендуем не только каталог Кинопоиска

Раздел «Что смотреть» в мобильном приложении Кинопоиска состоит из трейлеров сериалов и фильмов. Он появился в ноябре 2025 года, чтобы познакомить любителей кино с новинками проката, популярными премьерами стриминговых сервисов и облегчить выбор кино на вечер.

Кинопоиск — это платформа, которая помогает ориентироваться в мире кино и узнавать о самых интересных релизах, не ограничиваясь доступностью в одном онлайн-кинотеатре. Поэтому в ленте «Что смотреть» вы встретите трейлеры самых разных стримингов, в том числе иностранного и прокатного кино, выходящего в России официально или доступного зрителям в других странах.



Этой весной мы не только добавили в раздел «Что смотреть» новый алгоритм, но и сделали интерфейс ленты более интерактивным. Теперь прямо из карточки трейлера можно ставить оценки, отмечать кино «Просмотрено» или «Неинтересно», а еще видеть, кто из ваших друзей рекомендует или собирается смотреть фильм или сериал.