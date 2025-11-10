Большое обновление Кинопоиска: что добавится, какие изменения ждут и как мы собираем все стриминги на одной платформе

Иван Добронравов

актер, режиссер

Я ставлю десятки фильмам, которые для меня идеальны. Готов смотреть их в любой день, в любой час. Стабильно пересматриваю «Семнадцать мгновений весны» — раз в год минимум, и то потому, что это не кино на вечер, а целая эпопея. Вершина актерского мастерства и невероятно интересно сделанное кино с точки зрения драматургии, которое просто очень увлекательно само по себе.

Еще меня вдохновляет «Крестный отец». Причем я люблю все части при всем понимании, что третья, наверное, не такая культовая по сравнению с первыми двумя, кому-то она покажется слабее. Но для меня это трилогия на все времена с блистательными актерскими работами, режиссурой, операторской работой, саундтреком. Кстати, к «Семнадцати мгновениям весны» это тоже относится. Таривердиев написал для них такую музыку, что просто с ума можно сойти.

