Бинджвотчинг или сериалотерапия: узнали, сколько времени подписчики на Кинопоиске и синефилы проводят за запойным просмотром сериалов

Бинджвотчинг, то есть запойный просмотр от двух до в среднем шести серий сериала, давно стал одним из популярных способов проводить время на стримингах. Среди подписчиков любого найдется немало тех, кто ждет выхода всех серий сезона, чтобы оценить их целиком, и Кинопоиск не исключение.

Фанаты проглатывают новый сезон любимого шоу за пару дней, а любители ситкомов или легких детективов включают их на фоне, пока занимаются домашними делами. Но нам давно хотелось накопать конкретики. Сколько часов в действительности зрители уделяют запойному просмотру? В каких условиях они этим занимаются? И где вообще находят на это время?

Чтобы ответить на эти и другие вопросы, мы проанализировали, как смотрят сериалы подписчики на Кинопоиске. А заодно попросили авторов популярных Telegram-каналов о кино рассказать про свой опыт бинджвотчинга.

Для исследования мы анализировали аудиторию Кинопоиска на телевизорах со Smart TV — это самый популярный формат смотрения онлайн-кинотеатра. Оказалось, что 4,2 миллиона подписчиков, то есть примерно две трети от общего числа, каждый месяц смотрят больше двух эпизодов сериала подряд, а 2,6 миллиона — сразу шесть и больше за раз.

Рассказываем, что удалось узнать.

Дольше всех не отпускают Турция и детективы

Бинджвотчинг — занятие в целом не очень сложное, особенно если речь о ситкомках по полчаса. Включил серию во время перерыва или на фоне — и вот уже проглотил по три-четыре серии приключений любимых героев. Об этом же говорит и наша статистика: чем короче эпизод, тем больше подписчики на Кинопоиске проглатывают залпом, в среднем тратя на просмотр сериала полтора часа. Но вот кто нас смог удивить, так это поклонники турецких мелодрам.

«Дикий»

Турецкие сериалы в лидерах рейтинга запойного просмотра на Кинопоиске. На первом месте — мелодрама «Дикий» из списка 250 лучших сериалов, в которой сюжет закручивается вокруг любовного треугольника. За шоу подписчики проводят по шесть часов подряд. Вот как выглядит пятерка самых запойных турецких шоу:

Второе место по длительности запойного просмотра занимают детективы, особенно классические, из 1990-х и 2000-х. На первое место попал сериал «Чисто английские убийства» — 4,2 часа залпом, а следом идут «Загадочные убийства Агаты Кристи» и «Мегрэ» — оба шоу способны беспрерывно удерживать внимание зрителей в течение четырех часов.

Третье место в рейтинге уходит корейским дорамам. Интересно, что больше половины сюжетов самых популярных шоу посвящены демонам и призракам.

Мы точно не знаем, при каких обстоятельствах пользователи запоем просматривают эти шоу. Помимо очевидной причины (зрителям просто нравится контент), есть и пара теорий.

«Королева Чорин»

Турецкие сериалы и дорамы — это отличный контент для фонового просмотра, когда можно отвлечься на домашние дела и не потерять нить сюжета. А классические детективы часто отлично держат баланс между интригой и комфортом — они и не слишком мрачные, и не слишком сложные. В результате можно поломать голову над делом вместе с героями и при этом не слишком переживать.

Разумеется, мы не могли не изучить ситуацию с сериалами с самой большой аудиторией бинджвотчеров. Это топ популярных российских шоу, которые смотрят по два и более эпизода подряд хотя бы раз в месяц. Так, на «Триггер» в среднем тратят по 2,5 часа, за «Телохранителями» проводят около двух часов, а «Красную Поляну» смотрят по 1,7 часа залпом.

Шесть серий подряд не предел. Сколько эпизодов сериала запоем смотрят на Кинопоиске

Для исследования мы анализировали данные за все время существования онлайн-кинотеатра, так что в списки попали и те сериалы, которые в настоящее время можно посмотреть на Кинопоиске, и те, которые были доступны ранее.

«Теория большого взрыва»

Мы очень хотели узнать не только лидеров по просмотрам в часах, но и по количеству эпизодов, просмотренных подряд. И тут почти безоговорочная победа у уютных ситкомов из 1990-х и 2000-х.

Такой успех комедий явно связан с давней традиций — более короткими эпизодами относительно других жанров. При этом в среднем бинджвотчеры смотрят комедийные сериалы по два часа за раз, а вот драмы и детективы — в среднем по 2,7 часа. Тут тоже есть свои лидеры: «Аббатство Даунтон», «Остаться в живых» и «Отчаянные домохозяйки». Их смотрят в среднем по три-пять серий подряд, суммарно проводя за шоу три-четыре часа.

А что с бинджвотчингом у детей?

В начале анализа мы удивились: данные показали, что самыми стабильными бинджвотчерами оказались дети, ощутимо обгоняя взрослых по количеству просмотренных серий. Например, мультсериалы «Три кота», «Барбоскины» и «Буба» маленькие зрители смотрят на Кинопоиске в среднем по 11 эпизодов.

Но все стало понятно, когда мы взглянули на среднюю продолжительность серий — около пяти минут. Так что по количеству потраченного на сериалы времени детям-бинджвотчерам еще далеко до своих взрослых, и родители могут не волноваться.

«Глаза и голова болели, но останавливаться не хотелось»: как бинджвотчат авторы популярных Telegram-каналов о кино

Начнем с рекордов. Самым популярным контентом для бинджвотчинга среди опрошенных оказались культовые «Игра престолов» и «Сопрано». Кто-то смотрел сериал восемь часов без перерыва, а кто-то проглатывал все сезоны шоу за неделю или две. Еще оказалось, что далеко не все опрошенные любят бинджвотчить в одиночку. Кто-то подтягивает к просмотру друзей или родственников, а кто-то совмещает просмотр любимого ситкома вместе с партнером во время медового месяца. Синефильская романтика!

«Игра престолов»

Я бинджвотчу практически всегда — название моего канала говорит само за себя. Недавно пару дней подряд смотрела наши сериалы: «Вампиры средней полосы», «Фишер», «Дети перемен», «Лихие», «ЮЗЗЗ». Но мой рекорд был при пересмотре «Секретных материалов» и первом просмотре «Сопрано» — поглощала по полтора сезона за раз.

Егор Москвитин, Another Day of Sundance

Помню любимый эпизод запойного просмотра — все сезоны «Как я встретил вашу маму». Мы с женой начали смотреть их во время медового месяца в самолетах и поездах. Получилось 208 серий за 60 с чем-то дней. Было здорово вернуться в сериал, который был твоим другом в студенческие годы, и заново прожить его спустя почти 20 лет, но уже не в одиночестве, а с близким человеком.

Мой пик безответственного и жизнерадостного бинджвотчинга пришелся на иркутскую юность в 2009 году. У меня тогда наконец-то появился безлимитный доступ в интернет, за одно лето просмотрел «Рим», «Иерихон», «Светлячок» и многие другие сериалы. С «Твин Пиксом» мы тоже встретились именно в этот период моей жизни. И он был проглочен за выходные.

Даниил Черненко, cine/files, бывший Сinema Сritique

Мне кажется, самый удобный график релиза эпизодов не раз в неделю, как у большинства, и не все единовременно, как у Netflix, а пачкой из трех штук раз в неделю. Так было у «Аркейна» и «Андора». Тогда и со свежачком за вечер можно управиться, и сезон не растягивается на месяцы.

Из последнего залпом новый сезон «Любовь. Смерть. Роботы». Эпизоды там длятся по 10–15 минут, так что бинджвотчить проще простого. А недавно готовился ко второму сезону «Разделения» — пересматривал первый и заодно показал брату. Его так зацепило, что закончили в два присеста.

Рекорд по бинджвотчингу — это обязательно в сторону ситкомов, нашему safe space во время депрессивных состояний. Например, недавно за неделю пересмотрел «Калифорникейшн». Каждый из сезонов, 12 серий по полчаса, проглотил за сутки. Плохое настроение как рукой снимает.

«Блудливая Калифорния»

Сусанна Альперина, Alperina

Если мне нравится сериал, я не успокоюсь, пока не посмотрю весь сезон. Такое случается по меньшей мере два раза в месяц. Из недавних — «Переходный возраст» и «Улица Шекспира». А однажды почти без перерыва смотрела «Частицу вселенной» и «Фарго».

Катерина Фламель, Cinemarticle

Я регулярно бинджвотчу, особенно люблю пересматривать сериалы золотой эпохи телевидения. Это своего рода ритуал: включаю сериал и могу смотреть его фоном параллельно с другими задачами, в том числе и рабочими.

Такие марафоны — это не просто способ провести время, а почти терапия, ощущение защищенности. Ты уже знаешь сюжет, тебя ничего не напугает. А еще с каждым разом замечаешь больше деталей. И, самое интересное, смотришь уже немного другими глазами, потому что ты сам изменился.

Бывало я и по 12 часов подряд смотрела, один сериал за другим. Сложно даже точно посчитать. Иногда сериал может идти весь день на фоне, пока ты варишь кофе, убираешься, работаешь. А потом ловишь себя на мысли, что уже третий сезон пошел.

Андрей Чувагин, Fat Cinema

Когда есть свободное время, бинджвотчу по максимуму. В последний раз такое случилось с «Концом ***го мира». Я давно собирался его посмотреть, но никак не мог добраться. Он очень атмосферный, я хотел побыстрее добраться до финала, чтобы узнать, как сложится судьба героев. Ах да, люблю всю эту британскую актерскую коммуналку.

Еще вспоминаю просмотры «Звездные войны: Войны клонов», «Американской семейки» и «Офиса». Иногда проглатывал по половине сезона разом. К «Во все тяжкие» подключился уже на выходе четвертого сезона, посмотрев три предыдущих залпом.

Я редко ухожу в бинджвотчинг — слишком много всего смотрю параллельно, да и времени не хватает. Сейчас в третий или четвертый раз пересматриваю нежно любимый сериал «Пространство». Заодно показываю девушке, она смотрит впервые. А если говорить о рекордах, то однажды во время простуды смотрел несколько сезонов «Игры престолов» подряд.

«Пространство»

Иван Талачёв, канал «Вейдертатуин» и подкаст «Горящий бензовоз»

Я бинджвотчу практически всегда. Более того, даже сериалы, которые выходят по серии в неделю, я коплю и смотрю залпом к финалу сезона. Во-первых, потому что сам хочу решать, когда мне смотреть следующую серию. Во-вторых, потому что сезон — куда более самостоятельное творческое высказывание, чем серия.

Однажды случайно в рилсах увидел фрагмент сериала «Зло» — простенького, но обаятельного процедурала про группу фрилансеров, расследующих паранормальные явления. Из-за этого рилса я в итоге посмотрел все четыре сезона за пару недель. Не жалею ни о чем.

Рекорд бинджвотчинга — это просмотр сезона «Задачи трех тел» в реальном времени. Я включил сезон ровно в ту минуту, когда он стал доступен на Netflix, и посмотрел все восемь серий без пауз. Потрясающий опыт, планирую повторить его либо со вторым сезоном, когда он выйдет, либо с финальными сериями «Очень странных дел» этой зимой.

Со временем все реже занимаюсь бинджвотчингом. Если сериал хоть немного теряет темп или остроту сюжета, начинаю отвлекаться на телефон или другие вкладки браузера. Редко отсматриваю за раз больше двух серий. Хотя в прошлом шесть-семь часов подряд смотрел четвертый сезон «Декстера», в котором главному герою противостоял маньяк Троица. Лучший сезон сериала.

Мой последний запойный сериал — «День Шакала». Классное шпионское шоу, которое захватывает с первой же сцены и держит на нездоровом интересе к главному герою. Он наемный убийца, в нем ничего хорошего, но есть человечное. Это противоречие вкупе с сюжетом и погоней за протагонистом через все страны Европы держало меня у экрана вплоть до поздней ночи.

Сильное увлечение бинджвотчингом было в подростковые годы, а сейчас такое бывает редко. Гораздо комфортнее смотреть по серии или несколько в неделю. Последним бинджвотчингом стала «Трасса», а все остальное залпом смотреть просто не получается, нет сил ждать выхода всех эпизодов. Другой бинджвотч, который посчастливилось наблюдать многим киноманам, — это «Путешествие на солнце и обратно». Пятичасовой трип по 1990-м от Романа Михайлова совершался на ММКФ всеми вместе, дружно и в зале. Он, кажется, стал уникальным кейсом просмотра сериала залпом на большом экране.

«Путешествие на солнце и обратно»

Меня полностью устраивает стандартный график выхода серий — по одному эпизоду в неделю. Есть время и отдохнуть от проекта, и проанализировать просмотренное. Хотя в прошлом я легко мог смотреть по шесть-семь часов «Офиса» в день. Еще в голову почему-то пришел сериал «АйКарли» — бинджвотчил его в детстве после школы.

Сейчас исключения обычно связаны с зарубежными ситкомами. Последний сериал, который я посмотрел залпом, — это «Киностудия» Рогена и Голдберга. Узнал о нем, когда вышло уже шесть эпизодов, и буквально за вечер заценил все. Обожаю сериалы о киноиндустрии, а тут еще и топовый юмор, и куча крутых камео.

Я смотрю залпом что-то в трех случаях: нужно по работе, сериал действительно нравится и если можно совместить первое со вторым. Последний вариант идеален. Недавно в таком формате забинджил третий сезон «Шершней», а сейчас собираюсь смотреть пятый сезон «Харли Квинн». Но настоящие рекорды я ставил в двадцать с чем-то лет, когда сериалы еще смотрели на DVD, а сил и свободного времени было несоизмеримо больше. За пару дней я мог осилить сезон «Остаться в живых» или «24 часов». А у этих эфирных сериалов были длинные сезоны, по 24 серии. Думаю, это отчасти связано с тем, что каждый эпизод заканчивался клиффхэнгером. Невозможно было не включить следующий. Сейчас так почти не делают.

Иногда я одновременно смотрю два сериала на двух экранах. Могу так посмотреть несколько серий подряд. Из последнего залпом проглотил «Киностудию». И юмор непошлый, и съемка качественная, и подарок синефилам. Что касается рекорда, то это был «Сопрано»: одолел все сезоны за неделю, отвлекаясь только на работу. А потом сразу за неделю отсмотрел «Тюрьму Оз».

Я нечасто ухожу в бинджвотчинг, потому что интересные сериалы смотрю сразу же после выхода новой серии. Слишком нетерпеливый. В последний раз уходил в запойный просмотр на пике COVID-19. Я сидел дома и очень быстро проглотил «Отчаянных домохозяек». Культовая вещь, ничего не скажешь, особенно первые четыре сезона.

А рекорд-рекорд — восемь часов подряд смотрел «Сопрано», лучший сериал в истории. И, если честно, те восемь часов пролетели очень быстро.

«Сопрано»

Посмотреть сезон сериала за раз, с чувством и толком — это роскошь. Такое обычно бывает редко и избирательно. Но если учитывать сериалы, которые не грех поставить на фон и заняться уборкой, то таких можно посмотреть несколько за месяц.

Последнее залпом — финальный сезон сериала «Ты». С первыми сезонами он, конечно, не сравнится, это уже немного guilty pleasure. Но уж очень хотелось узнать, получит ли Джо Голдберг по заслугам, плюс смотрится сериал легко, поэтому пару дней просмотр затягивался до пяти утра.

Вообще, иногда есть настроение зарыться в одеяло и устроить марафон. За пару дней посмотреть все сезоны «Секса в большом городе» или «Разделения», включая последний в метро и на беговой дорожке. Когда затягивает, не хочется откладывать на потом.

В последнее время бинджвотчу только по делу, но даже в этом случае смотрю залпом, если это мини-история вроде «Переходного возраста». Хотя это как раз история не для бинджа. Непросто, искренне подключаясь (а я иначе не могу), выдержать столь высокий градус напряжения в четыре часа.

Биндж — суперорганичен нашему времени. Зрителю почти суждено заблудиться в огромном потоке сериалов, эпизоды которых раз в неделю. За семь дней наша крайне насыщенная жизнь может перевернуться с ног на голову и обратно раз тридцать. Окружение, проекты, встречи, события, настроения, смыслы — неделя за месяц.

Алексей, «Фёдор, Бонд и Чук»

В этом году бинджвотчил только «Офис», Veep и «Отдел нераскрытых дел». В последнем уж очень приятные вайбы любимых «Медленных лошадей». А если говорить о рекордах, то это «Новый вишневый вкус». Шикарное погружение в атмосферу умного синефильского хоррора длиною в пять с половиной часов.

Я одновременно боюсь и жажду бинджвотчинга, когда смотрю сериалы. Это сильно затягивает, отнимает время, но если тебе морально плохо, то лучшего средства не найти. Все останавливается, есть только ты и герои любимого сериала. Почему до сих пор не придумали сериалотерапию, ума не приложу.

К сожалению или к счастью, случается это в последнее время не так часто. Кажется, в последний раз я залпом посмотрел «Сёгуна» в прошлом году. Меня, как и многих, затянул экзотический японский сеттинг сериала. Это словно экскурсия в новый мир, из которого не хотелось уходить.

«Сёгун»

Раньше я часто бинджвотчил, а теперь перестал вовсе. Решил изменить подход к потреблению контента, сосредоточившись на качестве, а не количестве. Даже и не помню, когда смотрел что-то залпом последний раз. Пожалуй, посмотрел подряд три серии «Землевладельца» с Билли Бобом Торнтоном. Но только потому, что были выходные после интенсивных рабочих дней.

А вот лет десять назад мог посмотреть подряд два сезона «Калифорникейшена» или первый сезон «Настоящего детектива» за один присест. В год выхода шестого сезона «Игры престолов» нагнал предыдущие пять за полторы недели.

Мы с женой нон-стопом смотрим по три-четыре сериала в месяц, но хотелось бы чаще.

Стараемся самое ожидаемое оставлять на свободные дни. Совсем недавно забинджвотчил за два дня «Отдел нераскрытых дел» и получил большое удовольствие — очень люблю сериальные триллеры. Смотрю их много, но столь качественные попадаются раз в пару лет.

Прекрасно помню, как забинджвотчил «Твин Пикс». Кажется, это было лето после первого курса. Июнь, сессия. Мы с другом сели смотреть первый сезон и проглотили его залпом, хотя вообще-то хватало дел по учебе. Друг ушел домой, я поспал часов пять, не выдержал и сел за второй сезон. Посмотрел 22 серии за полтора дня. Глаза и голова болели, но останавливаться не хотелось.

А как вы относитесь к запойным просмотрам? Может, стараетесь их избегать или, наоборот, радостно можете проглотить целый сезон любимого сериала? Расскажите в комментариях!

Автор: Роман Персианинов

Бренд-коммуникации и PR: Анастасия Дулькина