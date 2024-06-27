Изилогин, кэшбек за билеты в кино, торжество «Трех котов» и другие новости Кинопоиска

Каждый месяц на Кинопоиске что-то меняется. Мы обновляем интерфейсы, внедряем новые функции и добавляем контент. А наши пользователи меняют расклад сил в рейтингах топ-250, голосуют за самые ожидаемые проекты и ставят рекорды по количеству оценок на новые фильмы и сериалы.

В блоге команды мы будем регулярно рассказывать, как меняется и развивается платформа, как ей пользуются, что смотрят подписчики и на что кликают пользователи.

Билеты в кино на Кинопоиске с кэшбеком

Этот раздел не новость, потому что мы всегда хотели помогать пользователям Кинопоиска как можно чаще ходить в кино. Но осенью 2024-го кинобилетный сервис сильно обновился. До конца 2024 года возвращаем до 20% стоимости билета баллами Плюса; для фильмов, которые выходят в прокат при поддержке Кинопоиска, — до 50%. В число таких суперкартин вошли «Руки Вверх!», «Анора», «Огниво» и главный фильм новогодних каникул — «Волшебник Изумрудного города».

Купить билет на фильм через Кинопоиск можно по-разному

Через приложение. Перейдите в раздел «Билеты» и найдите нужный фильм в списке. При необходимости его можно отсортировать, выставив фильтры: жанр, город и дата. Последние два параметра выставляются автоматически — на ваш город и на сегодня, — но на всякий случай лучше проверить их перед покупкой.

Там же можно сортировать картины по категориям — например, по новизне или оценкам на Кинопоиске.

Когда определитесь с выбором, перейдите на страницу фильма и нажмите кнопку «Купить билеты». Приложение покажет список всех сеансов на конкретный день. При желании поиск можно сузить. Скажем, указать конкретный кинотеатр или ближайшую станцию метро либо искать сеансы на языке оригинала или только вечерние.

После выбора места и указания электронной почты или телефона для отправки билетов приложение переведет вас на страницу покупки. Там можно еще раз перепроверить информацию, выбрать способ оплаты и посмотреть, какая сумма за покупку вернется баллами Плюса после сеанса.

Все ранее купленные билеты можно посмотреть, перейдя во вкладку «Мои билеты» в разделе «Билеты». Там же их при необходимости можно вернуть, нажав на иконку трех точек рядом с кнопкой «Показать билет».

Через браузер. Тут процесс покупки практически такой же. На главной странице Кинопоиска выберите пункт «Билеты в кино» или перейдите по этой ссылке, чтобы открыть список кинопоказов. Там тоже можно выставить фильтры — допустим, показ фильмов с самым высоким рейтингом.

Через карточку фильма. Когда знаете, какой фильм хотите посмотреть, найдите его через поиск в приложении или на сайте и перейдите на его страницу, затем нажмите кнопку «Купить билеты». Далее процесс идентичен предыдущим вариантам.

Кинотеатры можно добавлять в «Избранное», чтобы они всегда показывались в начале списка кинотеатров. Там же можно посмотреть номер телефона и адрес сайта кинозалов, их рейтинги, отзывы посетителей; можно также поделиться своими впечатлениями о кинотеатре.

В приложении Кинопоиска на страницу кинотеатров можно перейти по соответствующей кнопке в разделе «Билеты» или перед бронированием мест. В браузерной версии во время покупки билета нажмите на название интересующего вас кинотеатра, чтобы перейти на его карточку. Или воспользуйтесь прямой ссылкой на весь список.

Изилогин на ТВ

Изначально слово «изилогин» использовала наша команда в рабочих чатах — просто для удобства обсуждения функции. А потом мы решили, что это классное слово, которое и быстро читается, и запоминается. В итоге изилогином мы назвали свой новый инструмент для авторизации в профиле Кинопоиска с телевизора без пароля и пульта.

Чтобы им воспользоваться, достаточно авторизоваться в приложении Кинопоиска на смартфоне и в разделе «Профиль» найти пункт «Кинопоиск на вашем телевизоре». Приложение автоматически определит ваше ТВ-устройство и попросит ввести двузначный код с экрана смартфона. И вуаля — вы в профиле.

Функция доступна на телевизорах LG и всех устройствах Smart TV, работающих на операционной системе Android. А для ее корректной работы нужно предварительно убедиться, что телевизор подключен к той же сети Wi-Fi сети, что и смартфон.

«Алиса, включи хоккей»

Специально для фанатов этого вида спорта команда Алиса научила свои ТВ-станции запускать трансляцию хоккейных матчей по одной команде. Теперь даже не нужно включать телевизор. Просто скажите: «Алиса, включи хоккей» — и наслаждайтесь матчем КХЛ, который идет прямо сейчас. А если трансляции в данный момент нет, Алиса подскажет, когда ближайший матч.

Не забудьте выбрать свою любимую команду в КХЛ на странице турнира в спортивном разделе Кинопоиска. Тогда матчи клуба, за который вы болеете, будут показываться в первую очередь в спортивном разделе, и, когда выступает любимая команда, ее игры будут появляться на главной в разделе «Продолжить просмотр».

Deep Dive и рекордные «миу-миу-миу»

Deep Dive появился на Кинопоиске еще в 2021 году, но мы решили напомнить о нем по не самой очевидной причине: функция внезапно стала популярна у детей. У нас есть опция детского профиля — безопасный и удобный способ просмотра Кинопоиска с самого раннего возраста. Там юным пользователям предлагают мультфильмы, фильмы и сериалы с учетом персональных рекомендаций и родительских настроек.

Среди предложений есть и один из главных хитов российской мультипликации — «Три кота». Вот он наделал шороху: заглавная композиция мультсериала стала одновременно самым просматриваемым, самым часто сохраняемым и самым часто удаляемым треком Deep Dive за последние 10 месяцев.

На всякий случай напомним, что вообще представляет из себя Deep Dive. Эта функция решает давнюю проблему, когда зрителю приходилось внимательно читать титры или включать специальное приложение, чтобы выяснить название понравившейся композиции. С Deep Dive всё проще: при нажатии на паузу на экране появится название трека и имя исполнителя. Песню можно сразу же добавить в плейлист «Понравилось на Кинопоиске» в Яндекс Музыке.

Когда к нам поступает новый фильм или сериал, мы не выкладываем его в каталог сразу же, а прогоняем через алгоритм специальной системы. Она собирает всю доступную информацию о фильме и музыке в нем, затем определяет музыкальные фрагменты и распознает композиции — так мы готовим к работе Deep Dive.

Если музыку в сцене перебивают посторонние звуки — например, диалог героев или шум автомобиля, — система может попросить помощи у живого тестировщика. Она отправит ему предполагаемый трек, а человек подтвердит, верно ли Deep Dive распознал музыку. Происходит такое редко, за три года работы алгоритм многому научился.

С 2021 года Deep Dive воспользовались больше 15 миллионов раз. А с января по октябрь 2024 года пользователи добавили в свои плейлисты больше 90 тысяч треков с помощью этой функции. Вот какие треки они сохраняли чаще всего.

Около 4300 пользователей решили, что на быстром наборе им нужна заглавная тема одного из самых популярных российских мультсериалов последних лет. Прекрасно понимаем это желание и вместе напеваем: «Три кота! Три хвоста! Три кота! Три хвоста!»

В 2018 году рок-группа «Заточка» выпустила первый альбом «Грязное дельце». В 2023 году одна из самых популярных песен этого сборника зазвучала в «Инспекторе Гаврилове». Это история о бандите-неудачнике, который присваивает себе имя майора полиции и становится функционером МВД в провинциальном городке. Все это как раз под строчки о «новом шерифе», который пришел навести порядок. И этот трек решили сохранить себе 3165 человек.

Многие подписчики в восторге от турецкого сериала о флористке и бизнесмене, которые изображают влюбленную пару. В этой мелодраме много фортепианной лирики, но самыми популярными оказались треки с более европейским звучанием. Это и песня «Gold» музыканта Толана Шо (2858 сохранений), и трек «Mech Burye (Serkan Bolat)» от авторов с российскими корнями — KDDK и Ya Rick (2514 сохранений).

Что еще интересного мы узнали из статистики сервиса

Самый рецензируемый фильм сентября — «Джокер: Безумие на двоих»

Ежедневно пользователи Кинопоиска не только ставят оценки просмотренным фильмам и сериалам, но и публикуют на них свои обзоры. В сентябре больше всего внимания досталось сиквелу одного из самых обсуждаемых фильмов 2019 года. Он сначала собрал негативную прессу, а затем за него принялись пользователи Кинопоиска. В рецензиях иногда хвалят Хоакина Феникса, но чаще подмечают вторичность его игры — в первом «Джокере» было лучше!

Второе место — у «Субстанции», которая вышла в прокат в сентябре. Почти все авторы хвалят картину за впечатляющий визуальный стиль и оригинальную историю, а если и ругают, то за излишнюю сумбурность третьего акта.

Третье место занимает «Анора» — у фильма режиссера Шона Бэйкера про любовь американской секс-работницы и сына русского олигарха. Уверены, это только начало. Все-таки в отечественный прокат картина пришла совсем недавно, 17 октября.

За октябрь ее страницу просмотрели больше 80 тысяч раз. В боди-хорроре «Субстанция» Куолли играет дубль голливудской звезды в исполнении Деми Мур, которая решается крайне инновационно и радикально омолодиться. Кстати, билет в кино на «Субстанцию» можно быстро приобрести прямо на странице фильма в Кинопоиске.

Второе место у Джейсона Стэйтема с почти 60 000 просмотров из-за боевика «Пчеловод», который мы недавно добавили в библиотеку. В этой картине актер вновь играет сурового мужчину, идущего по пути возмездия. На этот раз он мстит за обманутую старушку и свою пасеку.

Третье место. За Стэйтемом двигается звезда уже российской серии детективов «Мажор» — Павел Прилучный. Его страницу посещали почти 54 000 раз, и ничего удивительного, учитывая активность актера. В июльском «Водителе-олигархе» он сыграл главную роль, в сентябре вернулся к ведущей роли в третьем сезоне сериала «Жизнь по вызову» и в том же месяце мелькал в сериале «Комбинация» о герлз-бенде 1990-х годов.