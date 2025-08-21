Снять тревогу, переосмыслить жизнь или выучить язык: с аналитиками Яндекса рассказываем, как люди ищут кино и сериалы

Кинопоиск
У всех есть свой вотч-лист — в голове, личном дневнике или в разделе «Буду смотреть» на Кинопоиске. Но что делать, когда хочется найти кино под определенную цель или настрой? Например, переосмыслить жизнь, снять тревогу, отвлечься от грусти из-за неразделенной любви и многого другого. Вместе с аналитиками Яндекса изучили, под какие запросы люди ищут фильмы или сериалы.

Поразмышлять и развить харизму: для каких целей ищут фильмы

Что происходит, когда люди ищут не конкретные фильмы и сериалы для просмотра, а просят помощи у Поиска? Вместе с аналитиками мы отправились изучать запросы со словами «фильмы/сериалы для» и «фильмы/сериалы, чтобы». Сначала казалось, что самые популярные запросы примерно одинаковые. Фильмы часто ищут, чтобы поднять настроение, поплакать или выучить язык. У сериалов топ-3 запросов такой же, только языки стоят на первом месте.

Но разница есть. Достаточно посмотреть не на самые популярные запросы, а на характерные, то есть те, которые в запросах о фильмах упоминают гораздо чаще, чем в запросах о сериалах (и наоборот). Выясняется, что зрители в десять раз чаще ищут фильмы для поднятия духа, чем в случае с сериалами. На втором и третьем местах — кино с зарядом на успех и для духовного развития, «меняющее сознание и заставляющее задуматься».

«1+1»

Еще фильмы в пять раз больше по сравнению с сериалами используют для развития харизмы или как повод поразмышлять.

Пользователи Поиска чаще ищут фильмы, а не сериалы:

  1. Для поднятия духа
  2. Для успеха
  3. Для духовного развития
  4. Чтобы поразмышлять
  5. Для развития харизмы

Цели, которые встречаются в запросах о фильмах чаще, чем о сериалах. Данные Яндекс Поиска, апрель 2024 года — март 2025 года.

Сериалы — инструмент для изучения языков и лучший способ развлечься в перелете

Главная цель при поиске сериалов — изучение языков. Разумеется, в списке разместился английский, причем как американский, так и британский. Также в него попали испанский, итальянский, французский и, внимание, финский. Ilahduttaa!

После обучения нужна передышка, так что вторая по характерности задача у сериалов — просмотр на фоне. Шоу под такой запрос ищут в 40 раз чаще, чем фильмы. Причем отдельно люди ищут фоновый сериал, чтобы позаниматься рукоделием. И тут мы не можем не напомнить про наше исследование о запойном просмотре. К примеру, из него узнали, что подписчики Кинопоиска смотрят по три-четыре часа детективных сериалов за раз или по семь серий ситкомов.

«Клиника»

Еще сериалы в восемь раз чаще ищут для долгих перелетов, чем фильмы. Тут на помощь как раз может прийти функция скачивания на Кинопоиске, доступная для мобильных приложений и планшетов. Можно перейти на страницу сериала или фильма, нажать кнопку скачивания, выбрать нужные серии и наслаждаться просмотров даже вне сети.

Далее — здоровье и умиротворенность. Люди активно ищут сериалы для тех, «кого достали панические атаки», и для вечернего отдыха.

Пользователи Поиска чаще ищут сериалы, а не фильмы, чтобы:

  1. Выучить иностранный язык
  2. Посмотреть на фоне
  3. Развлечься во время долгого перелета
  4. Избавиться от панических атак
  5. Отдохнуть вечером

Цели, которые встречаются в запросах о сериалах чаще, чем о фильмах. Данные Яндекс Поиска, апрель 2024 года — март 2025 года.

Подобрать фильм или сериал под определенную цель (например, поднять дух или выучить язык!) можно вместе с Алисой в Поиске Яндекса. Просто спросите у нее: «Какой фильм посмотреть, чтобы лучше понять себя?» И нейросеть соберет список на основе имеющихся данных.

Прокачка женской энергии, развитие интеллекта и новогодние праздники: для чего еще ищут фильмы и сериалы

Летом в полтора раза чаще, чем в среднем по всем сезонам, ищут контент для просмотра в самолете или во время вечеринки с ночевкой. В это же время года людей на 20% больше интересуют фильмы и сериалы для «прокачки или раскрытия женской энергии».

А вот зимой пора расслабляться. В три раза больше, чем в среднем по всем сезонам, пользователи Поиска начинают искать фильмы и сериалы для новогоднего настроения. В это же время на 60% растут поисковые запросы про контент для расслабления. Все логично: после празднования приходит время каникул и отдыха.

«Страна ОЗ»

Интерес к кино и сериалам отличается и в зависимости от пола. Женщины в пять раз чаще, чем мужчины, ищут контент для «вдохновения на перемены». А мужчины на 50% раз больше интересуются фильмами и сериалами для «развития интеллекта и словарного запаса», «заряда мозга» или «повышения мотивации у шахматистов». К слову, для последней категории у нас есть целая подборка кино.

Напоследок пофантазировали редакцией Кинопоиска, какие могли бы быть подборки по мотивам забавных или милых запросов из поиска.

Дата-журналист Яндекса: Кристина Уласович

Автор текста: Роман Персианинов

А вы когда-нибудь искали фильм или сериал с конкретной целью? Может, хотели выучить новый язык или вдохновиться на новые свершения? Или готовили особую подборку контента для киновечеринки?

Поделитесь своим мнением в комментариях на сайте! Мы приветствуем аргументированную дискуссию.

