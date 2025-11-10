Большое обновление Кинопоиска: что добавится, какие изменения ждут и как мы собираем все стриминги на одной платформе

Запустили на Кинопоиске ряд новых функций и в этом материале рассказываем, как настроить платформу так, чтобы получать персональные рекомендации не только с нашего онлайн-кинотеатра, но и с других стримингов и телеканалов, следить за новинками любимых сервисов на витринах и открывать для себя интересное кино с помощью оценок друзей, лидеров мнений, а также новой модели рекомендаций на основе нейронных сетей и отдельных ИИ-фич.
Все разделы Кинопоиска (энциклопедия, медиа, билеты в кино, онлайн-кинотеатр) постоянно меняются и развиваются. Обновление одних страниц и разделов идет быстрее, на другие требуется больше времени. В последние несколько лет мы строили стриминг, работали над качеством видео и экономией трафика, повышали эффективность рекомендаций и витрин. Год назад мы добавили в онлайн-кинотеатр разделы о новинках кинопроката и обновили сервис покупки билетов в кино.
Теперь пришло время обновить другие важные части Кинопоиска, сделать их современнее, быстрее и создать единую платформу. Что это значит?
Кинопоиск всегда помогал людям не только найти фильм или сериал по душе, но и познакомиться с единомышленниками, узнать мнение критиков и других зрителей о любимой картине, выбрать, на что пойти в кино с друзьями. За более чем 20-летнюю историю сервиса наша редакция написала десятки тысяч статей, количество фильмов и сериалов в энциклопедии Кинопоиска вот-вот достигнет миллиона, а число пользовательских оценок давно перевалило за 1,2 миллиарда. Мы внимательно следим за новинками и не забываем рассказывать про классику, но контента становится все больше, пользователю из-за этого сложнее сделать выбор. Вот доказательство: в начале года мы написали о 180 сериалах и фильмах, которые нельзя пропустить в 2025 году, но обычный зритель в среднем смотрит всего 35 тайтлов в год.
Мы решили, что помочь сориентироваться в море контента должны технологии. Теперь рекомендации внутри онлайн-кинотеатра расскажут не только о фильмах и сериалах, входящих в мультиподписку Яндекс Плюс, но и о тех, что выходят на других стримингах и телеканалах, которые вы смотрите.
Настройте Кинопоиск и получайте рекомендации с разных стримингов
Вот так теперь выглядит главная Кинопоиска.
На странице появился блок «Что смотреть на стримингах и в кино» с персональной подборкой новинок для пользователя, которая пополняется фильмами и сериалами любимых сервисов. Их можно отметить в «Моих стримингах» на главной и в других разделах. Например, в обновленном блоке «Где смотреть», который и до этого помогал пользователям сориентироваться, где искать заинтересовавший их проект, если его нет на Кинопоиске, но теперь в начало списка попадают те сервисы, которые вы отметили как любимые.
В мобильных приложениях появился раздел «Что смотреть». Там мы показываем трейлеры премьерных фильмов и сериалов. Видеолента также учитывает ваши подписки и предпочтения по контенту стримингов или телеканалов. Если трейлер проекта понравился, то можно отложить его в папку «Буду смотреть» или сразу перейти к просмотру на Кинопоиске или других сервисах. А если фильм или сериал еще не вышел, добавьте его в «Буду смотреть», и мы пришлем пуш, когда проект появится в кинотеатрах или на одном из стримингов.
Следите за новинками и смотрите кино на витринах стримингов и телеканалов
В августе мы создали отдельные витрины для сервисов Амедиатеки и START, которые доступны подписчикам Яндекс Плюса в дополнительных опциях и тарифах. Витрины работают по тем же алгоритмам, что и главная онлайн-кинотеатра Кинопоиска, но они сосредоточены вокруг контента этих сервисов, открывая для пользователей еще больше новинок и интересных проектов внутри опций.
Этой осенью на Кинопоиске появилась возможность подключить опцию или отдельную подписку на онлайн-кинотеатр «Иви» и смотреть фильмы и сериалы на сервисе партнера, переходя к просмотру напрямую из карточки тайтла на Кинопоиске. При этом управление подписками остается в одном личном кабинете Яндекс Плюса.
Теперь к сервисам-партнерам Кинопоиска добавились ТНТ и Первый канал, которые доступны всем подписчикам Яндекс Плюса. Между витринами телеканалов можно переключаться на главной странице Кинопоиска в веб-версии и приложениях. Витрины ТНТ и Первого канала тоже персонализируются под вас с помощью наших рекомендательных систем: подборки собираются на основе просмотров, оценок, отметок «Буду смотреть» и еще более чем 800 параметров, которые учитывает наш нейросетевой ранкер.
Как работают рекомендательные алгоритмы Кинопоиска, мы рассказывали в этом материале, а теперь мы анализируем ваши интересы и предпочтения по новой модели на основе нейронных сетей, и, чтобы рекомендации стали точнее, нужно не только смотреть фильмы и сериалы, но и ставить оценки, добавлять проекты в «Буду смотреть», отмечать лайками стриминги и телеканалы, добавлять актеров в любимые звезды, а других пользователей — себе в друзья.
Оценивайте фильмы и сериалы вместе с друзьями и лидерами мнений
В сентябре мы запустили большое обновление личных профилей для пользователей Кинопоиска. Если вы еще не выбрали себе уникальный никнейм и новую аватарку — самое время!
Оценки, которые ставят ваши друзья фильмам и сериалам, теперь можно посмотреть не только в их профилях, но и в самом онлайн-кинотеатре. В веб-версии и приложениях появились подборки «Смотрят ваши друзья», в них объединяются рекомендации от ваших близких. В подборку попадают фильмы и сериалы, которые советуют, что смотрят или будут смотреть пользователи, добавленные вами в друзья. При этом контент в подборке соответствует и вашим вкусам. Этот список собирают рекомендательные алгоритмы Кинопоиска, и подборка обновляется каждый день.
В друзья на Кинопоиске можно добавить вашу семью, близких, приятелей, их можно найти в разделе «Рекомендации». Или же можно поделиться ссылкой на собственный профиль в соцсетях. А если хочется найти больше единомышленников, то рекомендуем заглянуть в подборку «Смотрят зрители с похожими вкусами» — возможно, здесь как раз найдется тот самый будущий друг со стопроцентным совпадением в киновкусах.
Кстати, обновления коснулись не только фильмов и сериалов, но и спортивных трансляций. Теперь на Кинопоиске на страницах спортивных команд и лиг можно увидеть, кто из друзей отметил ту или иную команду любимой. По аналогии с оценками к фильмам и сериалам под названием команды или лиги отображаются профили друзей, которые поставили отметку «Любимая команда». При нажатии можно увидеть весь список с друзьями среди болельщиков. А еще скоро мы будем рассказывать, кто из ваших друзей сейчас смотрит матч и болеет за вашу команду (ну, или против нее).
Анонсируем еще одну фичу, связанную с личными профилями: совсем скоро на сервисе появятся галочки верификации, которые помогут определить, что профиль действительно принадлежит известному человеку, проекту или бренду. Скоро вы узнаете первых лидеров мнений, которые ставят оценки тайтлам и получат галочки верификации. Ими стали кинематографисты, блогеры, авторы Telegram-каналов о кино и другие персоны, за чьими оценками в кино нам самим интересно наблюдать.
Мы спросили, каким фильмам и сериалам они поставили десятки на Кинопоиске.
актер, режиссер
Я ставлю десятки фильмам, которые для меня идеальны. Готов смотреть их в любой день, в любой час. Стабильно пересматриваю «Семнадцать мгновений весны» — раз в год минимум, и то потому, что это не кино на вечер, а целая эпопея. Вершина актерского мастерства и невероятно интересно сделанное кино с точки зрения драматургии, которое просто очень увлекательно само по себе.
Еще меня вдохновляет «Крестный отец». Причем я люблю все части при всем понимании, что третья, наверное, не такая культовая по сравнению с первыми двумя, кому-то она покажется слабее. Но для меня это трилогия на все времена с блистательными актерскими работами, режиссурой, операторской работой, саундтреком. Кстати, к «Семнадцати мгновениям весны» это тоже относится. Таривердиев написал для них такую музыку, что просто с ума можно сойти.
«Блокнотик о кино» / «Кино Огонь»
Десятка для меня не частая, но особо ценная оценка. Это фильмы и сериалы, которые стали для меня ярким впечатлением, будь то поднятие очень интересной социальной темы или какой-то выдающийся придуманный мир и визуал. К своим десяткам я люблю впоследствии возвращаться. Это именно те проекты, которые хочется пересматривать, чтобы скрупулезно разбираться в деталях.
Например, «Ла-Ла Ленд» — невероятно красивый и трогательный фильм, который мало того что подарил всем творцам кучу визуальных референсов, он смог поговорить с ними на тему творчества и мечтаний так, как давно никому не удавалось. Раз в год стабильно смотрю этот фильм, и по мере накопления жизненного опыта «Ла-Ла Ленд» раскрывается все новыми и новыми красками.
10 из 10 (да и 9 чаще всего тоже) получают проекты, которые сразу после первого просмотра пробуждают во мне желание тут же пересмотреть их еще раз. Это значит, что в моменте они попали в меня так точно, что вывели на эмоции. Из последнего это «Сират» — вызывает шок и трепет.
Изредка, когда я пересматриваю свои десятки и девятки, оценка может быть снижена по этой же причине: трепета от увиденного повторно уже совсем нет.
кинокритик, режиссер
[Для меня] 10 — абсолют в жанре, совершенство. Многие гениальные фильмы несовершенны, а 10 — это почти миф. Тем сильнее киноведческий и кинокритический интерес находить десятки, которые как неограненные алмазы.
Фильмы на 10 из 10:
«Мама!» — шокирующая аллегория Аронофски, которая мастерски передает библейский апокалипсис через призму семейной драмы. «Паразиты» — жанровый коктейль о классовой пропасти, который очень изящно проводит зрителя от смеха к слезам. «Бедные-несчастные» — сюрреалистичная одиссея освобождения, показывающая абсурд моральных норм нашей цивилизации.
Я всегда ставлю оценки сразу после просмотра фильма и только потом анализирую. Поэтому тут играет роль первичное ощущение.
Последняя десятка была у фильма «Дружба» Эндрю ДеЯнга за то, что нестандартно поговорил со зрителем про одиночество. Последнюю девятку я поставил «28 лет спустя» Дэнни Бойла за то, что он не растерял дух оригинальных фильмов.
актер, сценарист
Я оценил на десятки два проекта — это «Властелин колец» и «Игрушка», которые, наверное, многими так высоко оцениваются. Первый из них — настоящая сказка для взрослых, великолепно сделанная трилогия с миллионами фанатов, которую я обожаю и пересматриваю. Питер Джексон сделал невозможное, перенеся стиль Толкина в кино. А «Игрушка» — гениальное французское кино, классика, которая играет на струнах души. Этот фильм я тоже могу сколько угодно пересматривать, рыдаю в конце каждый раз.
Фильмы, которые получили оценку 10:
«Назад в будущее» — идеальное приключенческое кино. «Умница Уилл Хантинг» — крепкий сценарий и потрясающие актерские работы. «Криминальное чтиво» — живые диалоги и запоминающиеся образы, захватывающая история.
актер
Я люблю разножанровое кино — как в съемках, так и для просмотра. Поэтому однозначно сказать, какому фильму поставлю 10, не могу. Если смотреть по профилю в Кинопоиске, то вот, например, «Дневник памяти» — один из моих любимых фильмов. Я бы даже сказал, лучший вариант фильма про любовь! А лучшее аниме для меня — «Твое имя». После его просмотра ты в целом начинаешь смотреть на этот жанр по-новому.
Фильмы и сериалы, оцененные на 10 из 10:
«Достать ножи» — современная детективная классика, заигрывающая с жанрами и ожиданиями зрителей. «Бруклин 9-9» — один из лучших комедийных сериалов с идеальным кастом и потрясающим юмором. И сериал «Предложение» о нелегком создании «Крестного отца», после чего начинаешь любить фильм еще больше.
балерина, актриса
«Утомленные солнцем» — 100 из 10, если бы можно было поставить такую оценку. За выдающееся режиссерское мастерство и глубину, с которой Михалков раскрывает человеческие чувства на фоне исторической трагедии. За точную и пронзительную актерскую игру каждого из главных героев. Фильм «Звездный путь», потому что эта вселенная открыла для меня мир научной фантастики, где есть и приключения, и интеллект, и человечность. Фильм показывает, как важно сохранить в себе любопытство, доброту и веру в будущее даже перед лицом неизвестного. И сериал «Ночной администратор», потому что вечно можно смотреть на три вещи: огонь, воду и Тома Хиддлстона.
А еще на Кинопоиске появился российский хоккеист и трехкратный чемпион мира Александр Овечкин!
Какие изменения еще ждать на Кинопоиске в ближайшем будущем
В скором времени прямо на Кинопоиске появится AI-ассистент Алиса AI, ваш персональный помощник в выборе кино. Но прежде появятся две фичи на базе технологии Alice AI LLM. Первая — персональная рецензия. Отзыв, составленный с помощью нейросетей, который будет учитывать не только уже существующие на Кинопоиске рецензии от кинокритиков и зрителей, но и знания о вас, ваших предпочтениях и интересах. Вот как это будет выглядеть:
Еще одна ИИ-фича — подсказка, чем фильм или сериал, который рекомендуют алгоритмы Кинопоиска, будет интересен именно вам. Так понятнее, почему этот тайтл может вас зацепить и стоит ли сейчас его включать. Эту функцию мы называем «персональный аргумент», и больше всего она похожа на логлайн, созданный специально для вас, или на рекомендацию хорошего друга, который знает ваши вкусы.
Но все, что вам нужно делать, — это смотреть и оценивать фильмы и сериалы, шоу и спортивные трансляции, а Кинопоиск будет всегда подстраиваться под вас и предлагать тот контент, за просмотром которого вы хорошо проведете время.
Как вам обновления? Расскажите в комментариях! Какие стриминги и телеканалы вам нравится смотреть, на кого из лидеров мнений вам бы хотелось подписаться, какие еще ИИ-фичи было бы полезно запустить на Кинопоиске?
Автор: PR-команда Кинопоиска