Витрины сервисов, фичи для фанатов аниме и футбольные обновления: что изменилось на Кинопоиске в августе

Мы регулярно рассказываем о новых функциях и полезных изменениях на Кинопоиске, так что настало время поделиться последними апдейтами в онлайн-кинотеатре, приложениях и веб-версии. В этот раз мы добавили витрины Амедиатеки и START — удобный способ переключиться на контент конкретного сервиса, входящего в вашу подписку Плюс. А еще решили отметить рост популярности аниме на Кинопоиске с помощью новых функций для фанатов японской анимации.

Витрины на Кинопоиске — новый способ следить за любимыми сервисами

У многих подписчиков Плюса подключены опции Амедиатеки и START, так что о громких новинках этих сервисов мы регулярно рассказываем в подборках с большими премьерами. Кроме того, система может порекомендовать вам контент этих сервисов вперемешку с другим контентом Плюса.

Есть и отдельные подборки Амедиатеки и START для тех, кто хочет увидеть весь каталог. Но там так много всего, что легко запутаться. Поэтому мы создали для этих сервисов отдельные витрины: они работают по тому же принципу, что и главная Кинопоиска, но вокруг контента этих брендов.

Сейчас главная страница онлайн-кинотеатра Кинопоиска персонализируется под вас с помощью наших рекомендательных алгоритмов. Мы предлагаем проекты на основе ваших просмотров, оценок и отметок «Буду смотреть». Даже порядок подборок и разделов у каждого разный и зависит от того, какими разделами вы чаще пользуетесь.

Кто-то чаще включает фильмы и сериалы из «Продолжить просмотр», кто-то пользуется подборками по жанрам или тематике, а кто-то выбирает кино на вечер из топ-10 за месяц. И всё, чем пользуются подписчики на главной, мы перенесли на витрины сервисов. Так можно быстро выбрать фильм или сериал, доступный в опции, увидеть новинки конкретно Амедиатеки и START, посмотреть топ-10 по каждому сервису, редакционные подборки, контент с высоким рейтингом и многое другое.

Подробнее о том, как рекомендательные алгоритмы Кинопоиска учитывают ваши предпочтения и оценки, мы рассказывали в этом материале.

Переключатель между сервисами можно найти на главной странице Кинопоиска. Просмотр фильмов и сериалов на витринах доступен по подписке Плюс с Амедиатекой и START в приложениях на iOS и Android, на десктопе и телевизорах со Smart TV и Android TV.

Обновления для фанатов аниме: оригинальная аудиодорожка, альтернативная иконка приложения и топ-10 аниме

Аниме — сила, и цифры это доказывают. Мы заметили, что в 2025 году аудитория японской анимации на Кинопоиске выросла на 60% за первые полгода по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году. А суммарно количество подписчиков Плюса, которые смотрели аниме в онлайн-кинотеатре, превысило 8 миллионов.

Мы не могли пройти мимо этой тенденции и решили добавить в Кинопоиск функции специально для фанатов аниме. В первую очередь возможность выбрать японскую аудиодорожку как предпочтительную на Кинопоиске. Раньше выбрать можно было только дорожки на русском, английском, казахском и узбекском. Вот как это работает:

  1. Вы переходите в настройки своего профиля на сайте или в мобильном приложении.
  2. Находите пункт «Язык аудиодорожки» и выбираете японский для настоящих отаку. Кстати, так за пределами Японии называют фанатов аниме или манги. Если хотите узнать о феномене подробнее, посмотрите пятую серию первого сезона аниме «Ведьмнадзор». Там авторы в забавной форме объясняют, что отаку вообще-то может быть как простой ученик в школе, так и его учитель. И даже обсуждать любимых героев они могут на одном форуме.
  3. Теперь весь контент на Кинопоиске, включая аниме, будет запускаться с японской дорожкой по умолчанию, если она доступна. やったー！

Для полного перехода в режим отаку мы добавили альтернативную иконку Кинопоиска для мобильного приложения — в стиле аниме и манги. Чтобы ее установить, перейдите в настройки, включите режим «Альтернативная иконка» и выберите аниме-версию. Опция доступна только на iOS.

Еще один повод для радости: в этом году в топ-10 аниме Кинопоиска попало четыре проекта, премьеры которых состоялись в онлайн-кинотеатре прошлым летом. В том числе аниме-сериалы «Синяя тюрьма: Блю Лок», «О моем перерождении в слизь», «Аля иногда кокетничает со мной по-русски» и фильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица». А вот как в целом выглядит топ, в котором с огромным отрывом (больше 3,2 миллиона посмотревших подписчиков) лидирует «Атака титанов»:

  1. «Атака титанов»
  2. «Синяя тюрьма: Блю Лок»
  3. «Дитя погоды»
  4. «О моем перерождении в слизь»
  5. «Ученик чудовища»
  6. «Сага о Винланде»
  7. «Аля иногда кокетничает со мной по-русски»
  8. «Мальчик и птица»
  9. «Паразит: Учение о жизни»
  10. «Дороро»

Конечно, увлечения поклонников аниме гораздо шире, чем японский контент. В прошлом году такие зрители интересовались разными жанрами — от боди-хоррора «Субстанции» до российской научной фантастики «Сто лет тому вперед» и постапокалиптического сериала Fallout. В этом году тренд продолжился. В топ карточек фильмов и сериалов, на которые чаще всего заходили фанаты аниме, попали и обсуждаемые сериалы, и мрачные детективы, и мюзикл о жизни Александра Пушкина. А еще «Киберслав»!

Собрали вместе самые популярные фильмы и сериалы, которыми интересовались фанаты аниме:

Футбольная статистика, голосование за победителей и другие спортивные обновления

Под новый сезон Российской Премьер-Лиги в спортивном разделе Кинопоиска появились обновления. Мы подробно рассказали о них в отдельном материале, а здесь кратко перечислим главные нововведения.

  • Статистика по футболу в режиме «Инсайты». Хотите узнать полезную статистику о командах и игроках прямо во время прямой трансляции по футболу? Воспользуйтесь новым режимом всего в одно нажатие кнопки.
  • Зрительские голосования за любимые команды. Теперь на страницах футбольных и хоккейных матчей можно проголосовать за результат встречи и посмотреть, как шансы соперников оценивают другие подписчики Яндекс Плюса.
  • Раздел «Спорт» с Алисой на ТВ Станциях. Раньше смотреть спортивный контент на ТВ Станциях можно было только на телеканалах или через приложения видеосервисов. Теперь появился отдельный раздел «Спорт», которым можно управлять с помощью голосовых команд. К примеру, можно просто сказать «Алиса, включи футбол» и сразу начать просмотр, а с 5 сентября, когда начнется сезон КХЛ, можно будет попросить ТВ Станцию: «Алиса, включи хоккей».

Фото: skynesher / Getty Images

