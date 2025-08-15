Футбольная статистика, спортраздел на ТВ Станциях и голосования. Что нового на Кинопоиске

Блог команды — наше место силы. Тут мы рассказываем про новые функции, которые делают онлайн-кинотеатр удобнее и полезнее для зрителей. К примеру, в июне делились, как можно управлять музыкой на Кинопоиске через приложение Яндекс Музыки. А теперь речь пойдет об обновлениях в разделе «Спорт». 16 августа «Спартак» примет «Зенит», и это ли не повод узнать все статистические инсайты или сказать «Алиса, включи футбол»?

Полезная статистика по футболу в режиме «Инсайты»

В марте к старту матчей Кубка Гагарина мы добавили в спортивный раздел на Кинопоиске режим «Инсайты». В нем можно следить за статистикой команд и игроков прямо во время трансляции, достаточно нажать в плеере кнопку «Инсайты». Статистика появится с правой стороны от трансляции, поэтому цифры можно изучать без риска пропустить что-то важное в матче.

Болельщики на Кинопоиске давно хотели удобно следить за статистикой. «Инсайты» стали нашим ответом на это пожелание. Весной режимом активно пользовались на хоккейных матчах. А теперь он заработал и для футбольных матчей — как раз к новому сезону РПЛ.

Что подскажет режим:

Статистику команд по разным показателям — например, удары, офсайды и фолы. Поможет лучше понять, хорошо ли играет команда. Сейчас из статистики следует, что «Зенит» 67% времени владеет мячом. 16 августа станет понятно, удержит ли команда эти показатели в матче со «Спартаком».

Лидеров матча по пробегу и максимальной скорости. Сейчас футболисты «Динамо» пробегают 119 километров за игру и подают угловые каждые 10 минут. Скоро узнаем, изменятся ли эти данные в дерби с ЦСКА.

Лидеров чемпионата по десяти показателям. В том числе гол и пас, удары в створ, пробег по полю в километрах, сухие матчи вратарей, отбитые удары, успешные обводки и другие.

Такая статистика — удобный способ подметить для себя новых интересных игроков и следить за их успехами из тура в тур. К примеру, в матче «Спартак» — «Зенит» зрители ожидают финтов от Эсекьеля Барко и Луиса Энрике — в этом чемпионате они уже восемь раз проходили соперников за счет дриблинга.

Вся информация в «Инсайтах» обновляется во время трансляции на основе данных Яндекс Спорттеха. Этот сервис быстро обрабатывает данные по более чем 100 параметрам, включая скорость и преодоленное расстояние игроков. Для точности наблюдения за игрой участников РПЛ на всех стадионах следят 6К-камеры, а данные Яндекс Спорттех получает на основе машинного обучения.

Все процессы обработки и анализа спортивной статистики работают на технологиях Яндекса. О них мы подробно рассказывали в этом материале и на конференции PlayButton.

Максимальная приближенность к реальным показателям — одна из главных задач в обработке и анализе данных спортивной статистики. Подробнее о том, как мы этого добились, рассказывали в отдельных материалах (раз и два).

Функция доступна на всех Smart TV и Android TV, а осенью появится в мобильном приложении. Статистику можно посмотреть на странице матча на Кинопоиске. Те же фитнес-показатели по игрокам в РПЛ можно увидеть и в Яндекс Поиске в карточках матча.

Михаил Калашников руководитель группы спортивных трансляций Спорт — это множество больших и маленьких историй, и многие из них отлично раскрываются с помощью статистики. Добавляя в Кинопоиск спортивные данные, мы хотели, чтобы они помогали понять, что вообще произошло в матче, чем интересны футболисты на поле и как они отличаются друг от друга. Поэтому, например, решили подсвечивать участников матча, входящих в топ-5 лиги по разным статистическим параметрам, и сами с удивлением узнали, что Дзюба — лучший в РПЛ по верховым единоборствам, а быстрее всех бегает Данил Круговой из ЦСКА. А еще Кинопоиск чаще всего смотрят на больших экранах, управляя пультом. Это значит, что цифры не могут быть слишком мелкими, а навигация — слишком сложной. Мы ищем баланс между компактностью и интересом и будем учиться делать наши статистические инсайты максимально увлекательными. Идеи и советы приветствуются!

Зрительское голосование за победителей в предстоящих матчах

Хотите узнать зрительского фаворита грядущего матча или поддержать любимую команду? Теперь в анонсах футбольных и хоккейных матчей можно проголосовать за возможный результат встречи и посмотреть, как шансы соперников оценивают другие зрители Кинопоиска. Например, можно отдать свой голос за «Спартак» или за «Зенит» в предстоящем матче 16 августа. Обновление доступно в приложении и десктопе для большинства турниров. В том числе КХЛ, РПЛ, Кубка России, Ла Лиги и Лиги PARI.

Раздел «Спорт» с Алисой на ТВ Станциях

Раньше смотреть спортивный контент на ТВ Станциях можно было только на телеканалах или через приложения видеосервисов. Теперь в отдельный раздел «Спорт» можно перейти в главном меню ТВ Станции. Внутри него большая коллекция трансляций чемпионатов, турниров и других состязаний, доступных на Кинопоиске. Там в пять раз больше лицензионных трансляций, чем показывают по телеканалам. Среди них матчи КХЛ, ATP и дрифт-турниры РДС.

Еще в разделе легко планировать просмотр интересующих матчей, достаточно перейти на страницу желаемого события и нажать кнопку «Напомнить». Алиса заранее предупредит о старте события, даже если телевизор в спящем режиме. Затем можно попросить ее сразу включить трансляцию. Просто скажите: «Алиса, включи хоккей» или «Алиса, включи футбол». Если событий пока нет, она подскажет ближайшее.

Управлять новым разделом можно и с помощью других команд. Алису можно попросить «Открыть меню „Спорт“» и воспользоваться командами «вниз» или «вправо» и «влево», чтобы перемещаться по карточкам с трансляциями и анонсами. А для запуска нужного события просто скажите номер карточки в каталоге — например, «Алиса, включи два».

Бонус: любимые футбольные команды на Кинопоиске

Осенью 2024 года мы добавили в «Спорт» на Кинопоиске возможность добавлять команды в список любимых. Благодаря этому матчи вашего любимого клуба показываются в спортивном разделе первыми. А когда играет ваш фаворит, трансляция или запись появляются на главной странице раздела.

Вот топ-10 футбольных клубов, которые зрители Кинопоиска чаще всего добавляли в списки любимых:

Если перейти на страницу клуба, то можно увидеть дату ближайшей трансляции любимой команды, а у некоторых посмотреть дополнительный контент о жизни клуба.